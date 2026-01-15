कांग्रेस का आरोप : अलवर जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों में 'गड़बड़ी' की तैयारी, मिनी सचिवालय में हंगामा
अलवर जिले के एसआईआर में बड़ी संख्या में वोट काटने व जोड़ने की तैयारी. एक-एक व्यक्ति के सैंकड़ों फॉर्म पर हस्ताक्षर. जानिए पूरा मामला...
Published : January 15, 2026 at 3:00 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 3:07 PM IST
अलवर: कांग्रेस ने अलवर जिले में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) में गंभीर गड़बड़ी कर चार विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटने और जोड़ने की तैयारी का आरोप लगाया है. कांग्रेस पदाधिकारियों का आरोप है कि एसआईआर में एक व्यक्ति के सैकड़ों फॉर्म पर हस्ताक्षर हैं और इन फॉर्म पर किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर नहीं हैं. ऐसे में एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर वोट चोरी के प्रयास किए जा रहे हैं. कांग्रेस पदाधिकारियों ने गुरुवार को मिनी सचिवालय पहुंच कर हंगामा किया.
खैरथल-तिजारा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव ने बताया कि गुरुवार को वे अलवर स्थित मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया. जिलाध्यक्ष ने बताया कि मिनी सचिवालय के कमरा नंबर सात में रखे गए एसआईआर फॉर्मों की जांच के दौरान कई खामियां सामने आईं.
उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में फॉर्म पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर पाए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने कहा कि यदि अलग-अलग मतदाताओं के फॉर्म पर एक ही व्यक्ति के साइन हैं, तो यह सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है. मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका को मजबूत करता है.
जिलाध्यक्ष यादव ने यह भी आरोप लगाया कि कई एसआईआर फॉर्म में मतदाताओं के मोबाइल नंबर दर्ज ही नहीं हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि बिना संपर्क विवरण के मतदाताओं से आपत्ति या सत्यापन कैसे लिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि इन फॉर्म को बीएलओ को देकर गलत तरीके से वोटर लिस्ट में लोगों के नाम कटवाने एवं जुड़वाने का काम किया जाएगा.
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि मिनी सचिवालय के निर्वाचन विभाग में इस संबंध में अधिकारियों व कर्मचारियों से जानकारी चाही तो कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है. वहीं, सभी एसडीएम से बात करने की कह रहे हैं, जबकि एसडीएम फोन नहीं उठा रहे. कांग्रेस जिलाध्यक्ष यादव ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
इस संबंध में अलवर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला का कहना है कि गुरुवार को खैरथल-तिजारा जिले के कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी आए हैं. उनकी आपत्ति है कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म आए हैं तो उनका निस्तारण कैसे होगा. मैंने उन्हें स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15 जनवरी की रात 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति 15 दिसंबर को जारी मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन व ऑफलाइन दे सकता है.
उन्होंने बताया कि सभी ईआरओ को स्पष्ट निर्देश है कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन पर जितनी आपत्ति मिली है, उनकी जांच की जाएगी और फॉर्म को ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा. इसमें आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति के नाम, एपिक नंबर और मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारी दर्ज की जाएगी. ऑनलाइन फॉर्म चढ़ाने के बाद बीएलओ को असाइन किए जाएंगे. बीएलओ को सात दिन का समय इन आपत्तियों की जांच कर रिपोर्ट करने के लिए दिया जाएगा. इसके बाद ही इन फॉर्म पर निर्णय लिया जाएगा.