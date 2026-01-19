ETV Bharat / state

रांची मेयर सीट को लेकर कांग्रेस झामुमो में तकरार की संभावना! दोनों पार्टी की महापौर पद पर नजर

रांची मेयर सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीत खींचतान जारी है.

रांची नगर निगम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 19, 2026 at 3:57 PM IST

रांची: झारखंड में लंबे अंतराल के बाद जल्द शहरी निकाय का चुनाव होने वाला है. दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद सभी राजनीतिक दल अपने-अपने समर्थकों को मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद बनाने की तैयारी में अभी से जुटे हैं. लेकिन इस सबके बीच रांची मेयर पद को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच ही तकरार की संभावना बढ़ती जा रही है.

झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एवं रांची की पूर्व मेयर रह चुकी रमा खलखो ने इस बार भी मेयर चुनाव लड़ने की इच्छा सार्वजनिक कर दी है तो पार्टी की ओर से भी उनके उम्मीदवारी की इच्छा को खूब समर्थन मिल रहा है. दूसरी ओर झामुमो के नेता रमा खलखो के नाम को भावी मेयर उम्मीदवार बताने को मीडिया और कुछ पत्रकारों की दिमागी उपज बता रहे हैं. झामुमो की रांची मेयर सीट पर अपने समान चिंतन वाले नेता को उम्मीदवार बताने की बात कहने से झामुमो भी पीछे नहीं हो रहा.

झारखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष, झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता और झामुमो के केंद्रीय महासचिव का बयान (ETV BHARAT)

रांची मेयर के लिए हमारा दावा और तैयारी पूरी: रमा खलखो

झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो ने कहा कि जनता और समर्थकों का दबाव है कि हम रांची मेयर के चुनाव में प्रत्याशी बने. रांची की जनता ने मेरा मेयर के रूप में कार्यकाल देखा है. जनता की आवाज पर हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. रमा खलखो ने कहा कि हालांकि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है. फिर भी पार्टी फोरम पर अपनी दावेदारी जाहिर कर दी है.

अभी तक तालमेल की कोई बात नहीं हुई है: झारखंड कांग्रेस

रांची मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में रमा खलखो को काफी योग्य उम्मीदवार करार देते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि रमा खलखो रांची की मेयर रह चुकी हैं. उनके कार्यकाल को रांचीवासियों ने देखा है. जागदीश साहू ने कहा कि रांची शहर में हमारा संगठन काफी मजबूत है. जहां तक सहयोगी दलों के साथ तालमेल की बात है तो उस पर कोई भी फैसला प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को लेना है.

झामुमो की प्राथमिकता में शहरी निकाय चुनाव है: सुप्रियो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो पहले से ही ग्रामीण इलाकों में बेहद मजबूत रहा है. अब हमारा फोकस शहरी क्षेत्र में मजबूती का है. इसलिए सभी शहरी निकाय क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वह पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को आगे लाए. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो के दलीय चेतना के साथ रहने वाले पार्टी कार्यकर्ता ही मेयर बने, इसके लिए लामबंद होकर काम करने के निर्देश केंद्रीय अध्यक्ष ने दिए हैं.

रांची मेयर सीट
JHARKHAND MAHILA CONGRESS
झारखंड महिला कांग्रेस
झारखंड में नगर निकाय चुनाव
RANCHI MAYOR SEAT

संपादक की पसंद

