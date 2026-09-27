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कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र का गला घोंटने का किया काम, SIR पर बोले योगी कहा- देश से माफी मांगे विपक्ष

मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर किया हमला. कहा- लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की हर उस साजिश का ये हिस्सा रहे हैं

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योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 1:27 PM IST

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Updated : September 27, 2026 at 1:38 PM IST

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्वाचन आयोग को कठघरे में खड़ा करने वाले विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है. सीएम योगी ने रविवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर विपक्ष इसे अपना पुरुषार्थ बताता है. लेकिन चुनाव में हार मिलने पर EVM और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं. इनके इन्हीं रवैये से लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है.

राहुल गांधी पर हमला

योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वह हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं. उनकी हरकतें देश के अंदर ही नहीं विश्व के अन्य देशों में जाकर भी जारी रहती हैं. विश्व के एकमात्र लोकतांत्रिक देश का अपमान करने में उन्हें जरा भी अफसोस नहीं होता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्त ने एसआईआर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. अब विपक्षी दलों के नेताओं को चाहिए कि वह देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ ही देश की जनता से भी माफी मांगें.

गैर जिम्मेदाराना है इंडिया गठबंधन

सीएम योगी ने कहा कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की हर उस साजिश का ये हिस्सा रहे हैं. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकें, यही इनका प्रयास रहता है. यह आश्चर्यजनक है कि देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों की वर्तमान हरकतें और उनकी बयानबाजी अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है.

कांग्रेस के समय भी कई बार हो चुका SIR

एसआईआर को लेकर जो भ्रम इन्होंने लगातार फैलाया है, ऐसा नहीं कि पहली बार एसआईआर वर्तमान इलेक्शन कमीशन ने ही किया हो. इससे पहले भी इस देश के अंदर अलग-अलग समय में और ज्यादातर समय में कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें इस देश के अंदर रही हैं. चाहे वह 1952, 1957, 1961, 1965 और 2003 में भी एसआईआर की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है. उस सबके बावजूद इस बार की एसआईआर की कार्रवाई को लेकर जिस प्रकार की हाय तौबा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और अन्य दलों ने मचाई है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.

तीनों चुनाव आयुक्तों ने की स्थिति स्पष्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्तों ने मीडिया के सामने आकर और इलेक्शन कमीशन की पूरी कार्यप्रणाली को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. छूटे हुए मतदाताओं और फॉर्म 6 को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है. अब कोई प्रश्न कहीं से भी खड़े नहीं होते, लेकिन केवल बाल की खाल उधेड़ने जैसी स्थिति कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की तरफ से करने का जो प्रयास हो रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.

देश से माफी मांगे कांग्रेस

भारत दुनिया के अंदर एकमात्र लोकतंत्र है जिसने पहले दिन से हर वयस्क मतदाता को बिना भेदभाव के मतदान करने की पूरी स्वतंत्रता दी है. यहां तक कि इलेक्शन के पहले तक अपनी मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का अधिकार उसे दे रखा है. उस पूरी पारदर्शी प्रक्रिया को प्रश्न चिन्ह के दायरे में लाना, यह लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने जैसा है. अपने इस कृत्य के लिए, इस दुष्प्रचार के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को माफी मांगनी चाहिए. हम कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना हरकतों और उसके सहयोगी दलों के की निंदा करते हैं.

यह भी पढ़ें: पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती; सीएम योगी ने किया याद, बोले-उनके सपने को साकार कर रही सरकार

Last Updated : September 27, 2026 at 1:38 PM IST

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एसआईआर पर योगी ने कांग्रेस को घेरा
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