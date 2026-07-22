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राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का समर्थन, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन का ऐलान, भाजपा सरकार पर बड़ा हमला

रायपुर : देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. नई दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद की घटनाओं को लेकर कांग्रेस अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 23 जुलाई 2026 को प्रदेश के सभी ब्लॉकों में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस ने लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर सभी नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और आम नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है. कांग्रेस का कहना है कि नई दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसदों, वरिष्ठ नेताओं और छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

विरोध प्रदर्शन में उठेंगी ये तीन बड़ी मांगें

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग : कांग्रेस का आरोप है कि परीक्षा व्यवस्था में भारी अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए.

संसद में तत्काल चर्चा: पार्टी चाहती है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर संसद में तुरंत चर्चा कराई जाए.

सभी FIR वापस लेने की मांग : नई दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर और आपराधिक मामलों को तुरंत वापस लेने की मांग भी कांग्रेस ने उठाई है.

कांग्रेस का बड़ा संदेश

प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला, शहर, नगर और ब्लॉक अध्यक्षों से कहा है कि विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित और प्रभावी तरीके से आयोजित किए जाएं. साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए इसे व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

कांग्रेस का कहना है कि वह छात्रों, युवाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है और दमन तथा सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी. 23 जुलाई को छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक में होने वाला यह विरोध प्रदर्शन राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है. अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस के इस आंदोलन का क्या असर पड़ता है और सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है.