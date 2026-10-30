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जल्दी थकान, दोहरा दिखना, सिर संभालने में परेशानी...तो सकती है ये बीमारी, न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया इलाज

न्यूरोलॉजिस्ट डॉ दिनेश खंडेलवाल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी (IAN) की 33वीं वार्षिक राष्ट्रीय कांफ्रेंस IANCON 2026 में कंजेनिटल मायस्थेनिक सिंड्रोम बीमारी को लेकर चर्चा हुई. इस पांच पांच दिवसीय कांफ्रेंस में देश के अलग–अलग राज्यों से आए मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. इस मौके पर सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और न्यूरोलॉजिस्ट डॉ दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि कंजेनिटल मायस्थेनिक सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवंशिक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है. कई बार शारीरिक मेहनत करने के बाद शरीर और मांसपेशियों में थकावट होने लगती है. आमतौर पर इसे फेफड़ों या दिल से जुड़ी बीमारी का संकेत मान लिया जाता है, लेकिन यह न्यूरो से जुड़ी बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं. नसों और मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियां के कारण कई बार मांसपेशियों में कमजोरी नजर आने लगती है.