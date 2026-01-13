कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी
अपने विधायक की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कहा कि न्याय की जीत होगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 13, 2026 at 5:04 PM IST
जांजगीर चांपा: जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने के नाम नहीं ले रहा है. बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस वार्ता कर, कांग्रेसी नेताओं को किसान का छोड़ कर आरोपी का साथ देने के आरोप लगाया. वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खोखरा जेल पहुंच कर बालेश्वर साहू से मुलाक़ात की. भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते हमारे विधायक बालेश्वर साहू पर ये कार्रवाई की गई है. बघेल ने कहा कि सत्य की विजय होगी.
बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर वार पलटवार
बीते दिनों कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार किया गया है. कांग्रेस विधायक पर किसान के साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगा था. जांच में विधायक को दोषी पाया जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई. बीजेपी ने इस मामले में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि किसान को ठगने का काम विधायक ने किया है. किसान के समर्थन में कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये लोग किसान के साथ खड़े नहीं होकर विधायक के समर्थन में हैं. बीजेपी ने कहा कि पूरा मामला न्यायालय के सामने है, लिहाजा वो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे. बीजेपी नेता नारायण चंदेल ने कहा कि विधायक की गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है, इसमें बीजेपी या सरकार का कोई हाथ नहीं है. नारायण चंदेल ने कहा कि चरणदास महंत और भूपेश बघेल को बताना चाहिए कि वो किसानों के साथ खड़ी है या ठगी करने वाले के साथ.
खोखरा जेल पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल
किसान से धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू से पूर्व सीएम ने मुलाकात की. जेल में हुई इस मुलाकात के दौरान भूपेश बघेल ने विधायक बालेश्वर साहू से पूरे प्रकरण और अब तक की गई कार्रवाई को लेकर चर्चा की. मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरी कार्रवाई को गलत बताते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विरोधी दल के नेताओं को परेशान करने की नीयत से ऐसी कार्रवाई कर रही है, यह पूरा मामला राजनीतिक रंजिश से प्रेरित है.
भूपेश बघेल ने कहा कि जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी लोकतंत्र के खिलाफ है, उन्होंने भरोसा जताया कि जब सच्चाई सामने आएगी, तो सत्य की जीत होगी. बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता विधायक बालेश्वर साहू के साथ मजबूती से खड़े हैं.
22 तारीख तक न्यायिक रिमांड पर हैं बालेश्वर साहू
धोखाधड़ी के मामले में विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय ने 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि इस मामले में भाजपा राजनीति कर रही है, लेकिन उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और अंततः सच सामने आएगा.