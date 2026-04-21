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महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का आरोप, रंजीत रंजन बोली परिसीमन की आड़ में टाल रही केंद्र सरकार

रायपुर : छत्तीसगढ़ की सियासत में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला.उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बावजूद सरकार जानबूझकर इसे लागू करने में देरी कर रही है. परिसीमन एवं जनगणना का बहाना बनाकर महिलाओं के अधिकारों को टाला जा रहा है.





पास बिल, फिर भी लागू नहीं, सरकार की मंशा पर सवाल



रंजीत रंजन ने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद से सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया. उनके मुताबिक.अगर सरकार की नीयत साफ होती तो इसे तुरंत लागू किया जा सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए है.





परिसीमन की शर्त बना सबसे बड़ा बहाना



कांग्रेस सांसद ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ना एक सोची-समझी रणनीति है.उनका सवाल था कि जब बिल पास हो चुका है, तो फिर अतिरिक्त शर्तों की जरूरत क्यों? उन्होंने इसे महिलाओं के साथ अन्याय करार दिया.





कांग्रेस नेतृत्व का हवाला, सरकार पर दबाव



रंजन ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार 2024 से महिला आरक्षण लागू करने की मांग कर रही है। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं दिख रही. कांग्रेस ने 16 अप्रैल को बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर भी सरकार को घेरा.



