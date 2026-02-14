ETV Bharat / state

होली पर ट्रेन में मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली : होली के त्यौहार में अभी वक्त है लेकिन अभी से ही ट्रेनों में टिकट की मारामारी शुरू हो गई है. कई ट्रेनों में लंबी चौड़ी वेटिंग है तो कई ट्रेनों में तो वेटिंग भी फुल हो गई है. होली के त्योहार पर यात्रियों को राहत देने के लिए उत्तर रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन संचालन करने का निर्णय लिया है. दिल्ली से प्रमुख शहरों के बीच होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. जिस प्रकार सामान्य ट्रेनों में यात्री टिकट बुक करते हैं ठीक उसी तरह स्पेशल ट्रेन में भी टिकट बुक हो सकेगी. माना जा रहा है कि उत्तर रेलवे के इस फैसले के बाद होली का त्यौहार मनाने के लिए लोगों के लिए घर पहुंचना आसान हो जाएगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, आगामी होली पर्व के दौरान रेल यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन और भीड़भाड़ की अतिरिक्त निकासी के लिए उत्तर रेलवे विभिन्न गंतव्य के लिए होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा. हमें उम्मीद है की स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा यदि स्पेशल ट्रेनों की और आवश्यकता पड़ती है तो इनकी संख्या को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा.