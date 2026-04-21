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'ओरिएंट क्राफ्ट' के खिलाफ फूटा महिला कर्मियों का गुस्सा, लंबित वेतन पर श्रम अधीक्षक ने जारी किया नोटिस

मिडिल ईस्ट के देशों में संघर्ष का असर रांची में भी नजर आ रहा है.

Conflicts in Middle East and US tariffs stopped salaries for employees foreign company based in Ranchi
'ओरिएंट क्राफ्ट' के बाहर महिला कर्मियों का प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 6:05 PM IST

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रांचीः मिडिल ईस्ट के देशों में संघर्ष से बिगड़े हालात अभी तक काबू में नहीं आ पाए हैं. इस बीच एक और ग्लोबल टेंशन ने दस्तक दे दी है. पश्चिम एशिया का संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकता है, विशेषकर आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार के मोर्चे पर. जिसका असर देश के कई कारोबार पर पड़ रहा है. झारखंड में भी इसका छोटा सा उदाहरण देखने को मिला है.

मिडिल ईस्ट युद्ध और साल 2025 में अमेरिका द्वारा लगाए गये टैरिफ का असर झारखंड राज्य में संचालित एक संस्थान पर सीधा असर डाला है, हालात ऐसे हैं कि टैरिफ और युद्ध के कारण यहां काम करने वाले कर्मियों को पिछले दो महीने से वेतन तक नसीब नहीं हुआ है.

रांची में 'ओरिएंट क्राफ्ट' के महिला कर्मियों का प्रदर्शन (Etv Bharat)

बता दें कि अप्रैल 2025 में टैरिफ की शुरुआत 10 फीसदी से हुई थी. भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 25 फीसदी हो गया और फिर 28 अगस्त तक 50 फीसदी तक पहुंच गया. यह फरवरी 2026 की शुरुआत तक बना रहा. 6 फरवरी को शुल्क घटकर 18 फीसदी हो गया लेकिन इससे कई प्रतिष्ठानों को सीधा प्रभावित किया है.

Conflicts in Middle East and US tariffs stopped salaries for employees foreign company based in Ranchi
'ओरिएंट क्राफ्ट' के बाहर महिला कर्मियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव में संचालित ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड विवादों में घिर गया है. विश्व स्तर के ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े तैयार करने वाली कंपनी ने दो माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है. इससे नाराज बड़ी संख्या में महिला कर्मियों ने काम करना बंद कर दिया है.

मंगलवार को महिलाओं ने दिनभर कंपनी गेट के सामने प्रदर्शन किया. मामले को तूल पकड़ता देख श्रम अधीक्षक पहुंचे और कंपनी को नोटिस जारी किया. उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत के बाद 22 अप्रैल को 11 बजे वार्ता का समय तय कर दिया है. इस वार्ता में कंपनी के मालिक सुधीर ढींगरा में शामिल होंगे.

Conflicts in Middle East and US tariffs stopped salaries for employees foreign company based in Ranchi
'ओरिएंट क्राफ्ट' का कारखाना (ETV Bharat)

आंदोलनरत महिला कर्मियों का आरोप

साल 2024 से इस कंपनी में काम कर रहे अनगड़ा निवासी मसिउद्दीन अंसारी ने ईटीवी भारत को बताया कि दो माह से वेतन नहीं मिला है. अब घर चलाना मुश्किल हो गया है. वहीं गायत्री कुमारी ने बताया कि आए दिन सैलरी को लेकर किचकिच होती है. धनबाद में ससुराल है. फिर भी रांची में किराए का घर लेकर नौकरी कर रहीं है. अब राशन जुगाड़ना मुश्किल हो गया है. कोई उधार देने को तैयार नहीं है. ऊपर से कंपनी सिर्फ आश्वासन दिए जा रही है. दीपिका नंदुवार ने कहा कि अबतक फैक्ट्री में काम करते हुए विरोध दर्ज कराया जाता था. लेकिन अब सब्र जवाब दे चुका है. लाचार होकर सड़क पर उतरना पड़ा है.

महिला कर्मियों ने रखी दस सूत्री मांग

  1. सैलरी में बढ़ोतरी हो.
  2. कार्य करने का समय निर्धारित हो.
  3. सैलरी समय पर मिले.
  4. ओवर टाइम का पैसा बढ़ाया जाए.
  5. सरकारी तर्ज पर छुट्टी का लाभ मिले.
  6. स्टाफ द्वारा अभद्र भाषा के प्रयोग पर रोक लगे.
  7. आवाज उठाने वाले कर्मियों को प्रताड़ित ना किया जाए.
  8. कार्य के हिसाब से सैलरी तय की जाए.
  9. कैंटीन में सभी कर्मियों को एक समान खाना मिले.
  10. अविलंब बकाया सैलरी दी जाए.

फैक्ट्री प्रबंधन की दलील

इस मसले पर कंपनी के डीजीएम, एचआर रवि भूषण ने माना कि दो माह से सैलरी लंबित है. उन्होंने बताया कि टॉप मैनेजमेंट को इससे अवगत करा दिया गया है. कंपनी के मालिक सुधीर ढींगरा 22 अप्रैल को रांची आ रहे हैं. वे खुद मैनेजमेंट और कर्मियों के साथ बात करेंगे.

उन्होंने बताया कि कंपनी को ज्यादातर ऑर्डर अमेरिका से मिलता था. पूर्व में 13 प्रतिशत टैरिफ लगता था जो अब बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है. उसकी वजह से मार्जिन घट गया है. उन्होंने कम सैलरी देने के आरोप पर कहा कि कर्मियों की कार्य कुशलता के आधार पर सरकार की ओर से तय रेट के आधार पर ही सैलरी दी जाती है.

उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी में सुबह 8 बजे से 4.30 बजे तक काम लिया जाता है. इस दौरान आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है. वर्तमान में अमेरिकन इगल और नेक्स्ट ब्रांड के साथ-साथ डोमेस्टिक स्तर पर आदित्य बिड़ला ग्रुप के लिए डब्ल्यू ब्रांड के कपड़े तैयार किए जा रहे हैं. पूर्व में जॉकी समेत कई ब्रांड के लिए रेडीमेड तैयार किए जाते थे.

श्रम अधीक्षक ने जारी किया नोटिस

इस मामले को तूल पकड़ता देख रांची के श्रम अधीक्षक एतवारी महतो और उदय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और सभी पक्षों से बात की. उन्होंने कर्मियों की शिकायत के आधार पर कंपनी को नोटिस जारी कर अविलंब सैलरी जारी करने को कहा. उन्होंने इस बात की भी पड़ताल की कि शोषण को रोकने के लिए संस्थान में कोई सिस्टम है या नहीं. दोनों पदाधिकारियों ने फैक्ट्री का निरीक्षण कर वहां काम कर रही दूसरी महिला कर्मियों से फीड बैक लिया. इस दौरान खेलगांव थाने प्रभारी अभिषेक राय भी मौजूद रहे.

बता दें कि ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खेलगांव सेंटर में कुल 2,400 कर्मी कार्यरत हैं. इनमें 85 प्रतिशत महिलाएं हैं. इस फैक्ट्री में रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाते हैं. सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से होता है. इस प्लांट की स्थापना तत्कालीन रघुवर सरकार के पहल पर 2019 में हुई थी.

कुल मिलाकर कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और वेस्ट एशिया हालात ने ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जड़ें हिला दी है. प्रबंधन यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कर्मियों को एक साथ दोनों माह की बकाया सैलरी मिलेगी या नहीं.

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