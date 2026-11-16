ETV Bharat / state

20 से कम नामांकन वाले 5 वोकेशनल कोर्स पर रोक, 57 विद्यार्थियों के दाखिले को लेकर असमंजस की स्थिति

रांची यूनिवर्सिटी, रांची ( ETV BHARAT )

रांची: कम नामांकन वाले वोकेशनल पाठ्यक्रमों को लेकर रांची विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के बाद विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है. विश्वविद्यालय के 5 वोकेशनल पाठ्यक्रमों में 20 से कम विद्यार्थियों के नामांकन का मामला सामने आया है. इन पाठ्यक्रमों में कुल 57 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है.

विश्वविद्यालय के काउंसिल फॉर वोकेशनल स्टडीज की कोर कमेटी ने शैक्षणिक सत्र 2025-27 से वोकेशनल कोर्स के संचालन के लिए न्यूनतम 20 विद्यार्थियों के नामांकन का मानक तय किया है. हालांकि, इस निर्णय को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि पहले से संचालित हो रहे और जिन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा.