महिला शक्ति के हाथों ज्वालामुखी नगर परिषद की कमान, सोम किरण अध्यक्ष और दीप्ति शर्मा बनीं उपाध्यक्ष
SDM अंशु चंदेल ने ज्वालामुखी नगर परिषद के लिए 9 निर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 7:41 AM IST|
Updated : June 18, 2026 at 8:00 AM IST
ज्वालामुखी: ज्वालामुखी में नारी शक्ति ने अपना परमच लहरा दिया है. कांगड़ा जिले की ज्वालामुखी नगर परिषद की कमान अब महिलाओं के हाथों में आ गई है. कांग्रेस ने नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत हासिल की है. सोम किरण शर्मा अध्यक्ष पद के लिए और दीप्ति शर्मा सूद उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई हैं. उध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के बाद से नगर परिषद में जश्न का माहौल है.
कांग्रेस ने जीता ज्वालामुखी नगर परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव
नगर परिषद गठन की प्रक्रिया के तहत एसडीएम अंशु चंदेल ने 9 निर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन सहित प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे. विधायक संजय रतन ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि, "यह ज्वालामुखी की जनता के विश्वास और विकास की राजनीति की जीत है. नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना प्राथमिकता रहेगी. ज्वालामुखी को स्वच्छ, साफ, सुंदर और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं वाला नगर बनाने की दिशा में कार्य करने पर जोर रहेगा."
नवनिर्वाचित अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने गिनाईं प्राथमिकताएं
इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोम किरण शर्मा ने कहा कि, "सभी पार्षदों को साथ लेकर नगर परिषद क्षेत्र के विकास कार्यों को गति दी जाएगी." वहीं उपाध्यक्ष दीप्ति शर्मा सूद ने कहा कि, "शहर की सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी. इस जीत से महिला नेतृत्व के साथ-साथ ज्वालामुखी नगर परिषद में विकास एवं जनसेवा की नई उम्मीदें जगी हैं."
ज्वालामुखी नगर परिषद के 9 वार्डों के पार्षदों ने ली शपथ
- वार्ड-1: सोम किरण शर्मा
- वार्ड-2: सोमेश कौशिक
- वार्ड-3: भावना सूद
- वार्ड-4: दीप्ति शर्मा सूद
- वार्ड-5: नीरज शर्मा
- वार्ड-6: सुमन शर्मा
- वार्ड-7: पवन गोस्वामी
- वार्ड-8: सुनील कुमार
- वार्ड-9: अनिल प्रभा
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