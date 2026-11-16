20 से कम नामांकन वाले 5 वोकेशनल कोर्स पर रोक, 57 विद्यार्थियों के दाखिले को लेकर असमंजस की स्थिति
रांची यूनिवर्सिटी में कम नामांकन वाले वोकेशनल पाठ्यक्रमों को लेकर विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 16, 2026 at 10:21 AM IST
रांची: कम नामांकन वाले वोकेशनल पाठ्यक्रमों को लेकर रांची विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के बाद विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है. विश्वविद्यालय के 5 वोकेशनल पाठ्यक्रमों में 20 से कम विद्यार्थियों के नामांकन का मामला सामने आया है. इन पाठ्यक्रमों में कुल 57 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है.
विश्वविद्यालय के काउंसिल फॉर वोकेशनल स्टडीज की कोर कमेटी ने शैक्षणिक सत्र 2025-27 से वोकेशनल कोर्स के संचालन के लिए न्यूनतम 20 विद्यार्थियों के नामांकन का मानक तय किया है. हालांकि, इस निर्णय को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि पहले से संचालित हो रहे और जिन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा.
सेल्फ फाइनेंस से चलते हैं सभी वोकेशनल कोर्स
रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. राजकुमार शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में संचालित सभी वोकेशनल पाठ्यक्रम सेल्फ फाइनेंस श्रेणी के हैं. इनका खर्च संबंधित पाठ्यक्रम से होने वाली आय के आधार पर पूरा किया जाता है. यदि किसी कोर्स में विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है और उससे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित शिक्षकों के भुगतान सहित दूसरे खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है. इसी आर्थिक पहलू को ध्यान में रखते हुए नए वोकेशनल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए न्यूनतम 20 विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित की गई है.
पहले से चल रहे कोर्स नहीं होंगे बंद
रजिस्ट्रार डॉ. राजकुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय के इस निर्णय का मतलब यह नहीं है कि पहले से संचालित सभी ऐसे वोकेशनल पाठ्यक्रम बंद कर दिए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम है. जिन पाठ्यक्रमों में पहले से विद्यार्थी नामांकित हैं और पढ़ाई चल रही है, उनका संचालन जारी रहेगा. विद्यार्थियों को परेशान होने या अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है.
रजिस्ट्रार ने आगे बताया कि नए वोकेशनल कोर्स में दाखिले के दौरान यदि विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहती है, तो ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित नहीं किया जाएगा. विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसे पाठ्यक्रमों को ही आगे बढ़ाना है, जिनका संचालन आर्थिक रूप से भी व्यावहारिक हो.
नामांकन से पहले ही तय होगा कोर्स का भविष्य
विश्वविद्यालय के इस नए मानक का असर आने वाले शैक्षणिक सत्रों में वोकेशनल पाठ्यक्रमों के नामांकन पर दिखाई देगा. अब नए कोर्स शुरू करने या उनमें दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखना होगा. 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों का नामांकन होने पर ही संबंधित पाठ्यक्रम के संचालन को मंजूरी मिलेगी. इससे विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रमों के संचालन, शिक्षकों के भुगतान और अन्य खर्चों के प्रबंधन में सहूलियत होगी. वही, पहले से पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को बीच सत्र में कोर्स बंद होने की आशंका से राहत मिलेगी.
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