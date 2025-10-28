ETV Bharat / state

सीएम योगी का बड़ा तोहफा; UP में 57 तहसीलदार हुए परमानेंट PCS अधिकारी

लखनऊ: छठ पूजा के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसीलदारों को बड़ा तोहफा दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के 57 अधिकारियों का स्थायीकरण आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, IAS अन्नपूर्णा गर्ग द्वारा हस्ताक्षरित है.



अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि मुख्य रूप से 2020 और 2022 बैच के तहसीलदार से पदोन्नत होकर उपजिलाधिकारी (SDM) बने अधिकारियों को इसका लाभ मिला है. यह स्थायीकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (कार्यपालिका) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2003 के तहत विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की सिफारिशों पर आधारित है. जुलाई 2025 में हुई DPC बैठक के बाद यह आदेश अब जारी हुआ. इससे अधिकारियों को वेतनमान, पेंशन और सेवा स्थिरता जैसे लाभ सुनिश्चित होंगे.



आधिकारिक सूची में शामिल कुछ प्रमुख नाम हैं. 2020 बैच के अभय राज पांडे (SDM आजमगढ़), हेमंत कुमार गुप्ता (SDM बलरामपुर), कमलेश कुमार (SDM रायबरेली), करणवीर सिंह (SDM हमीरपुर), लालता प्रसाद (SDM बुलंदशहर), अशोक कुमार सिंह (SDM मऊ), विजय यादव (SDM महाराजगंज), सुबोध मणि शर्मा (SDM प्रतापगढ़), भूपाल सिंह (SDM आजमगढ़) और केशव प्रसाद (SDM मैनपुरी). वहीं, 2022 बैच से मोनालिसा जौहरी (SDM बहराइच), अभय सिंह (SDM मुरादाबाद) और तान्या (सहायक नगर आयुक्त झांसी) का भी स्थायीकरण हुआ है. हालांकि पूर्ण सूची अभी सार्वजनिक नहीं हुई है. अधिकारियों के अनुसार, यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और युवा अधिकारियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण है.