बजट को लेकर कांग्रेस का सरकार पर आरोप, 16वें वित्त आयोग से की गई राज्यों की मांगों को किया गया नजरअदांज

रांची: केंद्रीय आम बजट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है. 16वें वित्त आयोग से देश के ज्यादातर राज्यों की ओर से केंद्रीय मद की राशि बढ़ाने की मांग की गई थी. कांग्रेस का आरोप है कि एक फरवरी को पेश आम बजट में इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया.

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत शुक्ला ने कहा कि इससे राज्यों की माली हालत खराब होगी और यह देश के संघीय ढांचें के खिलाफ है. ईटीवी भारत से बात करते हुए आर्थिक मामलों के जानकार सूर्यकांत शुक्ला ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की टीम जब तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर आई थी तब कांग्रेस ने उनसे केंद्र से मिलने वाली राशि को 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की थी. यहां यह जानना भी जरूरी है कि देश के 90% राज्यों ने भी इसी तरह की मांग आयोग के समक्ष रखी थी.

कांग्रेस नेता का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि जब बीते दिन केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो निराशा ही हाथ लगी क्योंकि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा में 90% राज्यों ने आयोग को सौंपे गये मांग पत्र में मौजूदा 41% vertical devolution को बढ़ाकर 50% हिस्सेदारी की मांग की थी. इसके बावजूद इसे यथावत 41% ही रखा गया.

सूर्यकांत शुक्ला ने कहा कि झारखंड सहित ज्यादातर राज्यों को उम्मीद थी कि GST रिजीम के बाद राज्यों की जो रेवेन्यू ऑटोनोमी घटी है, उसकी भरपाई 16वां वित्त आयोग जरूर पूरा करेगा. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार वित्त आयोग का काम सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है बल्कि राज्यों की वास्तविक राजकोषीय क्षमता, क्षेत्रीय असमानता, संरचनात्मक बाधाएं जैसे जनसंख्या, गरीबी, आपदा जोखिम और केंद्र सरकार की नीतियों से राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ पर समग्रता से अध्ययन कर एक वाजिब अनुशंसा करना है.

