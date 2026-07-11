अबूझमाड़ की आदिवासी संस्कृति, परंपरा और विकास का संगम, मांझी चालकी गायता पटेल और पुजारी सम्मेलन
नारायणपुर में पहली बार एक मंच पर मांझी, गायता, चालकी और पुजारियों का सम्मेलन हुआ. आदिवासी संस्कृति को सहेजने में इनका बड़ा योगदान है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 5:33 PM IST
नारायणपुर : आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में नारायणपुर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला स्तरीय मांझी, चालकी, गायता, पटेल एवं पुजारी सम्मेलन का आयोजन किया।. सम्मेलन में जिलेभर से पहुंचे परंपरागत आदिवासी नेतृत्व का सम्मान किया गया और शासन-प्रशासन के साथ विकास, संस्कृति संरक्षण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत संवाद हुआ.
संस्कृति और परंपरा पीढ़ियों की पहचान
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराएं केवल विरासत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की पहचान हैं, जिनका संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है.जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के मांझी, चालकी, गायता, पटेल, पुजारी और अन्य समाज प्रमुखों को एक मंच पर लाकर विकास और संस्कृति संरक्षण के विषय पर संवाद स्थापित करना था. सम्मेलन में पारंपरिक जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए उनके सामाजिक योगदान को सराहा गया.
"समाज की आत्मा हैं मांझी, गायता और पुजारी" – केदार कश्यप
इस दौरान मुख्य अतिथि मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सदियों से मांझी, चालकी, गायता, पटेल और पुजारी आदिवासी समाज की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार स्तंभ रहे हैं. समाज में उनकी प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता आज भी बनी हुई है. उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने में इन पारंपरिक नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.
नक्सल प्रभावित क्षेत्र से विकास की नई पहचान तक
केदार कश्यप ने कहा कि वर्षों तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा नारायणपुर आज तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से जिले में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस विकास को स्थायी बनाने के लिए परंपरागत नेतृत्व का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि समाज का सबसे अधिक विश्वास इन्हीं पर है.
आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए पारंपरिक देवी-देवताओं के स्थलों का चिन्हांकन कर उनके संरक्षण की दिशा में कार्य करना है. आधुनिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को बचाना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें- केदार कश्यप, कैबिनेट मंत्री
सम्मेलन के दौरान परंपरागत जनप्रतिनिधियों ने जिले की सामाजिक, प्रशासनिक और विकास संबंधी चुनौतियों पर खुलकर अपनी बातें रखीं. समाज प्रमुखों ने स्थानीय समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए. प्रशासन ने भी विभागों की योजनाओं, नियमों और प्रावधानों की जानकारी साझा करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग की अपील की.
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