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ओबीसी के 218 वार्ड कम, 21% की जगह मिला 18.9% आरक्षण, कांग्रेस करेगी आंदोलन

जोधपुर कांग्रेस के संगठन मंत्री कुश गहलोत का कहना था कि सरकार न्यायालय के आदेश के बाद भी चुनाव के नाम पर ओबीसी का हक मार रही है. दो सौ से ज्यादा वार्ड ओबीसी के खत्म कर दिए गए. जिला कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पर उतरेगी.

जोधपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के 300 से अधिक शहरी निकायों के 10245 वार्डों में आरक्षण तय किया है, लेकिन ओबीसी को 21 फीसदी की जगह सिर्फ 18.9 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. नियमानुसार 10245 वार्डों में ओबीसी के 2151 वार्ड आरक्षित होने चाहिए थे, लेकिन सूची में सिर्फ 1933 वार्ड ही आरक्षित किए गए हैं. इस तरह ओबीसी के 218 वार्ड कम हो गए हैं.कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है.

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218 वार्ड कम आरक्षित हुए: स्वायत्त शासन विभाग ने 12 अगस्त को पूरे प्रदेश के शहरी निकायों के वार्डों के आरक्षण का निर्धारण जारी किया. इसमें प्रत्येक निकाय के लिए एससी, एसटी और ओबीसी के वार्डों की संख्या तय कर दी. इनकी अब लॉटरी निकाल कर वार्ड संख्या घोषित होगी. इसी सूची से पता चलता है कि 10245 वार्डों में 21 फीसदी के हिसाब से 2151 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित होने थे, लेकिन विभाग ने 1933 ही किए. यानी कि 218 वार्ड कम हैं.

कांग्रेस ने बनाया आरक्षण को मुद्दा: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निकाय चुनाव के साथ-साथ पंचायत चुनाव में भी सरकार द्वारा ओबीसी को पर्याप्त आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया है. डोटासरा का आरोप है कि पंचायत चुनावों में जिला प्रमुख और प्रधान के पदों पर कई जगह यह 14 फीसदी ही मिला है.

बाड़मेर में सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन. (ETV Bharat barmer)

बाड़मेर में सीएम के नाम सौंपा ज्ञापनः रावणा राजपूत समाज की महिला प्रदेशाध्यक्ष अनीता चौहान के नेतृत्व में समाज के लोगो ने ओबीसी सर्वेक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. चौहान ने ज्ञापन में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने, सर्वेक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने तथा जातिगत विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के आंकड़े वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाले और निष्पक्ष होने चाहिए, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो.