कांग्रेस ने लगाए राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति न देने के आरोप, पुलिस ने किया खारिज

राहुल गांधी के दौरे को लेकर पुलिस उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जुटी है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस-प्रशासन पर उनके कार्यक्रम की अनुमति न देने के आरोप लगाए हैं. जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो भी अनुमति मांगी गई थी वह दे दी गई है.

इंदौर: कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दिन दौरे पर इंदौर आने वाले हैं. इस दौरान वह भगीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुए मृतकों के परिजनों से मिलेंगे. साथ ही दूषित पानी पीने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को देखने के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे.

बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे के आसपास इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से वह सीधे भागीरथपुरा में दूषित पानी से गंभीर रूप से बीमार मरीजों से मिलने इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे. इसी अस्पताल में दूषित पानी से बीमार हुए लोगों का इलाज चल रहा है. इसके साथ ही वह भागीरथपुरा पहुंचेंगे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे. राहुल गांधी प्रारंभिक तौर पर पांच परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन पर आरोप लगाए कि राहुल गांधी बुद्धिजीवी और पत्रकारों से भी बात करने वाले थे. इसको लेकर एक कार्यक्रम भी आयोजित होना था लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी.

इंदौर पुलिस ने कांग्रेस के आरोपों से किया इन्कार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पुलिस की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी वे सभी दे दी गई हैं. कांग्रेस के आरोपों पर पुलिस की सफाई के बाद बीजेपी भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को घेर सकती है.