बस्तर के निजी अस्पताल पर मनमानी का आरोप, इलाज के बहाने ज्यादा पैसे वसूलने का कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने सरकार से मनमानी खत्म किए जाने की मांग की है.

Allegations against hospital
बस्तर के निजी अस्पताल पर मनमानी का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाके में करोड़ की लागत से बने अस्पताल पर मनमानी करने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है. कांग्रेस का आरोप है कि ''अस्पताल में बस्तरवासियों को मजबूरी में महंगे दामों में इलाज कराना पड़ रहा है. जिसको लेकर बस्तरवासियों में काफी नाराजगी बनी हुई है. महंगे दामों में मिल रहे इलाज के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया''.

धरना को देखते हुए बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस बल को भी तैनात सुरक्षा के लिए किया गया था. कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम तोकापाल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि ''अस्पताल में इलाज के नाम पर ज्यादा पैसा गरीबों से लिया जा रहा है. इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं''.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा, ''अस्पताल के निर्माण में करोड़ों रुपए लगे. जिस जमीन पर अस्पताल बना वो सरकारी जमीन है. बिल्डिंग भी सरकार ने बनाया. लोगों को लगा कि उनको अब यहां पर सस्ता इलाज मिलेगा, लेकिन यहां पर इलाज काफी महंगा लोगों को मिल रहा है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य का आरोप है कि OPD रजिस्ट्रेशन के नाम पर 450 रुपये वसूले जा रहे हैं. वहीं MRI जांच के लिए मरीजों से 9 हजार रुपये लिए जा रहे हैं. कुल मिलाकर बस्तरवासियों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है''.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने उठाई आपत्ति

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा, ''कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रहने के दौरान 40 प्रतिशत राशि दी गई थी. ताकि बस्तरवासियों को मुफ्त में इलाज मिल सके. इसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने यह विश्वास दिलाया था कि अब इलाज के लिए मरीजों को रायपुर, हैदराबाद और विशाखापट्टनम का रुख करना नहीं पड़ेगा. कम से कम दामों में इलाज मुहैया होगा. लेकिन सरकार बदलने के बाद अस्पताल को निजी हाथों में सौंप दिया गया. इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन की ओर से उनका पक्ष सामने नहीं आया है.

कांग्रेस पार्टी की मांगें और आपत्तियां

  • MOU को सार्वजनिक किया जाए
  • राज्यांश एवं पूर्व सरकार की प्रतिबद्धता बताएं
  • फंडिंग का लाभ जनता को मिले
  • शुल्कों में निरंतर वृद्धि एवं भ्रम को दूर किया जाए
  • CGHS योजना का भ्रम दूर किया जाए
  • मेडिकल कॉलेज की दरों पर इलाज मिले

