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अबूझमाड़ की आदिवासी संस्कृति, परंपरा और विकास का संगम, मांझी चालकी गायता पटेल और पुजारी सम्मेलन

नारायणपुर : आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में नारायणपुर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला स्तरीय मांझी, चालकी, गायता, पटेल एवं पुजारी सम्मेलन का आयोजन किया।. सम्मेलन में जिलेभर से पहुंचे परंपरागत आदिवासी नेतृत्व का सम्मान किया गया और शासन-प्रशासन के साथ विकास, संस्कृति संरक्षण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत संवाद हुआ.



संस्कृति और परंपरा पीढ़ियों की पहचान

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराएं केवल विरासत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की पहचान हैं, जिनका संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है.जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के मांझी, चालकी, गायता, पटेल, पुजारी और अन्य समाज प्रमुखों को एक मंच पर लाकर विकास और संस्कृति संरक्षण के विषय पर संवाद स्थापित करना था. सम्मेलन में पारंपरिक जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए उनके सामाजिक योगदान को सराहा गया.

मांझी चालकी गायता पटेल और पुजारी सम्मेलन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

"समाज की आत्मा हैं मांझी, गायता और पुजारी" – केदार कश्यप

इस दौरान मुख्य अतिथि मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सदियों से मांझी, चालकी, गायता, पटेल और पुजारी आदिवासी समाज की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार स्तंभ रहे हैं. समाज में उनकी प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता आज भी बनी हुई है. उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने में इन पारंपरिक नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.