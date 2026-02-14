होली पर ट्रेन में मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल
होली पर यात्रियों को राहत देने के लिए उत्तर रेलवे करेगी स्पेशल ट्रेन का संचालन, दिल्ली से कई प्रमुख शहरों के बीच होगी सुविधा उपलब्ध
Published : February 14, 2026 at 12:34 PM IST
नई दिल्ली : होली के त्यौहार में अभी वक्त है लेकिन अभी से ही ट्रेनों में टिकट की मारामारी शुरू हो गई है. कई ट्रेनों में लंबी चौड़ी वेटिंग है तो कई ट्रेनों में तो वेटिंग भी फुल हो गई है. होली के त्योहार पर यात्रियों को राहत देने के लिए उत्तर रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन संचालन करने का निर्णय लिया है. दिल्ली से प्रमुख शहरों के बीच होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. जिस प्रकार सामान्य ट्रेनों में यात्री टिकट बुक करते हैं ठीक उसी तरह स्पेशल ट्रेन में भी टिकट बुक हो सकेगी. माना जा रहा है कि उत्तर रेलवे के इस फैसले के बाद होली का त्यौहार मनाने के लिए लोगों के लिए घर पहुंचना आसान हो जाएगा.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, आगामी होली पर्व के दौरान रेल यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन और भीड़भाड़ की अतिरिक्त निकासी के लिए उत्तर रेलवे विभिन्न गंतव्य के लिए होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा. हमें उम्मीद है की स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा यदि स्पेशल ट्रेनों की और आवश्यकता पड़ती है तो इनकी संख्या को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा.
स्पेशल ट्रेनों की सूची
- ट्रेन नंबर 04054/04053 नई दिल्ली- बरौनी- नई दिल्ली: 20 फरवरी से 6 मार्च तक प्रतिदिन संचालन होगा. ट्रेन में स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध होंगे.
- ट्रेन नंबर 04060/04059 नई दिल्ली-सुपौल: इस ट्रेन का संचालन 20 फरवरी से 6 मार्च तक प्रतिदिन होगा. जबकि सुपौल से नई दिल्ली के बीच 22 फरवरी से 8 मार्च के बीच प्रतिदिन संचालन होगा.
- ट्रेन नंबर 04066/04065 आनंद विहार टर्मिनल-खुरदा रोड: 27 फरवरी से 3 मार्च तक प्रतिदिन चलेगा. होगा जबकि खुर्दा रोड से आनंद विहार के बीच संचालन 28 फरवरी से 4 मार्च तक प्रतिदिन चलेगा.
- ट्रेन नंबर 04070/040 69 आनंद विहार टर्मिनल- शेखपुरा: 20 फरवरी से 6 मार्च के बीच पड़ने वाले सभी शुक्रवार और मंगलवार को संचालित किया जाएगा. ट्रेन में सिर्फ एसी कोच मौजूद होंगे.
- ट्रेन नंबर 04081/04082 न्यू दिल्ली- श्री माता वैष्णो देवी कटरा: 21 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच नई दिल्ली से कटरा के बीच प्रतिदिन होगा. जबकि कटरा से नई दिल्ली के बीच संचालन 22 फरवरी से 9 मार्च तक प्रतिदिन चलेगा.
- ट्रेन नंबर 04010/04009 दिल्ली-सीतामढ़ी: 26 फरवरी और 5 मार्च को होगा. जबकि सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच ट्रेन 27 फरवरी और 6 मार्च को संचालित होगी. ट्रेन में ऐसी, स्लीपर और जनरल कोच मौजूद होंगे.
- ट्रेन नंबर 04014/04013 आनंद विहार टर्मिनल-लौकहा बाजार- आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन का संचालन 27 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 तक जबकि लोकहा बाजार से आनंद विहार के बीच संचालन 28 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक प्रतिदिन होगा. ट्रेन में AC, स्लीपर और जनरल कोच मौजूद होंगे.
- ट्रेन नंबर 04022/04021 नई दिल्ली-गोरखपुर- नई दिल्ली ट्रेन का संचालन 20 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च को होगा. जबकि गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच संचालन 21 फरवरी, 28 फरवरी और 7 मार्च को होगा. ट्रेन में ऐसी, स्लीपर और जनरल कोच मौजूद होंगे.
- ट्रेन नंबर 04203/04204 लखनऊ- नई दिल्ली - लखनऊ ट्रेन का संचालन 23 फरवरी और 2 मार्च 2026 को होगा. जबकि नई दिल्ली से लखनऊ के बीच 23 फरवरी और 2 मार्च को संचालन होगा.
- ट्रेन नंबर 04209/04210 वाराणसी- दिल्ली जंक्शन - वाराणसी ट्रेन का संचालन 24 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 तक रिजर्व स्पेशल ट्रेड का संचालन होगा जबकि दिल्ली जंक्शन से वाराणसी के बीच 25 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच प्रतिदिन संचालन होगा.
- ट्रेन नंबर 04213/04214 अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल- अयोध्या कैंट ट्रेन का संचालन 24, 26 फरवरी और 1, 3 और 5 मार्च 2026 को संचालन होगा जबकि आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या कैंट के लिए 25, 27 फरवरी और 2,4 एवं 6 मार्च को संचालन होगा.
- ट्रेन नंबर 04227/04228 वाराणसी - चंडीगढ़ - वाराणसी रिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन का संचालन वाराणसी से चंडीगढ़ के बीच 21 फरवरी और 28 फरवरी 2026 को होगा. जबकि चंडीगढ़ से वाराणसी के बीच संचालन 22 फरवरी और 1 मार्च 2026 को होगा.
- ट्रेन नंबर 04604/04603 श्री माता वैष्णो देवी कटरा - वाराणसी- श्री माता वैष्णो देवी कटरा ट्रेन का संचालन 22 फरवरी 26 फरवरी 2 मार्च और 6 मार्च को होगा जबकि वाराणसी जंक्शन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच संचालन 24 फरवरी 28 फरवरी 4 मार्च और 8 मार्च को होगा.
- ट्रेन नंबर 04514 / 04513 चंडीगढ़ गोरखपुर चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन का संचालन 26 फरवरी और 5 मार्च 2026 को होगा. जबकि गोरखपुर से चंडीगढ़ के बीच 27 फरवरी और 6 मार्च को संचालन होगा.
- ट्रेन नंबर 04123/04124 प्रयागराज जंक्शन - हजरत निजामुद्दीन - प्रयागराज जंक्शन ट्रेन का संचालन 18 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच पड़ने वाले प्रत्येक बुधवार और रविवार को जबकि हजरत निजामुद्दीन से प्रयागराज जंक्शन के लिए 19 फरवरी 2026 से 9 मार्च 2026 के बीच प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को स्पेशल ट्रेन संचालित होगी.
ये भी पढ़ें :