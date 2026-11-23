ETV Bharat / state

2027 विधानसभा चुनाव में द्रंग से कौन होगा कांग्रेस का चेहरा? कौल सिंह ठाकुर के नाम पर ब्लॉक कमेटी ने लगाई मुहर

कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ( ETV BHARAT )

मंडी: हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सियासत अभी से तेज हो गई है. पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर के 82वें जन्मदिन पर द्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पारित किया. हालांकि, खुद कौल सिंह ठाकुर ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की और कहा कि अब पार्टी को किसी युवा चेहरे को मौका देना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि टिकट को लेकर पार्टी हाईकमान का फैसला ही सर्वोपरि होगा.

मंडी के बिजनी में आयोजित जन्मदिन समारोह में प्रदेशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कौल सिंह ठाकुर के समर्थक पहुंचे. इस दौरान द्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रखा गया. उपस्थित कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन किया और प्रस्ताव पारित कर दिया. समारोह में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबे राजनीतिक सफर को याद किया.