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18 माह से RVTR के एनक्लोजर में बंद बाघ RVT-7 को मिलेगी आजादी, प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी

विशेषज्ञ समिति की निगरानी में शाम 6 बजकर 43 मिनट पर बाघ को सुरक्षित रूप से ट्रेंक्वीलाइज किया गया.

रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ (प्रतीकात्मक)
रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ (प्रतीकात्मक) (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 10:10 AM IST

5 Min Read
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बूंदी : रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के एनक्लोजर में बीते 18 माह से बंद बाघ RVT-7 के खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी हो गई है. इसके लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व स्थित रीवाइल्डिंग एनक्लोजर में विशेषज्ञ की मौजूदगी में बाघ को सफलतापूर्वक रेडियो कॉलर पहनाया गया. अब कुछ दिन में बाघ को खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा. यह बाघ रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की बाघिन T-114 का अनाथ नर शावक है, जिसे करीब 18 पहले कोटा के अभेड़ा जैविक उद्यान से यहां शिफ्ट किया गया था. बाघ को एनक्लोजर से आजाद करने के लिए कई बार वन्यजीव प्रेमियों ने आवाज उठाई थी. हालांकि, एनटीसीए से परमिशन नहीं मिलने के कारण बाघ की आजादी में करीब 18 माह का समय लग गया.

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र निदेशक, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व सुगनाराम जाट ने बताया कि अब आगामी 5 से 7 दिनों में उसके स्वास्थ्य और व्यवहार का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद उसे प्राकृतिक वन क्षेत्र में अंतिम रूप से मुक्त करने पर निर्णय लिया जाएगा. जाट ने बताया कि विशेषज्ञ समिति की निगरानी में शाम 6 बजकर 43 मिनट पर बाघ को सुरक्षित रूप से ट्रेंक्वीलाइज किया गया. इसके बाद उसका विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक जैविक नमूने लिए गए और विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों ने उसकी शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन किया. सभी मानकों के अनुरूप पाए जाने पर उसे रेडियो कॉलर पहना कर सफलतापूर्वक रिवाइवल देकर फिर चेतन अवस्था में लाया गया.

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मां की मौत के बाद अनाथ हो गए थे दो शावक : उन्होंने बताया कि RVT-7 बाघ रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की बाघिन T-114 का नर शावक है. बाघिन की असामयिक मृत्यु के बाद लगभग 2 से 3 माह आयु के दो अनाथ शावकों को वन विभाग ने रेस्क्यू किया था. उस समय दोनों शावकों के जीवन पर संकट मंडरा रहा था और जंगल में उनके जीवित रहने की संभावना बेहद कम थी. वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों शावकों को अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा पहुंचाया, जहां विशेषज्ञों की निगरानी में उनका संरक्षण और पालन-पोषण शुरू किया गया. करीब 22 माह तक चले इस विशेष कार्यक्रम में शावकों को वैज्ञानिक तरीके से वन्य जीवन के लिए तैयार किया गया. इस दौरान मानव संपर्क को न्यूनतम रखा गया ताकि उनमें प्राकृतिक वन्य व्यवहार बना रहे.

वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया जंगल के लिए : रामगढ़ टाइगर रिजर्व डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि रीवाइल्डिंग प्रशिक्षण के दौरान शावकों को चरणबद्ध तरीके से जीवित शिकार उपलब्ध कराए गए, जिससे उनमें प्राकृतिक शिकार प्रवृत्ति विकसित हो सके. वन्यजीव विशेषज्ञों ने उनकी गतिविधियों, प्रतिक्रिया क्षमता और शिकार कौशल का लगातार अध्ययन किया. प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल उन्हें जीवित रखना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाकर फिर से जंगल के योग्य बनाना था. 5 दिसंबर 2024 को नर शावक को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के रामगढ़ महल क्षेत्र स्थित 5 हेक्टेयर के विशेष रीवाइल्डिंग एनक्लोजर में स्थानांतरित किया गया, जहां उसे RVT-7 कोड नाम दिया गया. पिछले लगभग डेढ़ वर्ष के दौरान उसे चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य प्राकृतिक शिकार उपलब्ध कराए गए. इस अवधि में उसने सफलतापूर्वक शिकार करना सीखा और स्वतंत्र वन्यजीवन के लिए आवश्यक सभी व्यवहारिक गुण विकसित किए.

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मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान अरुण प्रसाद की ओर से 4 जून 2026 को जारी स्वीकृति के बाद RVT-7 को रेडियो कॉलर पहनाने और प्राकृतिक आवास में छोड़ने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई. इसके लिए गठित विशेषज्ञ समिति में मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कोटा एवं क्षेत्र निदेशक मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व सुगना रामजाट, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (कोर) रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अरुण कुमार डी., संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. राजीव गर्ग, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. तेजिंदर सिंह रियाड, फील्ड बायोलॉजिस्ट नयन उपाध्याय, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के लैंडस्केप समन्वयक कमलेश के. मौर्य और राज्य वन्यजीव बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक दौलत सिंह शक्तावत शामिल रहे.

बाघ संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि रेडियो कॉलर की सहायता से RVT-7 की गतिविधियों, मूवमेंट और स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाएगी. फिलहाल उसे कुछ दिनों तक उसी रीवाइल्डिंग एनक्लोजर में रखा जाएगा ताकि उसके व्यवहार का सूक्ष्म अवलोकन किया जा सके. यदि सभी मानक संतोषजनक पाए जाते हैं तो अगले सप्ताह उसे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक वन क्षेत्र में मुक्त कर दिया जाएगा.

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