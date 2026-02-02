बजट को लेकर कांग्रेस का सरकार पर आरोप, 16वें वित्त आयोग से की गई राज्यों की मांगों को किया गया नजरअदांज
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने केंद्रीय बजट को लेकर 16वें वित्त आयोग से राज्य सरकार की मांगों को नजरअंदाज किया.
रांची: केंद्रीय आम बजट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है. 16वें वित्त आयोग से देश के ज्यादातर राज्यों की ओर से केंद्रीय मद की राशि बढ़ाने की मांग की गई थी. कांग्रेस का आरोप है कि एक फरवरी को पेश आम बजट में इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया.
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत शुक्ला ने कहा कि इससे राज्यों की माली हालत खराब होगी और यह देश के संघीय ढांचें के खिलाफ है. ईटीवी भारत से बात करते हुए आर्थिक मामलों के जानकार सूर्यकांत शुक्ला ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की टीम जब तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर आई थी तब कांग्रेस ने उनसे केंद्र से मिलने वाली राशि को 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की थी. यहां यह जानना भी जरूरी है कि देश के 90% राज्यों ने भी इसी तरह की मांग आयोग के समक्ष रखी थी.
उन्होंने बताया कि जब बीते दिन केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो निराशा ही हाथ लगी क्योंकि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा में 90% राज्यों ने आयोग को सौंपे गये मांग पत्र में मौजूदा 41% vertical devolution को बढ़ाकर 50% हिस्सेदारी की मांग की थी. इसके बावजूद इसे यथावत 41% ही रखा गया.
सूर्यकांत शुक्ला ने कहा कि झारखंड सहित ज्यादातर राज्यों को उम्मीद थी कि GST रिजीम के बाद राज्यों की जो रेवेन्यू ऑटोनोमी घटी है, उसकी भरपाई 16वां वित्त आयोग जरूर पूरा करेगा. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार वित्त आयोग का काम सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है बल्कि राज्यों की वास्तविक राजकोषीय क्षमता, क्षेत्रीय असमानता, संरचनात्मक बाधाएं जैसे जनसंख्या, गरीबी, आपदा जोखिम और केंद्र सरकार की नीतियों से राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ पर समग्रता से अध्ययन कर एक वाजिब अनुशंसा करना है.
बीएलए नियुक्ति में कांग्रेस पीछे
झारखंड में एसआईर शुरू होने की उम्मीदों के बीच, कांग्रेस पार्टी न तो हर पंचायत में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटियां बना पाई है और न ही बूथ-लेवल एजेंट नियुक्त कर पाई है, जो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अहम भूमिका निभाते हैं.
झारखंड की 4345 ग्राम पंचायतों में से अब तक सिर्फ 2967 ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटियां ही बन पाई हैं (68.28%), यानी अभी भी 1378 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां कोई कांग्रेस कमेटी नहीं है. इसी तरह, बीएलए की नियुक्ति के मामले में स्थिति और भी खराब है.
कांग्रेस पार्टी को राज्य के 29,562 पोलिंग स्टेशनों पर बूथ-लेवल एजेंट नियुक्त करने हैं और यह जानकारी चुनाव आयोग को देनी है, लेकिन अब तक झारखंड कांग्रेस सिर्फ 7309 बीएलए-2 ही नियुक्त कर पाई है. यह कुल बूथों का सिर्फ 24.72% है. ये आंकड़े बताते हैं कि 2025 का पूरा साल संगठन सृजन में लगाने के बावजूद, झारखंड कांग्रेस 75% पोलिंग स्टेशनों के लिए बीएलए-2 नियुक्त करने में नाकाम रही है.
झारखंड कांग्रेस के GPCC और BLA नियुक्ति कैंपेन के प्रमुख सूर्यकांत शुक्ला का कहना है कि चाहे GPCC की बात हो या BLA-2 की नियुक्ति की, वे लगातार प्रगति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अलग-अलग पार्टी गतिविधियों के कारण अभियान की गति कभी-कभी धीमी हो जाती है, क्योंकि हर कार्यक्रम के लिए जिला अध्यक्षों की भागीदारी जरूरी होती है.
सूर्यकांत शुक्ला ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने यह शर्त हटा दी है कि BLA-2 उसी इलाके के वोटर होने चाहिए और इसे पूरे विधानसभा क्षेत्र तक बढ़ा दिया है. इसलिए, जब राज्य में एसआईआर होगा, तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के किसी भी इलाके का बीएलए दूसरे बूथों की निगरानी कर सकता है.
