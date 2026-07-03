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हाई प्रोफाइल केसों में कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस का आरोप, पूछा प्रशासन पर आखिर किसका है दबाव

सरगुजा में कांग्रेस ने हाई प्रोफाइल केसों की जांच और कार्रवाई में लेटलतीफी को लेकर सवाल उठाए हैं.

Congress alleges no action
हाई प्रोफाइल केसों में कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
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सरगुजा : जिले में हुई बड़ी और हाई प्रोफाइल घटनाओं पर कार्रवाई ना होने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है. कांग्रेस ने क्रमशः महापौर का वायरल आडियो, विधायक और तहसीलदार विवाद में गिरफ्तारी, रसूखदारों के 24 डिसमिल का पैसा देकर 3 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा लेने जैसे मामलों पर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस ने इस मामलों पर कार्रवाई आगे ना बढ़ने की स्थिति में 6 जुलाई को कांग्रेस राजीव भवन से आईजी कार्यालय तक एक न्याय यात्रा निकालेगी. इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता शफी अहमद ने अलग-अलग मामलों पर बिन्दुवार आरोप लगाए हैं.


जिलाध्यक्ष और मेयर का वायरल ऑडियो

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि टेलिफोनिक वार्ता का एक ऑडियो समाचार माध्यम से वायरल हुआ, जिसमें कला केन्द्र मैदान के आबंटन को लेकर लाखों रुपए के रिश्वत के लेनदेन की बात थी. रिश्वत देने वाले व्यक्ति का नाम अनुराग मिश्रा है और प्राप्त करने वाले लोगों के स्वर स्पष्ट रुप से बीजेपी जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और महापौर मंजूषा भगत के हैं. इस ऑडियो के मामले में 22 जून को महापौर मंजूषा भगत ने आजाक थाना को एक लिखित आवेदन देते हुए इस ऑडियो को एआई जनरेटेड बताया. इस मामले में पुलिस ने आज तक ना तो अपराध दर्ज किया है, ना ही प्रभावी विवेचना की है.

हाई प्रोफाइल केसों में कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

शहर की प्रथम नागरिक के आवेदन के बावजूद कार्यवाही का नहीं होना क्या बतलाता है. इस मामले में संबंधित पक्षों को अपने कॉल रिकार्ड स्वतः जारी कर स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए. हमने 28 जून को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर इस मामले की जांच के लिए 3 दिनों के अंदर एसआईटी गठित करने की मांग की थी. लेकिन इस मामले में कार्यवाही को लेकर पुलिस विभाग निष्क्रीय है- शफी अहमद,कांग्रेस नेता

विधायक और अधिकारियों के बीच का विवाद


27 मई को सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो एवं उनके समर्थकों ने सुनियोजित तरीके से सीतापुर के नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट की थी, जिसके मौका साक्षी सीतापुर एसडीएम थे. इस मामले में उत्पन्न गतिरोध के कारण पूरे प्रदेश के राजस्व कर्मचारी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन मामले में बीएनएस की प्रभावी धाराओं के उपरांत भी आज तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं की गई, जबकि घटना का मुख्य आरोप उन पर है.


भिट्ठीकला जमीन विवाद

अम्बिकापुर से लगे ग्राम भिट्ठीकला में एक विधवा महिला के स्वामित्व की 3.14 एकड़ जमीन में से 24 डिसमिल का सौदा कर कूटरचना के माध्यम से उसकी पूरी 3.14 एकड़ जमीन को हड़प लिया गया. इस मामले में कलेक्टर सरगुजा ने तहसीलदार को मामले में दोषी जमीन की खरीददार पुष्पा अग्रवाल, सागर विश्वकर्मा, डोमन राजवाड़े, जीतन विश्वकर्मा, कमर कादरी के विरुद्ध अपराध दर्ज कराने को कहा था, लेकिन आज तक अपराध दर्ज नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि इसके खरीदार एक बेहद प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री के करीबी हैं एवं सत्तादल के समर्थक हैं.


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