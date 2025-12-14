ETV Bharat / state

नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त, लगा बधाइयों का तांता

छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति किए गए हैं.

NITIN NABIN BJP NATIONAL PRESIDENT
नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 14, 2025 at 7:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक बड़ा और अहम बदलाव सामने आया है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी उत्साह का माहौल है. सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उनकी नियुक्ति पर खुशी जताई है. प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने नितिन नबीन को बधाई देते हुए इसे पार्टी और संगठन के लिए गर्व का क्षण बताया है.

छत्तीसगढ़ में खुशी और गर्व का माहौल

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे नितिन नबीन का राष्ट्रीय स्तर पर यह दायित्व संभालना पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान न सिर्फ नितिन नबीन का है, बल्कि छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन के लिए भी गर्व का विषय है.

मंत्री राजेश अग्रवाल का बयान (ETV BHARAT)

हम लोगों के लिए यह बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. मैं अपनी ओर से और समस्त छत्तीसगढ़ भाजपा के एक-एक पदाधिकारी की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. यह खुशी शब्दों में समाई नहीं जा रही है- राजेश अग्रवाल, संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़

बीजेपी संगठन में बड़ा फैसला

भाजपा के संसदीय बोर्ड ने पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के नाम पर मुहर लगाई है.संगठनात्मक संतुलन और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

नितिन नबीन के नाम का हुआ ऐलान

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. लंबे समय से उनके उत्तराधिकारी को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा था. इसी बीच शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नबीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे संगठनात्मक कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन

नितिन नबीन वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं और संगठन और प्रशासन दोनों स्तरों पर उनके अनुभव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी नेताओं का मानना है कि उनके नेतृत्व में भाजपा संगठन को नई दिशा और गति मिलेगी.

अंजोर विजन 2047 की चर्चा से भागी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के भविष्य से किया किनारा- केदार कश्यप

नितिन नबीन BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, बिहार सरकार में हैं मंत्री, PM मोदी ने दी बधाई

TAGGED:

NITIN NABIN BJP NATIONAL PRESIDENT
नितिन नबीन को बधाई
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बीजेपी संगठन
CONGRATULATIONS TO NITIN NABIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.