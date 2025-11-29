ETV Bharat / state

जमीन खरीदी के नए गाइडलाइन पर कांग्रेस का आरोप, बीजेपी ने काले कमाई को सफेद करने जनता पर थोपा फैसला

छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी के नए नियमों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Congress alleges new guidelines
जमीन खरीदी के नए गाइडलाइन पर कांग्रेस का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : November 29, 2025 at 4:33 PM IST

Published : November 29, 2025 at 4:33 PM IST

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ में जमीन की सरकारी दरों में की गई भारी वृद्धि को लेकर राजनीति गलियारा गर्म हो चुका है. इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में बस्तर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने शनिवार को जगदलपुर राजीव भवन में सरकार पर हमला बोला. दीपक बैज ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है.

कांग्रेस सरकार के फैसलों को रद्द किया

​पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई 30% छूट को खत्म कर दिया है.अब जमीन के रेट में 4 गुना तक की वृद्धि कर दी है. ​इस वृद्धि से गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार और जमीन के छोटे कारोबारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे. जमीन खरीद पाना उनके लिए केवल एक सपना बन कर रह जाएगा. सरकार की नीयत और नीति समझ से परे है.

जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया पुतला दहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह वृद्धि नेताओं के व्यक्तिगत फायदे के लिए की गई है. सरकार ने अपने दो साल की काली कमाई और भ्रष्टाचार के पैसे को बड़े पैमाने पर जमीन में लगाया है. अब उस काली कमाई को सफेद करने और अपना मुनाफा कमाने के लिए यह रेट बढ़ाया गया है - दीपक बैज,पीसीसी चीफ

दीपक बैज ने कहा कि ये आम जनता को उनकी गाढ़ी कमाई लूटने जैसा है. ​उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने इन दो सालों में रायपुर और नवा रायपुर के आसपास सैकड़ों एकड़ (300 एकड़, 275 एकड़) जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से जुटाया. ​पीसीसी अध्यक्ष ने बताया कि जनता इस फैसले से आक्रोशित है. ​उन्होंने उदाहरण दिया कि पिछले दिनों दुर्ग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आम जनता ने घेराव किया और उनके काफिले को रोका. ​

कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश में नई गाइडलाइन का विरोध

बैज ने बताया कि प्रदेश भर में इस गाइडलाइन का विरोध हो रहा है. ये बढ़ी हुई दरें आम जनता के हित में नहीं हैं. सरकार इस गाइडलाइन को तत्काल वापस ले और रेट कम करें. यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो एसआईआर खत्म होने के बाद कांग्रेस पूरे प्रदेश स्तर पर बड़ा प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेगी.

