ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा में एक कंपनी पर कागजों में उत्पादन और खनन दिखाकर लीज बचाने का आरोप, कांग्रेस ने की निरस्तीकरण की मांग

दंतेवाड़ा में एक कंपनी पर कागजों में उत्पादन और खनन दिखाकर लीज बचाने का आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दस्तावेजों में खनन और उत्पादन का विवरण दर्ज है, लेकिन क्षेत्र में वास्तविक गतिविधियों को लेकर कई सवाल बने हुए हैं. उनका कहना है कि यदि खनन हुआ है तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किस स्थान पर कार्य किया गया और उसका रिकॉर्ड क्या है?

छविंद्र कर्मा ने कहा- RTI से मिली जानकारी के आधार पर हो निष्पक्ष जांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दंतेवाड़ा. जिले में कांग्रेस ने एक औद्योगिक कंपनी से जुड़े खनन और उत्पादन कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. गुरुवार को कांग्रेस नेता छविंद्र कर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कंपनी कागजों में उत्पादन और खनन दर्शाकर अपनी लीज बचाने का प्रयास कर रही है, जबकि धरातल पर स्थिति कुछ और ही दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) से मिली जानकारी के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

परिवहन के प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग

कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि खनिज सामग्री का परिवहन किया गया है तो यह जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए कि कितने वाहनों का उपयोग हुआ, किन एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई और सामग्री किस मार्ग से भेजी गई. क्योंकि हमारी जांच में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं.

ग्राम सभा की अनुमति पर भी सवाल

उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनन या औद्योगिक गतिविधि के लिए ग्राम सभा की सहमति महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ग्राम सभा कब आयोजित हुई और क्या आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई थी.

रॉयल्टी भुगतान की जांच की मांग

छविंद्र कर्मा ने रॉयल्टी भुगतान को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि यदि वास्तविक खनन नहीं हुआ तो रॉयल्टी किस आधार पर जमा की गई. उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई.

कंपनी कागजों में उत्पादन और खनन दर्शाकर अपनी लीज बचाने का प्रयास कर रही है. यदि कंपनी द्वारा खनन कार्य किया गया है, तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पहाड़ के किस हिस्से में खनन हुआ और उसका वास्तविक रिकॉर्ड क्या है. इस पूरे मामले में कंपनी, जिला प्रशासन और खनिज विभाग के बीच मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.- छविंद्र कर्मा, कांग्रेस नेता

उच्चस्तरीय जांच समिति बनाने की मांग

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि खनन, उत्पादन, परिवहन, ग्राम सभा की स्वीकृति और रॉयल्टी भुगतान सहित सभी पहलुओं की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए. साथ ही किसी भी अनियमितता की पुष्टि होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

जांच नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनआंदोलन शुरू कर सकती है. उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों के हितों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

कांग्रेस ने जताया ग्रामीणों के अधिकारों का समर्थन

छविंद्र कर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है.