कांग्रेस का आरोप, 'भाजपा ने मनरेगा पर चलाया बुलडोजर, जोगाराम बोले,'कार्य दिवस और मजदूरी बढ़ाई'

एआईसीसी कॉर्डिनेटर महिमा सिंह ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, तो मुकदमा किस बात का चल रहा है.

Mahima Singh at a press conference
प्रेस वार्ता में महिमा सिंह (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 8:34 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की कॉर्डिनेटर महिमा सिंह ने शनिवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद के 'प्रदुषणकालीन सत्र' में भाजपा ने 18 दिसंबर को आधी रात के बाद एक और काले कारनामे को अंजाम दिया और मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया. कांग्रेस के आरोप पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने कार्य दिवस बढ़ाने और मजदूरी बढ़ाने वाले सुधार का जिक्र ही नहीं किया.

'यह काले कारनामों की सरकार': एआईसीसी कॉर्डिनेटर महिमा सिंह ने प्रेस वार्ता में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह काले कारनामों की सरकार है. क्योंकि जब भी यह सरकार कोई नया फैसला या कानून लेकर आती है, तो सूरज ढलने पर इनका दिन शुरू होता है. ऐसे ही एक रात संसद में ऊंघते भाजपा सांसदों के बीच मनरेगा पर बुलडोजर चलाया गया. इस कानून को खत्म कर दिया गया. नए नाम से लाकर उम्मीद की जा रही है की गरीब, वंचित, पिछड़े, आदिवासी उन पर विश्वास करें.

मनरेगा पर आमने-सामने कांग्रेस-बीजेपी (ETV Bharat Jodhpur)

'सरकार को गांधी परिवार से समस्या': महिमा सिंह ने कहा कि बापू के नाम का कानून उसी मानसिकता से निरस्त किया गया है जिस मानसिकता से दशकों पहले बापू के सीने में गोली दागी गई. उन्होंने कहा कि आज फिर बापू की बात याद आ रही है, जो उन्होंने अंग्रेजों से कही थी ​कि 'तुम मेरी देह को मिटा सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मिटा सकते.' बापू की विचारधारा पर यह सरकार कुठराघात कर रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की विशेष न्यायालय द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में कहा कि इसमें एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, तो मुकदमा किस बात का चल रहा है? सरकार को गांधी परिवार से समस्या थी. इसलिए यह हुआ.

विपक्ष करेगा मजबूत विरोध: महिमा सिंह ने कहा कि जिस तरह से कृषि कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा था, उसके बाद कई कानून वापस दिए गए. हाल ही में मोबाइल फोन में एप डालने का निर्णय सरकार को वापस लेना पड़ा. इस तरह यह भी वापस लेना पड़ेगा. विपक्ष सरकार को उनके पूंजीपति मित्रों का सहयोग नहीं करने देगा. यह सरकार पूंजीपति मित्रों के खेतों में गरीब, मजदूर को बंधुवा मजदूर बनाने की साजिश कर रही है. क्योंकि सरकार गांधी का नाम देखते ही तिलमिला उठती है, उनको टारगेट कर रही है.

जोगाराम ने नकारे आरोप: कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार शाम को सर्किट हाउस में ही महिमा सिंह की प्रेस कांफ्रेंस के बाद उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया. उन्होंने कहा कि जो नया बिल संसद द्वारा पेश किया गया है, उसमें कार्य दिवस बढ़ाए गए हैं. मजदूरी बढ़ाई गई है. उसका जिक्र नहीं किया गया. नाम बदलने की राजनीति कांग्रेस परिवार करता आया है. नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर पटेल ने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी यह कह सकती है कि कोर्ट में उनको बरी कर दिया है.

