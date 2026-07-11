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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कांग्रेस का आरोप, कहा रामद्रोही है बीजेपी धर्म के नाम पर करती है राजनीति

कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया.पटेल ने कहा कि जिस समय बीजेपी ने भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की उस समय स्थानीय संत महात्माओं ने मुहूर्त नहीं होने की बात कही थी. बावजूद इसके भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की गई. जिसका नतीजा आज सामने है. आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया. कमलेश्वर पटेल ने बताया कि जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है. वही सत्य धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलता है. जो व्यक्ति छल कपट और चोरी का रास्ता चुनता है. वह केवल कानून ही नहीं बल्कि धर्म से भी भटक जाता है, यह बात सच है. इसके साथ ही उन्होंने रामचरितमानस की दूसरी चौपाई भी सुनाई.

रायपुर : अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और एमपी सरकार के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी पर हमला बोला. कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला आया है. उसमें बीजेपी ने अब तक कितने की चोरी हुई है या कितने का चढ़ावा आया था. इस बात का कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है. भले ही कुछ लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन पर कार्यवाही करने की जरूरत है. आखिर बीजेपी सरकार इन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है.

25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण कार्यक्रम में 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे. यह पैसे आखिर किसके हैं. भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में 113 करोड़ रुपए खर्च किए गए. यह पैसा देश की आम जनता का है. यह पैसा मंदिर निर्माण के लिए गरीबों ने दिया था. किसानों ने दिया था. जितने लोग धर्म और भगवान के प्रति आस्था रखते हैं. देश के सभी दलों के लोगों ने पैसा दिया था. इस तरह से लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कतई नहीं करना था. अभी जो SIT गठित हुई है उसमें फर्जी रसीद नकद चढ़ावा लेखा-जोखा हेराफेरी के अनेक आरोप सामने आए हैं- कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री मप्र शासन

कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यही नहीं बीजेपी और आरएसएस के संरक्षण में पहले अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ और फिर अभी उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में चंदा चोरी हुआ. मध्य प्रदेश के बांग्लामुखी देवी का मंदिर है, वहां पर भी करोड़ों रुपए की चंदा चोरी का मामला सामने आया है. ऐसे पूरे देश में एक रैकेट सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्म के नाम पर लूटने का बना है. धर्म के नाम पर गरीब भक्तों का पैसा चुराकर अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है.

आज हम कह सकते हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा. जो भी यह लूट खसोट हुई है जो छोटे कर्मचारी हैं. उनके ऊपर कार्यवाही की गई है. लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, जिनके ऊपर जवाबदेही तय होनी चाहिए थी. अभी तक उनको पद से तो पृथक कर दिया गया है. पद से पृथक करने का मतलब है,आरोप साबित हो रहा है. उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है. ऐसे में इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. FIR दर्ज होना चाहिए. उन्हें जेल के अंदर डालना चाहिए-कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री मप्र शासन

कांग्रेस ने वर्तमान ट्रस्ट को तत्काल भंग करने की मांग की है. कांग्रेस ने आरोप लगाए कि वर्तमान ट्रस्ट में आरएसएस और बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं. RSS और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है. RSS के लोग ही आज देश के प्रधानमंत्री प्रदेशों में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं. आरएसएस को जो ये लोग अलग बताते हैं ये पूरी तरह से देश को गुमराह करते हैं. RSS और बीजेपी का चरित्र इस घटनाक्रम से देश की जनता के सामने उजागर हो चुका है.

भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी के नेताओं ने भगवान श्री रामचंद्र जी को बेचने का काम किया है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि इस विषय को लेकर हम लोग गांव-गांव जाएंगे. भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के नाम पर लूट खसोट की है. भगवान के नाम पर जिनको भी श्रद्धा थी उन लोगों ने भगवान को चंदा चढ़ाया था. उस श्रद्धा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है. इसको बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी. पूरे देश में एक अभियान चलाएगी.









पीएम मोदी और अमित शाह ले जिम्मेदारी



इस दौरान कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ. यह पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन चुका है. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रामद्रोही है. पहले रामशिला के नाम से पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया गया था. पूरे देश से लगभग 14 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे.इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने नहीं दिया. उनके ही पार्टी के नेता जवाब मांगते हैं. इस तरह से अगर राम मंदिर के चढ़ावें पर चोरी हुआ. इसका जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है. क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हुआ था. ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.





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