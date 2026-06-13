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कमलनाथ और नकुलनाथ मेरे खिलाफ कर रहे साजिश, गुंडागर्दी वाले आरोप पर बोले छिंदवाड़ा सांसद

इसी घटनाक्रम के बीच छिंदवाड़ा कांग्रेस रैली निकालकर कोतवाली थाने पहुंची और ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सत्ता से संरक्षण प्राप्त गुंडे जिलेभर में भूमि कब्जाने का काम कर रहे हैं. आरोप लगाया गया कि दो सालों से जिले में भू माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि अनुसूचित जाति परिवार की जमीन को कौड़ियों के दाम पर खरीदा जा रहा है और यह सिलसिला सतत रूप से जारी है. अगर किसी आदिवासी अथवा एससी ने जमीन बेचने से मना कर दिया तो उनकी जमीन पर गुंडागर्दी करते हुए कब्जा किया जा रहा. इसका प्रमाण मेघासिवनी का विवाद है.

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दो पक्षों के बीच हुआ जमीन विवाद अब राजनीतिक रंग लेता नजेर आ रहा है. इस विवाद में मरापीट में कई लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है, जिसबे बाद सोशल मीडिया पर सांसद बंटी विवेक साहू पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है. इन आरोपों पर सांसद बंटी विवेक साहू की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन्हें जबरन बदनाम करने वाले लोगों की अब खैर नहीं.

कमलनाथ और नकुलनाथ मेरे खिलाफ कर रहे साजिश : सांसद (Etv Bharat)

कमलनाथ और नकुलनाथ मेरे खिलाफ कर रहे साजिश : सांसद

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा, '' कमलनाथ और नकुलनाथ जनसेवा में पूरी तरह से असफल हो गए हैं. अपनी ही असफलता से घबराकर कमलनाथ और नकुलनाथ मेरे खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं. चारगांव प्रहलाद में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल किया गया था. इस घटना की जानकारी लगते ही घायलों को देखने के लिए तत्काल ही जिला अस्पताल गया था, जहां जानकारी लगी थी कि मेरे नाम का दुरूपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर कृष्णा सल्लाम के द्वारा वीडियो जारी करते हुए बदनाम करने की साजिश रची गई है.''

भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे सांसद : कांग्रेस (Etv Bharat)

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सांसद ने आगे कहा, '' तत्काल ही कोतवाली थाना पहुंचकर मैंने कृष्णा सल्लाम खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद अपराधियों को गिरफ्तार किया था. शुक्रवार को अपराधियों को छुड़ाने के लिए कांग्रेस नेता और उनके सर्मथक संगठन थाने पहुंचे हुए थे.''

मेरा काम देख कमलनाथ और नकुलनाथ हो हो रही तकलीफ : सांसद

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि वे लगातार छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के अंतिम छोरों में बसे गांव सहित अन्य दूरस्थ गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनते हुए उसका मौके पर ही निराकरण कर रहे हैं, जो कि कमलनाथ और नकुलनाथ को पच नहीं पा रहे हैं. सांसद ने कहा, '' पिछले दो वर्षाें से जबसे वे चुनाव जीते हैं तब से ही कांग्रेस और उनके सर्मथक संगठनों द्वारा मेरे खिलाफ षडयंत्र रचा जा रहा है. कोई भी घटना होती है तो वे उसमें मेरा नाम लेते है.'' सांसद ने चेतावनी दी है कि अब वे यह सब सहन नहीं करेंगे. अब यदि आगे इस तरह की साजिश रची जाती है या उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जाता है तो वे उसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए न्याय का सहारा लेंगे.