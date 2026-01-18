ETV Bharat / state

12 फरवरी के भारत बंद का समर्थन करेगी JCMU, तीन इकाइयों के सम्मेलन में हुआ निर्णय

झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के तीन इकाई का सम्मेलन गिरिडीह में आयोजित हुआ.

Conference of three units of Jharkhand Colliery Workers Union in Giridih
झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के तीन इकाई का सम्मेलन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 8:52 PM IST

Updated : January 18, 2026 at 9:30 PM IST

गिरिडीहः झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के तीन इकाई का संयुक्त सम्मेलन गिरिडीह के खंडोली में आयोजित हुआ. रविवार को आयोजित इस सम्मेलन में यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह टुंडी विधायक मथुरा महतो, यूनियन के महासचिव सह राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त फागू बेसरा, सचिव जयनारायण महतो, जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह, जिला सचिव महालाल सोरेन और राजू महतो मंच पर मौजूद रहे.

यहां तीनों इकाई से आए श्रमिक नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को संबोधित करते हुए यूनियन उपाध्यक्ष मथुरा महतो ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तभी से श्रमिकों के खिलाफ कार्य किया जा रहा है. हाल में ही मोदी सरकार द्वारा जो बिल लाया गया वह सीधे तौर पर मजदूर विरोधी है. साथ ही कहा कि आगामी 12 फरवरी को भारत बंद का समर्थन झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन करेगी.

झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के तीन इकाई का सम्मेलन (Etv Bharat)

गुरुजी के समय का तेवर दिखाना होगा

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मथुरा महतो ने कहा कि आज झारखंड में सरकार हमारी है, विधायक की संख्या भी ज्यादा है, लोकसभा-राज्यसभा में भी हमारे सदस्य हैं. हमारी शक्ति पहले से अधिक है लेकिन गुरूजी के संघर्ष के समय का को शक्ति था वह शक्ति नजर नहीं आ रहा है. उस वक्त संघर्ष के बल पर हक-अधिकार लेते थे आज फोन पर अधिकार चाहिए. सबकुछ फोन से नहीं होता जमीन पर शक्ति दिखानी पड़ेगी.

कोल इंडिया की कार्यशैली पर सवाल

विधायक मथुरा महतो ने कहा कि कोल इंडिया में अजब स्थिति है. हरेक राज्य में अलग-अलग कानून बना रखा है. ओडिशा में अलग कानून है तो बंगाल में अलग. वहीं झारखंड में अलग ही कानून चलता है. कोल इंडिया के अंदर एक ही कानून चलेगा.

विस्थापितों के लिए राज्य सरकार गंभीर

यूनियन के महासचिव फागू बेसरा ने कहा कि विस्थापितों की समस्या के समाधान को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार गंभीर है. सरकार झारखंड विस्थापन अधिकार आयोग के गठन का निर्णय ले रही है, बहुत जल्दी ही इसका नियमावली भी बन जाएगा. पिछली दफा देश के कोयला मंत्री झारखंड आए थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात हुई थी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि जिनकी जमीन गई उन्हें नए दर से मुआवजा, पूर्णवास का लाभ मिलना चाहिए, कोल इंडिया को सीएम ने यह भी कहा है कि यूजलैस लैंड रैयत को वापस करें. फागू बेसरा ने भी मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की.

प्रबंधन अपना दायित्व का करें निर्वाहन

जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने सीसीएल गिरिडीह के पदाधिकारियों को अपने दायित्व के निर्वाहन ईमानदारी से करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि बार-बार घाटा की बात कोलियरी प्रबंधन करता है. घाटा कम करने के लिए इन्हें तामझाम भी कम करना चाहिए. वर्क शॉप में हो रही चोरी या कोयला चोरी की बात सीसीएल के अधिकारी करते हैं. इन्हें अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए बाकी प्रशासन और सरकार हर वक्त मदद करने को तैयार रहती है.

सम्मेलन ये रहे मौजूद

झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के तीन इकाई का संयुक्त सम्मेलन में सचिव जयनारायण बेसरा, जिला सचिव महालाल सोरेन, राजू महतो, जोनल उपाध्यक्ष दिलीप मंडल, क्षेत्रीय अध्यक्ष हरगौरी साहू, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन रवानी, सचिव तेजलाल मंडल के अलावा कोलेश्वर सोरेन, सीताराम हांसदा, बिरेन्द्र मंडल, अर्जुन मंडल, पंचानंद प्रसाद, जगत पासवान, जितेंद्र कुमार, अकील, तरुण महतो, इकबाल समेत कई मौजूद रहे.

