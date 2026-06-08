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18 माह से RVTR के एनक्लोजर में बंद बाघ RVT-7 को मिलेगी आजादी, प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी

रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ (प्रतीकात्मक) ( ETV Bharat (File) )

बूंदी : रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के एनक्लोजर में बीते 18 माह से बंद बाघ RVT-7 के खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी हो गई है. इसके लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व स्थित रीवाइल्डिंग एनक्लोजर में विशेषज्ञ की मौजूदगी में बाघ को सफलतापूर्वक रेडियो कॉलर पहनाया गया. अब कुछ दिन में बाघ को खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा. यह बाघ रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की बाघिन T-114 का अनाथ नर शावक है, जिसे करीब 18 पहले कोटा के अभेड़ा जैविक उद्यान से यहां शिफ्ट किया गया था. बाघ को एनक्लोजर से आजाद करने के लिए कई बार वन्यजीव प्रेमियों ने आवाज उठाई थी. हालांकि, एनटीसीए से परमिशन नहीं मिलने के कारण बाघ की आजादी में करीब 18 माह का समय लग गया. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र निदेशक, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व सुगनाराम जाट ने बताया कि अब आगामी 5 से 7 दिनों में उसके स्वास्थ्य और व्यवहार का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद उसे प्राकृतिक वन क्षेत्र में अंतिम रूप से मुक्त करने पर निर्णय लिया जाएगा. जाट ने बताया कि विशेषज्ञ समिति की निगरानी में शाम 6 बजकर 43 मिनट पर बाघ को सुरक्षित रूप से ट्रेंक्वीलाइज किया गया. इसके बाद उसका विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक जैविक नमूने लिए गए और विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों ने उसकी शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन किया. सभी मानकों के अनुरूप पाए जाने पर उसे रेडियो कॉलर पहना कर सफलतापूर्वक रिवाइवल देकर फिर चेतन अवस्था में लाया गया. पढे़ं. रणथंभौर टाइगर रिजर्व में गूंजी किलकारी! बाघिन RBT-124 रिद्धि ने दिया शावक को जन्म मां की मौत के बाद अनाथ हो गए थे दो शावक : उन्होंने बताया कि RVT-7 बाघ रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की बाघिन T-114 का नर शावक है. बाघिन की असामयिक मृत्यु के बाद लगभग 2 से 3 माह आयु के दो अनाथ शावकों को वन विभाग ने रेस्क्यू किया था. उस समय दोनों शावकों के जीवन पर संकट मंडरा रहा था और जंगल में उनके जीवित रहने की संभावना बेहद कम थी. वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों शावकों को अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा पहुंचाया, जहां विशेषज्ञों की निगरानी में उनका संरक्षण और पालन-पोषण शुरू किया गया. करीब 22 माह तक चले इस विशेष कार्यक्रम में शावकों को वैज्ञानिक तरीके से वन्य जीवन के लिए तैयार किया गया. इस दौरान मानव संपर्क को न्यूनतम रखा गया ताकि उनमें प्राकृतिक वन्य व्यवहार बना रहे.