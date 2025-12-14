नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त, लगा बधाइयों का तांता
छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति किए गए हैं.
रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक बड़ा और अहम बदलाव सामने आया है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी उत्साह का माहौल है. सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उनकी नियुक्ति पर खुशी जताई है. प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने नितिन नबीन को बधाई देते हुए इसे पार्टी और संगठन के लिए गर्व का क्षण बताया है.
छत्तीसगढ़ में खुशी और गर्व का माहौल
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे नितिन नबीन का राष्ट्रीय स्तर पर यह दायित्व संभालना पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान न सिर्फ नितिन नबीन का है, बल्कि छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन के लिए भी गर्व का विषय है.
हम लोगों के लिए यह बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. मैं अपनी ओर से और समस्त छत्तीसगढ़ भाजपा के एक-एक पदाधिकारी की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. यह खुशी शब्दों में समाई नहीं जा रही है- राजेश अग्रवाल, संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़
बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।@NitinNabin pic.twitter.com/pwbg5q7WKu— Vijay sharma (@vijaysharmacg) December 14, 2025
बीजेपी संगठन में बड़ा फैसला
भाजपा के संसदीय बोर्ड ने पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के नाम पर मुहर लगाई है.संगठनात्मक संतुलन और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.
नितिन नबीन के नाम का हुआ ऐलान
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. लंबे समय से उनके उत्तराधिकारी को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा था. इसी बीच शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नबीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे संगठनात्मक कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी एवं बिहार सरकार में माननीय मंत्री श्री नितिन नबीन जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Arun Sao (@ArunSao3) December 14, 2025
आपका यह दायित्व आपके संगठनात्मक अनुभव, समर्पण एवं कार्यकुशलता का प्रमाण है।
प्रभु श्रीराम जी से आपके सफल… pic.twitter.com/9njzIbq1JK
बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन
नितिन नबीन वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं और संगठन और प्रशासन दोनों स्तरों पर उनके अनुभव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी नेताओं का मानना है कि उनके नेतृत्व में भाजपा संगठन को नई दिशा और गति मिलेगी.