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महिला शक्ति के हाथों ज्वालामुखी नगर परिषद की कमान, सोम किरण अध्यक्ष और दीप्ति शर्मा बनीं उपाध्यक्ष

ज्वालामुखी: ज्वालामुखी में नारी शक्ति ने अपना परमच लहरा दिया है. कांगड़ा जिले की ज्वालामुखी नगर परिषद की कमान अब महिलाओं के हाथों में आ गई है. कांग्रेस ने नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत हासिल की है. सोम किरण शर्मा अध्यक्ष पद के लिए और दीप्ति शर्मा सूद उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई हैं. उध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के बाद से नगर परिषद में जश्न का माहौल है.

कांग्रेस ने जीता ज्वालामुखी नगर परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव

नगर परिषद गठन की प्रक्रिया के तहत एसडीएम अंशु चंदेल ने 9 निर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन सहित प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे. विधायक संजय रतन ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि, "यह ज्वालामुखी की जनता के विश्वास और विकास की राजनीति की जीत है. नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना प्राथमिकता रहेगी. ज्वालामुखी को स्वच्छ, साफ, सुंदर और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं वाला नगर बनाने की दिशा में कार्य करने पर जोर रहेगा."