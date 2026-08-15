हांसी में आमने-सामने प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी, लाठीचार्ज के बाद हुआ पथराव, एसपी-डीएसपी समेत कई लोग घायल
हांसी में सीएम नायब सैनी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया.
Published : August 15, 2026 at 8:27 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 9:56 AM IST
हांसी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया. बेकाबू होती भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया. इस घटनाक्रम में कई किसानों का सिर फूट गया, महिलाएं लाठीचार्ज से बचने के लिए पास की दुकानों में छिप गई.
हांसी में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज: इस घटनाक्रम में हांसी एसपी और डीएसपी भी घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
डेयरी संचालक जीवन कुंडू हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग: बता दें कि हिसार में डेयरी संचालक जीवन कुंडू हत्या के मुख्य आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. जिससे गुस्साए किसान संगठनों और धरना कमेटी ने हांसी में सीएम के कार्यक्रम का विरोध किया. चार अगस्त को हुए इस हत्याकांड में पुलिस अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें गठित: सूर्य नगर में 8 अगस्त को डेयरी संचालक जीवन पर करीब 10 से 15 लोगों ने कथित तौर पर लाठियों से हमला किया था. गंभीर रूप से घायल जीवन की मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. पुलिस ने मुख्य आरोपी रमेश की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने के साथ 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. उसकी तलाश के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं.
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