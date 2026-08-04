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EXPLAINER : ब्लैकलिस्टेड दवा कंपनियों से खरीदी पर राजनीति, कांग्रेस के आरोपों पर सरकार का जवाब कितना संतोषजनक

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता का आरोप है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) पिछले कई वर्षों से गुणवत्ताहीन दवाओं की खरीद और सप्लाई का केंद्र बन गया है.उनके अनुसार पिछले लगभग तीन वर्षों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाली कई दवाइयां या तो सब-स्टैंडर्ड हैं, गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरतीं, नकली हैं या फिर एक्सपायरी के करीब होती हैं.डॉ. गुप्ता का कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ चुनिंदा कंपनियों को लगातार संरक्षण मिल रहा है. उनका दावा है कि इससे सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है और मरीजों के मन में सरकारी दवाइयों को लेकर अविश्वास बढ़ रहा है.उनका आरोप है कि कई डॉक्टरों को भी शिकायत रहती है कि सरकारी दवाइयों का अपेक्षित असर नहीं हो रहा है.

तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सचमुच ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से दवाइयां खरीदी गईं? क्या मरीजों तक अमानक दवाएं पहुंचीं? ब्लैकलिस्टिंग के नियम क्या कहते हैं? और इस पूरे विवाद में सरकार और विपक्ष के दावों में कितना दम है?आइए समझते हैं पूरा मामला।

रायपुर : सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली मुफ्त दवाइयां करोड़ों लोगों के इलाज का आधार होती हैं. लेकिन जब इन्हीं दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगें, खरीद प्रक्रिया पर आरोप लगने लगें और विधानसभा से लेकर सड़क तक सियासी घमासान छिड़ जाए, तो मामला केवल राजनीति का नहीं, बल्कि आम मरीज की जिंदगी और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता का बन जाता है. छत्तीसगढ़ में इन दिनों यही बहस तेज है. कांग्रेस का आरोप है कि जिन कंपनियों पर दूसरे राज्यों में कार्रवाई हो चुकी है, उन्हीं कंपनियों को यहां सरकारी दवाओं की सप्लाई का जिम्मा दिया गया.वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहा है और नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की गई है.

कांग्रेस के आरोपों पर सरकार का जवाब कितना संतोषजनक (Etv Bharat)

मैंने कई मामलों की शिकायत की है और अन्य माध्यमों से भी सरकार को जानकारी दी गई है. शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई और स्वास्थ्य मंत्री लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं. - डॉ राकेश गुप्ता, अध्यक्ष, चिकित्सा प्रकोष्ठ छग कांग्रेस





दस्तावेजों के साथ करेंगे खुलासा



डॉ. गुप्ता का आरोप है कि सरकार जानबूझकर कुछ कंपनियों को बचाने का प्रयास कर रही है और आने वाले समय में कांग्रेस दस्तावेजों के साथ यह सार्वजनिक करेगी कि किन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें हुईं और जांच प्रक्रिया में किस तरह कथित अनियमितताएं हुईं.

कांग्रेस के आरोपों पर सरकार का जवाब कितना संतोषजनक (Etv Bharat)

ब्लैकलिस्टेड कंपनी को मिला 184 दवाओं का ठेका



इस विवाद की शुरुआत केवल हालिया विधानसभा चर्चा से नहीं हुई. इससे पहले भी कांग्रेस लगातार यह मुद्दा उठाती रही है कि राज्य की लगभग 400 आवश्यक दवाओं में से 184 दवाओं का अनुबंध एक ऐसी कंपनी को दिया गया, जिसे दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था.

कांग्रेस के आरोपों पर सरकार का जवाब कितना संतोषजनक (Etv Bharat)



ब्लैकलिस्ट होने की पहले से थी जानकारी



डॉ. राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया था कि यदि किसी कंपनी को अन्य राज्यों में अयोग्य घोषित किया गया है तो सीजीएमएससी की निविदा शर्तों के अनुसार इसकी सूचना मिलने के बाद कार्रवाई होना चाहिए. उनका दावा है कि संबंधित कंपनी ने स्वयं अन्य राज्यों में ब्लैकलिस्ट होने की जानकारी CGMSC को लिखित रूप में दी थी, फिर भी उसे निविदा प्रक्रिया में शामिल रखा गया.





तकनीकी अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल



कांग्रेस का आरोप है कि यदि सात राज्यों में किसी कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ चुके हैं तो केवल छत्तीसगढ़ में उसे योग्य मानना संदेह पैदा करता है. पार्टी ने CGMSC के तकनीकी अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं.





विधानसभा में उठा मामला, यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड पर चर्चा



छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 2026 के दौरान यह मामला प्रमुखता से उठा.कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने गुजरात की दवा निर्माता कंपनी यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि जिस कंपनी की कुछ दवाएं गुजरात में गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के कारण ब्लैकलिस्ट हो चुकी थीं, उसी कंपनी से छत्तीसगढ़ में दवा खरीद क्यों की गई.



नेता प्रतिपक्ष ने भी उठाए सवाल



नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी सवाल उठाया कि यदि गुजरात में कुछ उत्पाद प्रतिबंधित हो चुके थे तो छत्तीसगढ़ में उन्हें लेकर अलग नीति क्यों अपनाई गई.





सरकार का पक्ष: कंपनी नहीं, केवल उत्पाद हुआ था ब्लैकलिस्ट



स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड की एस्पिरिन गैस्ट्रो-रेजिस्टेंट टैबलेट (75 और 150 मिलीग्राम) को गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के कारण ब्लैकलिस्ट किया था.मंत्री के अनुसार छत्तीसगढ़ में जिस दवा का क्रय आदेश जारी हुआ, वह अलग उत्पाद था. यहां अनकोटेड एस्पिरिन टैबलेट खरीदी गई थी, जो गुजरात में प्रतिबंधित उत्पाद से अलग थी. इसलिए यह कहना सही नहीं है कि प्रतिबंधित दवा की खरीद हुई.



सबसे बड़ा विवाद: नहीं होती प्री-टेस्टिंग



विधानसभा में कांग्रेस ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या दवा खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच होती है?



सरकार ने स्वीकार किया—प्री-टेस्टिंग का प्रावधान नहीं



इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि CGMSC के वर्तमान नियमों में प्री-परचेज बैच टेस्टिंग यानी खरीद से पहले सरकारी परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।



मौजूदा गुणवत्ता जांच प्रक्रिया



मंत्री के अनुसार प्रक्रिया यह है कि कंपनी पहले अपनी गुणवत्ता रिपोर्ट देती है.दवा राज्य में पहुंचने के बाद NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में उसकी जांच होती है.परीक्षण में मानक पाए जाने के बाद ही उसे अस्पतालों में वितरण किया जाता है.



यहीं से गहराया विवाद



यही बिंदु इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बनकर सामने आया क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि खरीद से पहले स्वतंत्र सरकारी परीक्षण नहीं होने के कारण जोखिम बढ़ जाता है.



सरकार ने ब्लैकलिस्टिंग नियमों की दी अपनी व्याख्या



विवाद का दूसरा बड़ा मुद्दा ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया है.स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अनुसार किसी कंपनी की केवल एक दवा गुणवत्ता परीक्षण में फेल होने पर पूरी कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता.

पहली बार संबंधित उत्पाद पर कार्रवाई होती है.यदि उसी कंपनी के दो या उससे अधिक उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण में लगातार असफल पाए जाते हैं, तब कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है - श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री



कांग्रेस की अलग दलील



मंत्री का कहना है कि यही नियम लागू हैं और इसी आधार पर कार्रवाई होती है.दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि टेंडर की शर्तें और नियम इससे अधिक कठोर हैं तथा अन्य राज्यों में ब्लैकलिस्ट होने की सूचना मिलने के बाद भी कार्रवाई की जा सकती है. यही दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा कानूनी और प्रशासनिक विवाद है.



क्या अमानक दवाएं मरीजों तक पहुंचीं? सरकार ने सदन में दिए आंकड़े



विधानसभा में सरकार ने कहा कि पिछले दो वर्षों में 24 उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण में असफल पाए गए हैं. इन उत्पादों पर कार्रवाई की गई और संबंधित फर्मों के खिलाफ भी ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की गई.



विपक्ष ने मांगी विस्तृत जानकारी



हालांकि जब विपक्ष ने पूछा कि क्या यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड की अन्य दवाओं जैसे पैरासिटामोल, मेटफॉर्मिन, एम्लोडिपिन, पैंटोप्राजोल की परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है और उनमें कितनी दवाएं पोस्ट-डिस्ट्रिब्यूशन टेस्टिंग में फेल हुईं, तब मंत्री ने कहा कि विस्तृत जानकारी अलग से उपलब्ध कराई जाएगी.तत्काल जवाब नहीं मिला. यानी इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर सदन में तत्काल उपलब्ध नहीं कराया गया.



असली विवाद आखिर है क्या?

इस पूरे विवाद को देखने पर स्पष्ट होता है कि मामला केवल एक कंपनी या एक दवा तक सीमित नहीं है. इसके केंद्र में तीन बड़े प्रश्न हैं.

पहला सवाल—दूसरे राज्यों की कार्रवाई का असर



यदि किसी कंपनी के उत्पाद दूसरे राज्यों में गुणवत्ता परीक्षण में विफल पाए जाते हैं, तो क्या उसे छत्तीसगढ़ की निविदा प्रक्रिया में अतिरिक्त जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए?



यदि किसी कंपनी के उत्पाद दूसरे राज्यों में गुणवत्ता परीक्षण में विफल पाए जाते हैं, तो क्या उसे छत्तीसगढ़ की निविदा प्रक्रिया में अतिरिक्त जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए? दूसरा सवाल—क्या प्री-टेस्टिंग जरूरी है?



जब सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि खरीद से पहले सरकारी स्तर पर प्री-परचेज टेस्टिंग का प्रावधान नहीं है, तो क्या मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है या इसमें सुधार की आवश्यकता है?



जब सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि खरीद से पहले सरकारी स्तर पर प्री-परचेज टेस्टिंग का प्रावधान नहीं है, तो क्या मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है या इसमें सुधार की आवश्यकता है? तीसरा सवाल—नियमों की अलग-अलग व्याख्या



ब्लैकलिस्टिंग के नियमों की व्याख्या को लेकर सरकार और विपक्ष के दावों में अंतर है.सरकार का कहना है कि दो उत्पाद फेल होने पर कंपनी पर कार्रवाई होती है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि अन्य राज्यों में ब्लैकलिस्ट होने की सूचना मिलने के बाद भी कार्रवाई संभव है.





आरोप, जवाब और आगे की राह



सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाएं करोड़ों लोगों के इलाज का आधार होती हैं.इसलिए उनकी गुणवत्ता को लेकर उठने वाला हर सवाल सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा है. फिलहाल कांग्रेस सरकार पर दवा खरीद और ब्लैकलिस्टिंग के नियमों के पालन में लापरवाही और कथित संरक्षण का आरोप लगा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि उसने नियमों के तहत ही कार्रवाई की है और प्रतिबंधित दवाओं की खरीद नहीं हुई.





इस विवाद का अंतिम निष्कर्ष केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट, टेंडर दस्तावेज, ब्लैकलिस्टिंग नियमों और जांच के आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही सामने आएगा.जब तक इन तथ्यों पर पूरी पारदर्शिता नहीं आती, तब तक सरकारी दवाओं की गुणवत्ता और खरीद प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल बने रहेंगे.





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