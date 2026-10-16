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2027 में धराशायी होगा कांग्रेस का महारिकॉर्ड ! दो नेता रच सकेंगे नया इतिहास ! जानें क्यों और कैसे

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का टूट सकता है रिकॉर्ड. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस के एक बड़े नेता की जीत का रिकॉर्ड टूट सकता है. भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक अगर इस बार भी चुनाव लड़ते हैं तो वे ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत कम ही नेता हैं, जिन्होंने पहली बार जिस विधानसभा सीट को अपनी राजनीति के लिए चुना और नौ बार जीत दर्ज कर चुके हों. दशकों तक उन्हें कोई हरा ही न पाया हो और उन्होंने जीत की हैट्रिक पर हैट्रिक मार रिकॉर्ड कायम कर डाला हो.

2022 के विधानसभा चुनाव तक सिर्फ एक बार 1993 में ही उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा. बाकी किसी भी विधानसभा चुनाव में उन्हें कोई हरा नहीं पाया है. लगातार जीतने के चलते ही उत्तर प्रदेश में जब साल 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो, उन्होंने दुर्गा प्रसाद यादव को परिवहन मंत्री बनाया था.

यूपी में 9 बार बन चुके विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव. (ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी के पास भी एक ऐसे विधायक हैं, जो नौ बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट पर उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है. 1985 में जेल से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करने वाले नेता हैं.

भले ही सुरेश कुमार खन्ना नौ बार से लगातार विधायक बनते आए हों, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था. 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी नवाब सादिक अली खान ने उन्हें हराया था. 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सिकंदर अली से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था.

इसके बाद 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14 वीं, 15 वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं विधानसभा के चुनाव में लगातार जीत हासिल कर तीन हैट्रिक मार चुके हैं.

यूपी में 9 बार बन चुके विधायक हैं सुरेश कुमार खन्ना. (ETV Bharat)

वर्ष 1985 में पहली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए. इसके बाद 1989 की 10वीं विधानसभा में पहली बार में विधायक बने.

सुरेश कुमार खन्ना अब तक नौ बार विधानसभा पहुंचने में सफल हुए हैं. इस बार अगर वे 10 वीं बार चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के नौ बार चुनाव जीतने के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे.

सुरेश कुमार खन्ना जो वर्तमान में योगी सरकार में वित्त मंत्री हैं, वह भी शाहजहांपुर विधानसभा सीट से चुनाव में फतेह हासिल कर हैट्रिक पर हैट्रिक लगा रहे हैं.

तीन दशक से ज्यादा समय तक यह सीट प्रमोद तिवारी के नाम रही. उनके सामने किसी भी विपक्षी नेता की एक भी नहीं चली. अभी इस सीट पर उनकी बेटी आराधना मिश्रा "मोना" लगातार तीन बार से विधायक बन रही हैं. वर्तमान में "मोना" कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं.

प्रमोद तिवारी वर्ष 1980 में पहली बार विधायक बने. इसके बाद 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 में विधायक बने. वर्ष 2013 के अंत में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.

विधानसभा चुनावों में जीत का ऐसा पहला रिकॉर्ड कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का है, जो रामपुर खास सीट से लगातार नौ बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे. वर्तमान में वे राज्यसभा सांसद हैं और सदन में विपक्ष के उप नेता हैं. उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लगातार चुनाव जीतने के चलते दर्ज है.

वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आठ बार बिना हारे विधायक बने हैं, जबकि जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया" बिना हारे सात बार विधायक बन चुके हैं.

यूपी में ऐसे तीन नेता हैं, जो अलग-अलग पार्टियों से हैं, लेकिन नौ बार विधानसभा जाने में सफल होते रहे हैं. उनमें शामिल हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, बीजेपी नेता सुरेश कुमार खन्ना और सपा नेता दुर्गा प्रसाद यादव. ये तीनों दिग्गज़ 9 बार विधायकी जीत चुके हैं.

2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अगर दुर्गा प्रसाद यादव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं तो वह प्रमोद तिवारी की जीत का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. हालांकि प्रमोद तिवारी कभी न हारकर लगातार नौ बार जीत हासिल करने वाले विधायक तब भी बने रहेंगे, लेकिन संख्या के मामले में दुर्गा प्रसाद यादव पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे.

कब-कब किस पार्टी से जीते दुर्गा प्रसाद यादव

दुर्गा प्रसाद यादव 1985 में निर्दलीय विधायक बने. इसके बाद 1989 और 1991 में जनता दल से चुनाव जीते. 1996 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लड़े और जीते. इसके बाद 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में लगातार जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं.

दुर्गा प्रसाद यादव को मिली एकमात्र हार

विधायक दुर्गा प्रसाद यादव को विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक बार ही हार का सामना करना पड़ा. बहुजन समाज पार्टी के राजबली यादव ने उन्हें आजमगढ़ सदर सीट से शिकस्त दी थी. दुर्गा प्रसाद यादव 10 विधानसभा चुनाव लड़े और नौ में जीत हासिल की है. अब अगर वे 11वां विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत दर्ज करते हैं तो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार चुनाव लड़ने के साथ ही सबसे ज्यादा बार जीतने वाले पहले विधायक बन जाएंगे.

आठ बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले यह हैं विधायक

आठ बार विधायक बनने वाले यूपी के एमएलए. (ETV Bharat)

सतीश महाना: वर्तमान में सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष हैं. 1991 में 11वीं विधानसभा चुनाव में पहली बार वे विधायक बने थे. उसके बाद लगातार 2022 तक आठ बार विधायक बन चुके हैं. हालांकि 2022 में ही उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया. 1993, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में चुनाव जीतकर आठ बार लगातार विधायक बन चुके हैं. कानपुर नगर की महाराजपुर से विधायक बनते रहे हैं.

राम गोविंद चौधरी: हाल ही में रामगोविंद चौधरी का निधन हो गया. वे भी आठ बार विधायक बनने में सफल हुए थे. बलिया की बांसडीह सीट से 1977 में पहली बार विधायक बने थे. इसके बाद 1980, 1989, 1991, 2002, 2007, 2012 और 2017 में विधायक बने. 1985, 1993, 1996 और 2002 में चुनाव हार गए. वे 12 विधानसभा चुनाव लड़े थे.

यूपी असेंबली. (ETV Bharat)

जय प्रताप सिंह: सिद्धार्थ नगर की बांसी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं. अब तक आठ बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पिछले कार्यकाल में वे मंत्री भी रहे थे.

रमापति शास्त्री: भारतीय जनता पार्टी के मनकापुर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक हैं. 1974 में छठी विधानसभा चुनाव में पहली बार वे विधायक बने थे और 2022 के विधानसभा चुनाव तक आठ बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं.

रामपाल वर्मा: भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक रामपाल वर्मा भी अब तक आठ बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. 1985 में नवीं विधानसभा में पहली बार वे चुनाव जीते थे. इसके बाद 10वीं, 11वीं, 13 वीं, 14वीं, 15वीं, 17वीं और 18वीं विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते रहे हैं. 12वीं और 16वीं विधानसभा में वह चुनाव नहीं जीत पाए थे. आठ बार चुनाव जीतने के बावजूद रामपाल वर्मा मंत्री नहीं बन पाए.

सात बार चुनाव जीतने वाले विधायक

ये हैं यूपी में 7 बार बन चुके हैं विधायक. (ETV Bharat)

माता प्रसाद पांडेय: समाजवादी पार्टी के गोंडा की मनकापुर सीट से वर्तमान विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय सात बार विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे हैं.

बीजेपी. (ETV Bharat)

फतेह बहादुर: वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कैंपियरगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं. अब तक वे सात बार विधायक बन चुके हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जी दर्ज की थी.

रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया": वर्तमान में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से विधायक हैं. 1993 में 12वीं विधानसभा में पहली बार निर्वाचित हुए थे. इसके बाद वर्तमान 18वीं विधानसभा तक वे लगातार जीतते ही रहे हैं. प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से उन्हें कोई हरा ही नहीं पा रहा है. वर्तमान में सातवीं बार विधायक हैं. लगातार वे जीत की हैट्रिक लगाते ही जा रहे हैं. लगातार चुनाव जीतने वाले नेताओं की सूची में वे भी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं. कभी चुनाव न हारने वाले प्रमोद तिवारी और सतीश महाना के बाद राजा भैया भी आगे बढ़ रहे हैं.

ओम प्रकाश सिंह: वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जमानिया विधानसभा सीट से विधायक हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में सातवीं बार उन्होंने जीत हासिल की है. 1989 में पहली बार 10वीं विधानसभा में भी विधायक बने थे.

इकबाल महमूद: वर्तमान में समाजवादी पार्टी के संभल विधानसभा सीट से विधायक हैं. 11वीं विधानसभा में पहली बार 1991 में विधायक बनने में सफल हुए थे. 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने सातवीं बार जीता है. अब तक वे भी सात बार विधायक बन चुके हैं.