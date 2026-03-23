ETV Bharat / state

झारखंड के अस्पतालों में आईसीयू की स्थिति होगी बेहतर, टेली आईसीयू का कॉन्सेप्ट उतरेगा धरातल पर

रांची: सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम में ICU सेवाओं के रखरखाव, संचालन और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आज रांची में एक राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस हुई. राजधानी के एक होटल के ऑडिटोरियम में हुई इस राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स (IPHS) के तहत अस्पतालों के 15% बेड पर ICU सुविधाएं देने की जरूरत पर चर्चा हुई.

ICU के रखरखाव और संचालन पर हुई इस राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शशि प्रकाश झा, रिम्स ट्रॉमा सेंटर के हेड डॉ. प्रदीप भट्टाचार्य और स्वास्थ्य अधिकारियों और सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों में IPHS के नियमों के मुताबिक ICU सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए.

जानकारी देते नेशनल हेल्थ मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा (Etv Bharat)

इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए हेल्थ एक्शन प्लान और ICU मैनेजमेंट के लिए विभाग का रोडमैप शेयर किया. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि RIMS और सदर अस्पतालों के बीच मजबूत तालमेल बनाकर "हब एंड स्पोक मॉडल" के आधार पर राज्य के हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य के चार बड़े अस्पतालों को "टेली-ICU" के जरिए RIMS से जोड़ा गया है. भविष्य में, दूसरे जिलों के प्राइवेट अस्पतालों को भी इस नेटवर्क से जोड़ने का प्लान है, ताकि दूर-दराज के इलाकों के मरीजों को भी एक्सपर्ट सलाह मिल सके.

कॉन्फ्रेंस में राज्य में बेड की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए अजय कुमार सिंह ने कहा कि अभी राज्य में कुल 28,000 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर का 50-50 हिस्सा है. उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक, अभी लगभग 4,200 ICU बेड उपलब्ध होने चाहिए, जो कुल बेड का 15% है, जबकि अभी सिर्फ 1,000 से भी कम बेड उपलब्ध हैं. इस कमी को पूरा करने के लिए अगले तीन से चार साल का रोडमैप तैयार किया गया है. लक्ष्य है कि हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से राज्य में बेड की संख्या बढ़ाकर 60,000 की जाए. अपर मुख्य सचिव ने माना कि अभी 18 जिलों में ICU बेड की भारी कमी है. इसे दूर करने के लिए, टेक्निकल स्टाफ को RIMS के साथ कोऑर्डिनेशन में वेंटिलेटर ऑपरेशन और ICU केयर में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं होगी. सरकार समय पर फंड और रिसोर्स देने के लिए कमिटेड है. उन्होंने आगे कहा कि सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेजों के साथ कोऑर्डिनेशन करके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाया जाएगा ताकि हेल्थ सर्विसेज कुछ सेंटर्स तक सीमित न रहें.