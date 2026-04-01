ETV Bharat / state

एंट्री फीस को लेकर हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर बनी रही असमंजस की स्थिति, ETV भारत ने लिया हालातों का जायजा

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की सीमाओं वाले क्षेत्रों में भ्रम और असमंजस फैलाया जा रहा है. हमने टोल टैक्स में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की है. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हमने टोल टैक्स नहीं बढ़ाया है. शायद यही वजह है कि आज हिमाचल की सीमा पर टोल देते वक्त लोगों में असमंजस बना रहा. इन्हीं हालातों का जायजा लेने ETV भारत की टीम ने पांवटा-उत्तराखंड सीमा पर कुलहाल बैरियर पर पहुंची. जहां ट्रक यूनियन के कई लोग मौजूद थे, कुछ ही देर बाद पांवटा साहिब के DSP और SHO भी मौके पर पहुंचे.

पांवटा साहिब: हरियाणा और पंजाब में जबरदस्त विरोध के बाद हिमाचल सरकार ने एंट्री फीस में बढ़ोतरी के फैसले को वापस ले लिया है. लेकिन इसके बावजूद एंट्री प्वाइंट और टोल टैक्स देने को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में ये जरूर कहा की मामूली सी बढ़ोतरी की गई है.

रमेश चौहान, टोल संचालक ने कहा, 'CM साहब ने क्या कहा है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे पास जो नोटिफिकेशन आयी है, उसमें कार की एंट्री फीस सौ रुपये बतायी गई है. जबकि हिमाचल टैक्सी नंबर की जो पर्ची कटने थी, वो एक एग्जमपेटड कर दिया है और ये नोटिफिकेशन रात को आई है. पास को लेकर कमर्शियल के लिए कोई छूट नहीं है. जबकि निजी कार चालक के पास आधार कार्ड हो और वाहन उनके नाम हो, हिमाचल में रजिस्टर्ड हो और वो पांच किलोमीटर के दायरे में रहते हो. SDM या तहसीलदार उनका सर्टिफिकेट बनाकर दे, तब उनका लोकल पास बनेगा'.

हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर एंट्री फीस (ETV Bharat)

वहीं, ट्रक यूनियन के लोगों का कहना था कि हम से 570 रुपया लिए जा रहे है. जबकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि एंट्री फीस नहीं बढ़ाई गई है. हमने ट्रक यूनियन के प्रधान से बात की साथ में टोल टैक्स संचालक ने भी जानकारी दी. वहीं, कार चालकों का कहना हैं कि यह सरकार की मनमानी है. बीते समय तक जहां हम 70 रुपये दे रहे थे तो आज सौ रुपया लिए जा रहे हैं.

वाहन चालकों से वसूला गया एंट्री टैक्स (ETV Bharat)

सिरमौर प्रधान ट्रक यूनियन जसमेर सिंह भूरा, 'ट्रक चालकों से 320 रुपया की जगह 570 रूपये लिए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री की नोटिफिकेशन का ठेकेदारों पर कोई असर नहीं पड़ा है. 570 रुपये हमारे लिए बहुत ज्यादा है. हमें कई बार दो किलोमीटर के दायरे में आना जाना पड़ता है. 570 रुपये हमारे लिए बहुत ज्यादा है. मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि हम गाड़ी वालों को बचाए वर्ना आने वाले दिनों में हम दल बल के साथ यहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे'.

आपको बता दें कि पिछले महीने हिमाचल सरकार ने एंट्री फीस में बढ़ोतरी की थी. बताया गया कि 4 पहिया वाहनों जो पहले 70 रुपया देते थे, उनकी फीस 170 रुपये हो गई. 6 से 12 सीटर पैसेंजर वाहनों में की एंट्री फीस में 110 रुपए बढ़ोतरी के साथ 130 रुपया कर दिया गया है. मिनी बस 32 सीटर 180 से 320 रुपया किया गया. ट्रैक्टर का 70 से 100 रुपये किया गया. कमर्शियल बस 320 से सीधा 600. बड़े मालवाहक वाहन 720 से 900 रुपये किया गया है.

महिला कार चालक ने कहा, 'हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बढ़ाए हुए टोल दरों पर फैसला वापस ले लिया है, लेकिन हमसे फिर भी बढ़ी हुई दरों पर टैक्स वसूला जा रहा है. 15 किलोमीटर के दायरे में हमें सौ रुपये चुकाने होंगे. ये कहां तक जायज है. हमें रोज आना जाना पड़ता है. जब हम पास बनाने को लेकर उनके पास जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये फिर आनाकानी करेंगे'.

बता दें कि जिस दिन हिमाचल में एंट्री फीस के नाम पर कई वाहनों की कटैगरी में बदलाव किया गया था. उसी दौरान हिमाचल में विरोध के स्वर उठे. BJP ने इसे गलत फैसला बताया तो धीरे-धीरे पंजाब और हरियाणा की सीमाओं से सटे लोगों में भी आक्रोश बनता रहा. नतीजतन बीते दिनों पंजाब की सीमाओं पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया.

अब मुख्यमंत्री विधानसभा में ये कहते नजर आए कि हम फास्ट टैग व रेशनेशनलाइज करने के चलते मामूली सी बढ़ोतरी की थी, लेकिन पंजाब व हरियाणा सीमा पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को दोनों राज्यों के कई नेताओं से भी बात करनी पड़ी. पंजाब कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने भी बीते दिनों मुख्यमंत्री ने बात की थी.

ये भी पढ़ें: एंट्री टैक्स विवाद पर सीएम सुक्खू का बयान, जानें किन गाड़ियों से वसूली जाएगी एंट्री फीस ?