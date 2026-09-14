ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर: कांग्रेस की दो अक्टूबर से 7 दिवसीय किसान अधिकार यात्रा

मुजफ्फरनगर: कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर से 7 दिवसीय किसान अधिकार यात्रा शुरु करने जा रही है. इसका ऐलान मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी संजीव आर्य ने किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मुजफ्फरनगर के मीरापुर से किसान अधिकार यात्रा की शुरुआत करेगी और सात दिनों तक चलने वाली यह यात्रा गौतमबुद्ध नगर के जेवर में समाप्त होगी.

उत्तर प्रदेश में दो अक्टूबर से कांग्रेस का किसान अधिकार यात्रा (VIDEO Credit; ETV Bharat)

संजीव आर्य ने किसानों से जुड़े गन्ना मूल्य, चीनी मिलों पर बकाया भुगतान, खाद-बीज, बिजली, सिंचाई और फसल बीमा समेत कई मुद्दों को यात्रा में उठाने की बात कही. वहीं, सहारनपुर में मस्जिद पर हुई कार्रवाई को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया.



कांग्रेस नेता ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अन्नदाताओं का प्रदेश बताते हुए किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उनके अनुसार, आज किसान महंगाई और बढ़ते खर्च से परेशान हैं. खाद, बीज, बिजली, कृषि उपकरण और सिंचाई जैसी जरूरतों की लागत बढ़ने के साथ किसानों पर कर्ज का बोझ और बढ़ा है.