जल्दी थकान, दोहरा दिखना, सिर संभालने में परेशानी...तो सकती है ये बीमारी, न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया इलाज
नसें जब रासायनिक संकेतों के जरिए मांसपेशियों को काम करने का संदेश नहीं दे पाती हैं, तो कमजोरी आने लगती है.
Published : October 30, 2026 at 5:30 PM IST
जयपुर : इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी (IAN) की 33वीं वार्षिक राष्ट्रीय कांफ्रेंस IANCON 2026 में कंजेनिटल मायस्थेनिक सिंड्रोम बीमारी को लेकर चर्चा हुई. इस पांच पांच दिवसीय कांफ्रेंस में देश के अलग–अलग राज्यों से आए मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. इस मौके पर सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और न्यूरोलॉजिस्ट डॉ दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि कंजेनिटल मायस्थेनिक सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवंशिक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है. कई बार शारीरिक मेहनत करने के बाद शरीर और मांसपेशियों में थकावट होने लगती है. आमतौर पर इसे फेफड़ों या दिल से जुड़ी बीमारी का संकेत मान लिया जाता है, लेकिन यह न्यूरो से जुड़ी बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं. नसों और मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियां के कारण कई बार मांसपेशियों में कमजोरी नजर आने लगती है.
ये हैं लक्षण : इसमें नसों और मांसपेशियों के बीच संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. सामान्य स्थिति में नसें रासायनिक संकेतों के जरिए मांसपेशियों को काम करने का संदेश देती हैं. लेकिन इस बीमारी में यह प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करती. इसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है. यह बीमारी आमतौर पर जन्म से होती है और इसके लक्षण बचपन में दिखाई देते हैं. डॉ खंडेलवाल ने बताया कि इस बीमारी में मरीज को हाथ-पैरों में कमजोरी, जल्दी थकान, आंखों की पलकें झुकना, दोहरा दिखाई देना और सिर संभालने में परेशानी होती है. इसके अलावा बोलने, चबाने और खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है. कुछ गंभीर मामलों में सांस लेने वाली मांसपेशियां प्रभावित होने से सांस लेने में परेशानी हो सकती है.
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'दवाओं से उपचार संभव' : डॉ खंडेलवाल का कहना है कि बीमारी की पहचान के लिए न्यूरोलॉजिकल परीक्षण किये जाते हैं और आजकल आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इस रोग का इलाज संभव है. फिजियोथेरेपी, पोषण और सांस संबंधी देखभाल भी उपचार का हिस्सा है. इस बीमारी के सभी मरीजों के लिए एक जैसी दवा प्रभावी नहीं होती. इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह से ही उपचार जरूरी है.
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बदलती जीवनशैली भी कारण : कांफ्रेंस में आए चिकित्सकों ने बताया कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां केवल मरीज को प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर इनका गहरा असर पड़ता है. ऐसे में समय पर रोग की पहचान, विशेषज्ञों की देखरेख में उपचार, आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का उपयोग और निरंतर अनुसंधान बेहद जरूरी है. बदलती जीवनशैली और बढ़ते मानसिक तनाव के बीच न्यूरोलॉजी से जुड़ी बीमारियों की चुनौती लगातार गंभीर हो रही है.
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