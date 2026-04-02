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भजन गायक छोटूसिंह रावणा को धमकी का मामला : शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज

गायक छोटू सिंह रावणा ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर धमकी देने का आरोप लगा FIR दर्ज कराई है.

विधायक सहित 5 लोगों पर FIR दर्ज
विधायक सहित 5 लोगों पर FIR दर्ज (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 7:22 AM IST

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Updated : April 2, 2026 at 7:31 AM IST

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बाड़मेर : सोशल मीडिया पर एक कमेंट के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच उपजा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. इसको लेकर भजन गायक छोटू सिंह रावणा के समर्थन में बुधवार को रावणा राजपूत समाज लोग शिव में एकजुट हुए. छोटू सिंह के साथ समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर भाटी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. धमकी देने के मामले में छोटूसिंह ने विधायक रविन्द्र सिंह भाटी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया. प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बीच का यह टकराव अब 'आर-पार' की लड़ाई का रूप ले चुका है.

विधायक सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज : पुलिस ने छोटूसिंह रावणा की रिपोर्ट पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शिव थानाधिकारी सत्यप्रकाश विश्नोई ने बताया कि पुलिस को रिपोर्ट के साथ एक पेन ड्राइव और कुछ जरूरी दस्तावेज सौंपे गए हैं. चूंकि मामला एक मौजूदा विधायक से जुड़ा है, इसलिए नियमानुसार इसकी जांच CID-CB (सीआईडी-सीबी) को भेजी जाएगी.

भजन गायक छोटूसिंह रावणा (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

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​क्या है पूरा विवाद? : ​विवाद की जड़ एक सोशल मीडिया कमेंट है. छोटू सिंह रावणा के अनुसार, उन्होंने एक बच्चे के वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लिखा था - "काश बेटा आप रील स्टार होते, तो सारे नेता आपके पास होते." बस यही एक वाक्य विधायक रविंद्र सिंह भाटी को नागवार गुजरा. रावणा का आरोप है कि इस कमेंट के बाद विधायक ने उन्हें फोन कर सीधे तौर पर धमकी दी.

शिव विधानसभा में एक टूटी सड़क के वीडियो का जिक्र करते हुए छोटूसिंह ने कहा कि मैंने चलते-चलते एक सड़क का वीडियो बनाया था. इसी से पूरे देश में हलचल हो गई. रावणा ने कहा कि अगर मैं आपकी ( शिव विधायक ) बैंड बजाने लग गया तो शिव की सारी सड़कें दिखा दूंगा. उन्होंने कहा कि अगर मुझे राजनीति में आना ही पड़ा , तो आपको मेरे से डर क्यूं लग रहा है. वो बोलते है कि तुम मेरे लेवल का नहीं है. रावणा ने कहा कि मेरे एक कमेंट ने दिल्ली तक बैंड बजा कर रख दी है. यह तो अच्छा हुआ, गाली नहीं लिखी , प्यार से बच्चे के लिए लिखा था. अगर गाली लिखी होती तो मैं मारा जाता, आग कहां तक पहुंची है, इसके बारे में जरा सोचिए.

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रावणा ने भाटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेताजी बोलते है कि छत्तीस कौम को साथ लेकर चलता हूं. वो सभी को साथ लेकर नहीं चले, बीते तीन सालों में कौम को तोड़ने का काम किया है. मीडिया से बातचीत करते हुए छोटूसिंह ने आरोप लगाया कि विधायक और उनकी टीम पिछले दो-तीन साल से उन्हें लगातार धमका रही है. रावणा ने स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन एक विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचक रहा था, इसीलिए उन्हें समाज के साथ थाने आना पड़ा.

आर- पार की लड़ाई लड़ेंगे : उन्होंने कहा कि चाहे मारने ओर गाली गलौज की धमकी हो , उन सब के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आये हैं. शिव विधायक सहित अन्य के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दी गई है. उन्होंने कहा कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी. इसके लिए यह जरूरी नही है कि राजनीति में आकर ही लड़ी जाए. विधायक ऐसे हमारे समाज को गाली दे रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जहां कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका पूर्णतया बहिष्कार करेगे. ​छोटू सिंह ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं, बल्कि मान-सम्मान की है. उन्होंने कहा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि समाज को गाली देगा या धमकाएगा, तो उसे चुनाव में कड़ा सबक सिखाया जाएगा.

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प्रशासन पर विश्वास है कार्यवाही करेगा: उन्होंने कहा कि एक विधायक धमका रहा है और समाज को गली दे रहा है. हम लोग घर घर जायेगे ओर समाज के लोगो की मीटिंग करेगे. उन्होंने कहा कि प्रशासन पर विश्वास हैं और इस मामले में कार्यवाही होगी.

Last Updated : April 2, 2026 at 7:31 AM IST

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