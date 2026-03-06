ETV Bharat / state

उदयपुर: बी एन विश्वविद्यालय में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, देश- विदेश से जुटे वैज्ञानिक

मुख्य अतिथि डॉ. केतना माटेकर, संस्थापक एवं निदेशक, सिफर एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस एलएलपी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन और आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करा रही है. उन्होंने बताया कि बायोफार्मा शक्ति योजना, बायोटेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना तथा विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र को नई गति मिल रही है. सरकार वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की बायोइकोनॉमी का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है.

उदयपुर: भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत संचालित बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का भव्य शुभारंभ हुआ. बायोटेक्नोलॉजी एट द नेक्सस ऑफ हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के वैज्ञानिक, शोधार्थी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं.

विशेषज्ञों ने रखी अपनी राय: प्रख्यात सूक्ष्मजीव विज्ञानी डॉ. नंदिनी फन्से (इंदौर) ने कहा कि हमारे पारंपरिक ज्ञान और घरेलू नुस्खों में भी जैव प्रौद्योगिकी की झलक मिलती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि दादी-नानी अपने घरेलू उपचारों और रसोई के मसालों के उपयोग से अनजाने में ही एक प्रकार की बायोटेक्नोलॉजिस्ट की भूमिका निभाती हैं. विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रो. चेतन सिंह चौहान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी जीवन विज्ञान के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए साथ-साथ कार्य करते हैं.

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन शिव सिंह सारंगदेवोत कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध से स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण में नई दवाओं, उच्च गुणवत्ता वाली फसलों तथा सतत समाधान विकसित हो रहे हैं. विभागाध्यक्ष डॉ. प्रज्ञा राठौड़ ने कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस दो दिवसीय कार्यक्रम में हाइब्रिड मोड के माध्यम से कुल 45 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा. कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञ अपने शोध और अनुभव साझा करेंगे.

