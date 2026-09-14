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मुजफ्फरनगर: कांग्रेस की दो अक्टूबर से 7 दिवसीय किसान अधिकार यात्रा

जनता के सवालों से ध्यान हटाने के लिए सहारनपुर मस्जिद मामले को लाया गया था.

कांग्रेस का किसान अधिकार यात्रा
कांग्रेस का किसान अधिकार यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 7:40 PM IST

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मुजफ्फरनगर: कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर से 7 दिवसीय किसान अधिकार यात्रा शुरु करने जा रही है. इसका ऐलान मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी संजीव आर्य ने किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मुजफ्फरनगर के मीरापुर से किसान अधिकार यात्रा की शुरुआत करेगी और सात दिनों तक चलने वाली यह यात्रा गौतमबुद्ध नगर के जेवर में समाप्त होगी.

उत्तर प्रदेश में दो अक्टूबर से कांग्रेस का किसान अधिकार यात्रा (VIDEO Credit; ETV Bharat)

संजीव आर्य ने किसानों से जुड़े गन्ना मूल्य, चीनी मिलों पर बकाया भुगतान, खाद-बीज, बिजली, सिंचाई और फसल बीमा समेत कई मुद्दों को यात्रा में उठाने की बात कही. वहीं, सहारनपुर में मस्जिद पर हुई कार्रवाई को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया.

कांग्रेस नेता ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अन्नदाताओं का प्रदेश बताते हुए किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उनके अनुसार, आज किसान महंगाई और बढ़ते खर्च से परेशान हैं. खाद, बीज, बिजली, कृषि उपकरण और सिंचाई जैसी जरूरतों की लागत बढ़ने के साथ किसानों पर कर्ज का बोझ और बढ़ा है.

उन्होंने फसल बीमा योजना के मुआवजे को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ-साथ पशुपालकों से जुड़े मुद्दों को भी यात्रा में शामिल करेगी. संजीव आर्य ने कहा कि यात्रा के जरिए सरकार से किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की जाएगी. यदि किसानों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा.

वहीं सहारनपुर में मस्जिद पर हुई कार्रवाई के सवाल पर संजीव आर्य ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जनता के सवालों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक मुद्दों को सामने लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि युवाओं के आंदोलन, महंगाई, पेपर लीक और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए. सामाजिक एकता बनाए रखने तथा विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की जरुरत है.

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