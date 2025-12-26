ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर और पूर्व सीएम भूपेश में जुबानी जंग तेज, बघेल ने धीरेंद्र शास्त्री को बताया बीजेपी का एजेंट

बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पूरे भारत के हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए. उन्होंने इस मुद्दे पर भारत सरकार से अपील की कि वे इस पर गंभीरता से ध्यान दें. उन्होंने अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ऐसे लोगों को वापस भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए.

रायपुर/दुर्ग : दुर्ग भिलाई में बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा का धार्मिक से ज्यादा सियासी असर पड़ रहा है. बाबा बागेश्वर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं तो भूपेश बघेल भी उन पर लगातार पलटवार कर रहे हैं. शुक्रवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भूपेश बघेल को विदेश जाने की सलाह दे दी. इस पर भूपेश बघेल ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया.

भूपेश बघेल और बाबा बागेश्वर के बयान (ETV BHARAT)

बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए भारत आने के रास्ते खोले जाने चाहिए.अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां के हिंदू समाप्ति की ओर बढ़ सकते हैं और मजबूरी में धर्म परिवर्तन भी करना पड़ सकता है- पंडित धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर

भूपेश बघेल पर धीरेंद्र शास्त्री का हमला

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वे पैसा नहीं बटोरते, जो भी दक्षिणा मिलती है उसे सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है. उन्होंने बताया कि इस धन का उपयोग कन्या विवाह, कैंसर अस्पताल जैसे कार्यों में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जो काम कृपा से हों वे कृपा से हों और जो दवा से हों वे दवा से हों, इसलिए अस्पताल खोले जा रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने भूपेश बघेल को विदेश चले जाने की सलाह दे डाली.

भूपेश बघेल का पलटवार

इस पर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि धीरेंद्र शास्त्री छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने आते हैं और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं. उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दी और सवाल उठाया कि अगर लोग दिव्य दरबार से ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोले जा रहे हैं. बघेल ने छत्तीसगढ़ की परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि यहां कबीर और गुरु घासीदास की वाणी गूंजती है, और कोई बाहरी व्यक्ति सनातन धर्म सिखाने नहीं आ सकता.