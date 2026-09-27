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कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र का गला घोंटने का किया काम, SIR पर बोले योगी कहा- देश से माफी मांगे विपक्ष

योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्वाचन आयोग को कठघरे में खड़ा करने वाले विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है. सीएम योगी ने रविवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर विपक्ष इसे अपना पुरुषार्थ बताता है. लेकिन चुनाव में हार मिलने पर EVM और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं. इनके इन्हीं रवैये से लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है.

राहुल गांधी पर हमला योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वह हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं. उनकी हरकतें देश के अंदर ही नहीं विश्व के अन्य देशों में जाकर भी जारी रहती हैं. विश्व के एकमात्र लोकतांत्रिक देश का अपमान करने में उन्हें जरा भी अफसोस नहीं होता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्त ने एसआईआर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. अब विपक्षी दलों के नेताओं को चाहिए कि वह देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ ही देश की जनता से भी माफी मांगें. गैर जिम्मेदाराना है इंडिया गठबंधन सीएम योगी ने कहा कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की हर उस साजिश का ये हिस्सा रहे हैं. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकें, यही इनका प्रयास रहता है. यह आश्चर्यजनक है कि देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों की वर्तमान हरकतें और उनकी बयानबाजी अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है.