महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का आरोप, रंजीत रंजन बोली परिसीमन की आड़ में टाल रही केंद्र सरकार
महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. सांसद रंजीता रंजन ने परिसीमन को लेकर केंद्र पर आरोप लगाएं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 21, 2026 at 6:12 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ की सियासत में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला.उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बावजूद सरकार जानबूझकर इसे लागू करने में देरी कर रही है. परिसीमन एवं जनगणना का बहाना बनाकर महिलाओं के अधिकारों को टाला जा रहा है.
पास बिल, फिर भी लागू नहीं, सरकार की मंशा पर सवाल
रंजीत रंजन ने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद से सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया. उनके मुताबिक.अगर सरकार की नीयत साफ होती तो इसे तुरंत लागू किया जा सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए है.
परिसीमन की शर्त बना सबसे बड़ा बहाना
कांग्रेस सांसद ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ना एक सोची-समझी रणनीति है.उनका सवाल था कि जब बिल पास हो चुका है, तो फिर अतिरिक्त शर्तों की जरूरत क्यों? उन्होंने इसे महिलाओं के साथ अन्याय करार दिया.
कांग्रेस नेतृत्व का हवाला, सरकार पर दबाव
रंजन ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार 2024 से महिला आरक्षण लागू करने की मांग कर रही है। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं दिख रही. कांग्रेस ने 16 अप्रैल को बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर भी सरकार को घेरा.
चुनाव से ठीक पहले इस तरह का सत्र बुलाना केवल राजनीतिक स्टंट है. विपक्ष को बिल की कॉपी आखिरी समय में दी गई, जिससे गंभीर चर्चा का मौका ही नहीं मिला - रंजीत रंजन, राज्यसभा सांसद
543 सीटों पर ही लागू हो 33% आरक्षण
कांग्रेस का साफ कहना है कि महिला आरक्षण को सीटों की संख्या बढ़ाने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. पार्टी की मांग है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू किया जाए.
महिला नेताओं की एकजुट आवाज
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस की महिला नेताओं अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा, चातुरी नंद, अंबिका मरकाम, सावित्री मंडावी, हर्षिता बघेल, शेषराज हरवंश और कविता प्राणलहरे ने एक स्वर में कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीति नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के अधिकारों से जुड़ा है.
छत्तीसगढ़ में तेज हुई सियासत
महिला आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी माहौल गरमा गया है.कांग्रेस लगातार भाजपा और केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है, वहीं आने वाले समय में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है.
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