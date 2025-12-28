ETV Bharat / state

रायपुर के राजीव भवन में मनाया गया कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस, बैज और बघेल ने बताई आजादी से नवनिर्माण तक की उपलब्धि

कांग्रेस नेताओं ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में जनमानस की आवाज़ रही कांग्रेस, राजीव भवन से कांग्रेस ने अपने इतिहास, विचार और जनाधार का संदेश दिया.

Congress foundation day Raipur
रायपुर के राजीव भवन में मनाया गया कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 28, 2025 at 8:02 PM IST

रायपुर. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस मनाया गया. ध्वजारोहण, सेवादल की सलामी और ‘आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक कांग्रेस’ विषय पर संगोष्ठी रखी गई. इसके माध्यम से पार्टी के ऐतिहासिक योगदान को बताया गया. इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वक्तव्यों ने कांग्रेस की वैचारिक विरासत और लोकतांत्रिक भूमिका को केंद्र में रखा.

बैज और बघेल ने बताई आजादी से नवनिर्माण तक की उपलब्धि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इतिहास से वर्तमान तक कांग्रेस का सफर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में पार्टी का ध्वजारोहण किया. सेवादल के साथियों ने सलामी दी. इसके बाद आयोजित संगोष्ठी में दीपक बैज, भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा और राजेन्द्र तिवारी ने कांग्रेस के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला. कार्यक्रम में स्वागत भाषण शहर अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, आभार ग्रामीण अध्यक्ष राजेन्द्र पप्पू बंजारे और संचालन महामंत्री सुबोध हरितवाल ने किया.

Congress foundation day Raipur
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में पार्टी का ध्वजारोहण किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर गांव तक मौजूद है कांग्रेस का कार्यकर्ता: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने 141वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भले ही आज कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार न हो, लेकिन कांग्रेस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसका कार्यकर्ता उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर गांव में मिलता है. यही कांग्रेस की जमीनी ताकत है.

कांग्रेस ने देश की सामयिक जरूरतों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय कीं. आजादी से पहले स्वतंत्रता आंदोलन, आजादी के बाद गणतंत्र और संविधान निर्माण कांग्रेस की प्राथमिकता रहे. पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पंचशील सिद्धांतों से भारत की वैश्विक पहचान बनाई, औद्योगीकरण और वृहद सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी.- दीपक बैज, PCC चीफ

Congress foundation day Raipur
राजीव भवन से कांग्रेस ने अपने इतिहास, विचार और जनाधार का संदेश दिया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जय जवान–जय किसान से कंप्यूटर क्रांति तक: बैज ने आगे कहा कि शास्त्री जी के नेतृत्व में खाद्यान्न सुरक्षा और ‘जय जवान–जय किसान’ का नारा दिया गया. इंदिरा गांधी के दौर में हरित क्रांति, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों से भारत को सशक्त किया गया. राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर क्रांति और मतदान की आयु 18 वर्ष कर युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ा. पंचायतों के सशक्तिकरण से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ. पीवी नरसिंहराव के समय आर्थिक उदारीकरण से भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा हुआ.

यूपीए काल की उपलब्धियां: दीपक बैज ने कहा कि सोनिया गांधी के मार्गदर्शन और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून, सूचना का अधिकार, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और भू-अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक कानून लाकर आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाया.

Congress foundation day Raipur
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस मनाया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भूपेश बघेल ने भी गिनाई उपलब्धियां: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ी, इसलिए आजादी का लक्ष्य हासिल कर सकी. कांग्रेस किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे भारत की प्रतिनिधि थी. वैचारिक विविधता के बावजूद गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व ने मतभिन्नताओं का सम्मान किया और दुनिया का सबसे बड़ा सफल अहिंसक आंदोलन खड़ा किया.

Congress foundation day Raipur
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस मनाया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विभाजन के जिम्मेदार कौन: भूपेश बघेल ने कहा कि आज के तथाकथित राष्ट्रवादी उस दौर में गांधी जी का विरोध कर रहे थे. राष्ट्रवाद की थ्योरी सावरकर और बाद में जिन्ना ने दी, और विभाजन के असली जिम्मेदार भी वही लोग थे. उन्होंने कहा कि यह अतिशयोक्ति नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस भारत के जनमानस की सच्ची आईना थी, पूरा देश कांग्रेस के साथ था, केवल साम्प्रदायिक और अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान संगठन कांग्रेस के खिलाफ थे.

