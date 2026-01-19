ETV Bharat / state

रांची मेयर सीट को लेकर कांग्रेस झामुमो में तकरार की संभावना! दोनों पार्टी की महापौर पद पर नजर

रांची: झारखंड में लंबे अंतराल के बाद जल्द शहरी निकाय का चुनाव होने वाला है. दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद सभी राजनीतिक दल अपने-अपने समर्थकों को मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद बनाने की तैयारी में अभी से जुटे हैं. लेकिन इस सबके बीच रांची मेयर पद को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच ही तकरार की संभावना बढ़ती जा रही है.

झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एवं रांची की पूर्व मेयर रह चुकी रमा खलखो ने इस बार भी मेयर चुनाव लड़ने की इच्छा सार्वजनिक कर दी है तो पार्टी की ओर से भी उनके उम्मीदवारी की इच्छा को खूब समर्थन मिल रहा है. दूसरी ओर झामुमो के नेता रमा खलखो के नाम को भावी मेयर उम्मीदवार बताने को मीडिया और कुछ पत्रकारों की दिमागी उपज बता रहे हैं. झामुमो की रांची मेयर सीट पर अपने समान चिंतन वाले नेता को उम्मीदवार बताने की बात कहने से झामुमो भी पीछे नहीं हो रहा.

झारखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष, झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता और झामुमो के केंद्रीय महासचिव का बयान (ETV BHARAT)

रांची मेयर के लिए हमारा दावा और तैयारी पूरी: रमा खलखो

झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो ने कहा कि जनता और समर्थकों का दबाव है कि हम रांची मेयर के चुनाव में प्रत्याशी बने. रांची की जनता ने मेरा मेयर के रूप में कार्यकाल देखा है. जनता की आवाज पर हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. रमा खलखो ने कहा कि हालांकि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है. फिर भी पार्टी फोरम पर अपनी दावेदारी जाहिर कर दी है.

अभी तक तालमेल की कोई बात नहीं हुई है: झारखंड कांग्रेस