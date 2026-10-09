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छत्तीसगढ़ में बोधघाट परियोजना पर कांग्रेस की हुंकार, राहुल गांधी बस्तर से संभालेंगे कमान, चरणदास महंत ने दी जानकारी

चरणदास महंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV BHARAT )

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर एक बार फिर बोधघाट परियोजना को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है. इसके अलावा बस्तर में अवैध खनन, जंगलों की कटाई और आदिवासियों के जल जंगल जमीन का मुद्दा भी तूल पकड़ चुका है. इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी नवंबर 2026 में बस्तर दौरे पर आ रहे हैं. उनके दौरे की तारीख तय नहीं हुई है लेकिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि बोधघाट परियोजना का मुद्दा राहुल गांधी उठा सकते हैं.

बोधघाट परियोजना पर कांग्रेस की कार्ययोजना बनी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बताया कि कांग्रेस की एक कार्य योजना बनी हुई है. मुख्य रूप से बोधघाट परियोजना जिसमें 56 गांव प्रभावित हो रहे हैं. हजारों की संख्या में घर उजड़ रहे हैं. आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है. जिसका विरोध बस्तर में जारी है. इस विरोध में शामिल करने के लिए राहुल गांधी को बस्तर लाया जाए. ऐसा वातावरण बनाने के लिए बारसूर स्तिथ स्थल का निरीक्षण किया गया. जो बारसूर के नजदीक है. स्थल निरीक्षण के बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी सुखदेव भगत दिल्ली वापस गए.