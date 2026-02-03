ETV Bharat / state

'बच्चों की पढ़ाई और यूनिफॉर्म अब शिक्षा का नहीं, सेटिंग और कमीशन सिस्टम का हिस्सा बन चुकी'

मध्य प्रदेश कांग्रेस का आरोप, डीपीआई को केंद्र में रखकर चल रहा है स्कूल शिक्षा विभाग में संगठित, योजनाबद्ध और कार्टेल आधारित भ्रष्टाचार.

MP school uniform corruption
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पत्रकार वार्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 7:53 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 8:10 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और यूनिफॉर्म अब शिक्षा का नहीं, बल्कि सेटिंग और कमीशन सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है. ये आरोप प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने लगाया है. कांग्रेस का दावा है कि लोक शिक्षण संचालनालय यानि डीपीआई को केंद्र में रखकर स्कूल शिक्षा विभाग में संगठित, योजनाबद्ध और कार्टेल आधारित भ्रष्टाचार चल रहा है. कहा गया कि इसकी टेंडर शर्तें इस तरह बनाई गईं कि खुली प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए और चुनिंदा कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया जा सके.

डीपीआई के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजकुमार सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार और जितेंद्र मित्रा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रह गया है. यह अब सरकार की नीतिगत कार्यप्रणाली बन चुका है, जिसमें डीपीआई की भूमिका सबसे अहम है.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई को जानबूझकर ऐसा ढांचा दे दिया गया है, जहां टेंडर से लेकर भुगतान तक सब कुछ पहले से तय रहता है. योजनाओं और खरीद प्रक्रियाओं को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि सामान्य कंपनियां स्वतः बाहर हो जाएं और वही कंपनियां बचें, जिनसे सेटिंग पहले से तय होती है.

शर्तें ऐसी, जिससे तय कंपनियों को मिले टेंडर,

संतोष परिहार ने बताया कि यह मामला किसी एक अधिकारी की गलती नहीं है. यह एक संगठित कार्टेल आधारित सिस्टम है, जिसमें अधिकारी, सप्लायर और बिचौलिए शामिल हैं. डीपीआई द्वारा जारी इंटरएक्टिव पैनल सप्लाई टेंडर में ऐसी शर्तें रखी गईं, जिससे खुली प्रतिस्पर्धा पूरी तरह खत्म हो गई. सीमित कंपनियों को ही टेंडर में योग्य घोषित किया गया. वहीं सस्ती दरें अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर खारिज की गईं. टेंडर उन्हीं कंपनियों को मिले, जिनके नाम पहले से तय थे.

उच्च शिक्षा विभाग में भी यही सिस्टम लागू करने की तैयारी

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिला स्तर पर यही इंटरएक्टिव पैनल 90,000 से 1,00,000 रुपये में खरीदे गए हैं, जबकि राज्य स्तर पर सामूहिक खरीद में कीमत 1,14,000 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंचा दी गई. सामान्य तौर पर ज्यादा मात्रा में खरीद सस्ती होती है, लेकिन यहां उल्टा हुआ, जो सीधे तौर पर घोटाले की ओर इशारा करता है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अब पारदर्शी एल-वन सिस्टम को खत्म कर नया कार्टेल माडल लागू किया गया है.

इस मॉडल में 60-40, 50-30-20 या 50-50 जैसे फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं, जिसमें पहले से 2-3 कंपनियों का चयन कर लिया जाता है और बाद में वही कंपनियां आपस में काम बांट लेती हैं. यह मॉडल अब स्कूल शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा विभाग में भी लागू किया जा रहा है.

यूनिफॉर्म में भी सेटिंग का चल रहा खेल

कांग्रेस ने सीएम राइज या सांदीपनि स्कूलों की यूनिफॉर्म खरीदी को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. संतोष सिंह ने बताया कि टेंडर शर्तें इस तरह रखी गईं कि स्थानीय व्यापारी और टेलर बाहर हो जाएं. इसके बाद पश्चिम बंगाल और राजस्थान के व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया. जबकि इस नीति के तहत गरीब महिलाओं के स्व-सहायता समूहों से रोजगार छीन लिया गया.

कक्षा 1 से 8 के लिए तय 600 रुपये के बजाय ज्यादा भुगतान देकर यूनिफॉर्म खरीदी की गई. इस मामले में कांग्रेस ने ईडी में शिकायत भी की है. हालांकि इस मामले में डीपीआई आयुक्त शिल्पा गुप्ता का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है. यदि मिलेगी तो उस पर विचार किया जाएगा.

