कांग्रेस ने सिडकुल में सरकारी भूमि आवंटन प्रक्रिया में लगाया गड़बड़ी का आरोप, जानिये क्या कहा

देहरादून: कांग्रेस ने सिडकुल आईटी पार्क देहरादून में करीब चार हजार करोड़ की सरकारी भूमि के आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रवक्ता अभिनव थापर ने बताया भूमि आवंटन के मामले में उन्होंने दो वर्ष पूर्व आईटी पार्क में जमीन आवंटन से संबंधित पत्रावली सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी, लेकिन आज तक उनको यह पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई है. उन्होंने बताया कि इस सरकारी भूमि का बाजार मूल्य करीब 98.5 एकड़ के करीब है. उन्होंने जमीन आवंटन में अनियमितताओं और संभावित गड़बड़ियों का आरोप लगाया.

अभिनव थापर ने कहा साल 2023 में उन्होंने आरटीआई के माध्यम से सिडकुल में भूमि आवंटन पर क्या से संबंधित सभी फाइलें, नोट शीट ,स्वीकृत आदेश और दस्तावेज मांगे, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद यह जानकारी उन्हें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. ना ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया 23 अप्रैल 2024 में फर्स्ट अपील पर स्पष्ट आदेश दिया गया था की पत्रावली ना मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाए, लेकिन सिडकुल प्रशासन ने ना तो मुकदमा दर्ज करने के आदेश का पालन किया और ना ही कोई सूचना प्रदान की.

30 मई 2024 और 31 मई 2025 के सिडकुल के पत्रों द्वारा बताया गया आईटी पार्क स्थित जमीन आवंटन से संबंधित पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है. सिडकुल के अधिकारी पत्रावली गायब होने की बात कहते रहे. सिडकुल से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने की सूरत पर जब मुख्य सूचना आयुक्त पत्रावली गायब होने के मामले की एफआईआर दर्ज करने के आदेश देते हैं तो अगली तारीख पर गुम हुई पत्रावली मिल जाने की बात कही जाती है. उसके बावजूद उन्हें पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई जाती है.