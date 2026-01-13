ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी

जांजगीर चांपा: जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने के नाम नहीं ले रहा है. बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस वार्ता कर, कांग्रेसी नेताओं को किसान का छोड़ कर आरोपी का साथ देने के आरोप लगाया. वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खोखरा जेल पहुंच कर बालेश्वर साहू से मुलाक़ात की. भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते हमारे विधायक बालेश्वर साहू पर ये कार्रवाई की गई है. बघेल ने कहा कि सत्य की विजय होगी.

बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर वार पलटवार

बीते दिनों कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार किया गया है. कांग्रेस विधायक पर किसान के साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगा था. जांच में विधायक को दोषी पाया जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई. बीजेपी ने इस मामले में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि किसान को ठगने का काम विधायक ने किया है. किसान के समर्थन में कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये लोग किसान के साथ खड़े नहीं होकर विधायक के समर्थन में हैं. बीजेपी ने कहा कि पूरा मामला न्यायालय के सामने है, लिहाजा वो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे. बीजेपी नेता नारायण चंदेल ने कहा कि विधायक की गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है, इसमें बीजेपी या सरकार का कोई हाथ नहीं है. नारायण चंदेल ने कहा कि चरणदास महंत और भूपेश बघेल को बताना चाहिए कि वो किसानों के साथ खड़ी है या ठगी करने वाले के साथ.