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मेयर और नगर आयुक्त के बीच टकराव, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, कैसे शुरू होगी नई योजना

हजारीबाग नगर निगम में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है. मेयर और नगर आयुक्त के बीच बढ़ते टकराव की खबरें आ रही हैं.

Hazaribag Municipal Corporation
हजारीबाग नगर निगम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 6:20 PM IST

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हजारीबागः नगर निगम इन दिनों पूरे क्षेत्र में सुर्खियों में है. नगर आयुक्त ओमप्रकाश गुप्ता और महापौर अरविंद कुमार के बीच टकराव तेज हो गया है. महापौर ने जनप्रतिनिधियों के अधिकार की अनदेखी का आरोप नगर आयुक्त पर लगाया है. नगर आयुक्त कहना है कि सभी काम नियम से हो रहा है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है.

हजारीबाग नगर निगम में इन दिनों सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. पद पर आसीन दो व्यक्तियों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है. आलम यह है कि हर एक चौक चौराहे पर नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता और महापौर अरविंद कुमार राणा की चर्चा खास हो गई है.

महापौर और नगर आयुक्त के बयान (Etv Bharat)

जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की अनदेखी हो रही हैः अरविंद राणा

अरविंद राणा का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है और काम करने से रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 में महापौर को निगम का प्रथम नागरिक और लोक सेवक माना गया है. हजारीबाग में इन प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है. 25 अप्रैल को आयोजित बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि बैठक के दौरान नियमों की अनदेखी की गई. आयुक्त बीच बैठक में ही एएमसी को जिम्मेदारी देकर निकल गए. जो पूरी तरह से अनुचित है.

हमारे कार्यालय का चपरासी भी हटा दिया गयाः महापौर

महापौर का यह भी कहना है कि उनके कार्यालय का पियून तक हटा लिया गया. अगर कोई व्यक्ति उनके दफ्तर में आता है तो पानी देने के लिए भी कोई नहीं है. नगर आयुक्त बैठक करते हैं और इसकी जानकारी तक महापौर को नहीं होती है. उनका यह भी कहना है कि आयुक्त ने मीडिया में बयान देने के पहले भी इजाजत मांगने की बात कही है जो यह स्पष्ट करता है कि वह अपना एक अधिकार कार्यालय में चलना चाहते हैं. उनका यह भी कहना है कि निगम क्षेत्र में हर जगह कूड़े का अंबार है. करोड़ों रुपए का वाहन प्रयोग के अभाव में कबाड़ बन रहा है. लेकिन फाइल देखने से रोका जाता है जो काफी अधिक पीड़ा दायक है. उन्होंने कहा कि इस बाबत सरकार और प्रधानमंत्री दफ्तर को पत्राचार किया गया है.

काम नियमानुसार हो रहा हैः नगर आयुक्त

इस बाबत जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने बताया कि निगम में हर काम नियमानुसार हो रहा है. महापौर कोई भी फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं. नियम संगत जो भी शक्तियां दी गई हैं उसके अनुरूप कार्य संपादित हो रहा है. बोर्ड बैठक का संचालन नियमानुसार हुआ है. अब तक 3 बार बोर्ड की बैठक हो चुकी है और चौथी होनी है. उनसे संबंधित फाइल भी उन तक पहुंच रही है. हर एक सेक्शन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया गया है. साथ ही नोडल पदाधिकारी भी हैं. वे सभी से काम ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनका कोई व्यक्तिगत विचार है इस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता है. महापौर जनप्रतिनिधि हैं उनका सभी सम्मान करते हैं. रही काम की बात तो नियमानुसार नगर निगम में हो रहा है.

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