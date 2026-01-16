ETV Bharat / state

एलर्जी बढ़ा रहे माइट, कॉकरोच और पेड़-पौधे, 18 जनवरी को कोटा में विशेषज्ञ करेंगे चर्चा

चिकित्सकों के अनुसार एलर्जी के कई कारण होते हैं. इनमें पौधे, परागकण, खाद्य पदार्थ, दवा, हाउस डस्ट माइट, कॉकरोच, कबूतर शामिल हैं.

Experts providing information about the conference in Kota
कोटा में कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते विशेषज्ञ (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 6:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: कोटा में रविवार को श्वास रोग विशेषज्ञों की एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस हाड़ौती एलर्गोकॉन 2026 होगी. इसमें देशभर से आए एक्सपर्ट एलर्जी के बढ़ते मामलों पर चर्चा करेंगे. श्वास रोग विशेषज्ञ डॉ. केके डंग ने बताया कि एलर्जी के कई कारण होते हैं. इनमें पेड़ पौधे, परागकण, खाद्य पदार्थ, दवाई, हाउस डस्ट माइट, कॉकरोच, कबूतर, मच्छर, फफूंद, पक्षी व जानवरों का फर भी बड़ा कारण है. घर में आने वाली सीलन से जम रही फफूंदी भी एलर्जी बढ़ाती है. एलर्जी के कई कारण हमारे चिकित्सक भी नहीं पकड़ पाते, इसीलिए सभी को एक्सपर्ट बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ताकि इस मामले में लोगों को जागरूक किया जा सकें. इसमें दिल्ली और जयपुर के एक्सपर्ट व्याख्यान देंगे. देशभर में रिसर्च के संबंध में भी जानकारी देंगे.

कोटा में हुआ शोध: डॉ. एसके सान्याल ने बताया कि देश में 20 से 25 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार की एलर्जी से प्रभावित है. घरों पर नमी आने के बाद फफूंदी जम जाती है. इस फफूंदी से भी काफी एलर्जी होती है. यह आम बात है. इसे खत्म भी नहीं किया जा सकता. डॉ. डंग ने बताया कि श्वसन तंत्र की एलर्जी में पेड़ पौधे भी कारण हैं. इसके संबंध में कोटा के चिकित्सकों के साथ गवर्नमेंट कॉलेज की वनस्पति विभाग की प्रोफेसर डॉ. नीरजा श्रीवास्तव ने शोध किया था. हाड़ौती क्षेत्र में एलर्जी उत्पन्न करने वाले लगभग 28 प्रकार के पेड़-पौधों की पहचान की गई. इसमें सामने आया कि विलायती बबूल, गाजर घास, बथुआ, बंदर की रोटी, कांटेदार चौलाई, पीली कांटेली, अल्स्टोनिया व कोनोकार्पस हैं.

एलर्जी के कारण बताते चिकित्सक (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:हेल्थ टिप्स: शुरुआती सर्दी में श्वास और गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगी रहें सचेत, रखें इन बातों का ध्यान

हरियाली के लिए लाए, पनपने लगे रोग: डॉ. डंग ने बताया कि एलर्जी बढ़ाने वाले पेड़ में सबसे पहले विलायती बबूल को 19वीं शताब्दी में हमारे यहां हरियाली व चारे के लिए लगाया गया था. यह बहुत तेजी से फैलता है. हर पौधा अपने-अपने हिसाब से पराग कण भी छोड़ते हैं. इससे जुकाम खांसी होती है. बच्चों में 9 से 30 फीसदी एलर्जी से आंखों में खुजली और आंखें लाल हो जाती है. ऐसे रोगियों की उम्र 8 से लेकर 30 साल के बीच की होती है.

कम धुलने वाले कपड़े भी वजह: डॉ. डंग ने बताया कि घर में गड्ढे, तकिए, बिस्तर, स्वेटर या ऐसे कपड़े जो ज्यादा नहीं धुलते हैं, उनमें होम डस्ट माइट पनप जाती है. उसके अपशिष्ट पदार्थ इसमें छोड़ देती है. इससे लोगों को एलर्जी हो जाती है. हमें इसका पता भी नहीं चलता. यह चमड़ी को खाती है. सुबह उठते ही छींके आती हैं. साथ ही नाक जाम और जुकाम हो जाता है. फिर रात में सांस में दिक्कत होती है.

पढ़ें:KIMS हॉस्पिटल में नेशनल लेवल की रुमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस, जानें कि रुमेटोलॉजिस्ट कौन होता है और वे क्या करते हैं?

बाल से 10 गुना छोटी: यह बाल से 10 गुना छोटी होती है. आंखों से नहीं दिखती है. उसके लक्षण इतने खास होते हैं कि उसे पहचाना जा सकता है. उसके लिए एलर्जी टेस्टिंग से आसानी से पता लगाया जा सकता है. इसके ट्रीटमेंट के लिए टैबलेट्स और ड्रॉप्स आ गई है. कुछ समय उपयोग करने पर यह बीमारी कंट्रोल में हो जाती है.

पढ़ें: वैज्ञानिकों ने ऊंट के खून से बनाई एंटी-स्नेक वेनम, 'बांडी' सांप के काटने से होने वाली मौतों पर लगेगी रोक - ANTI SNAKE VENOM

TAGGED:

RESPIRATORY SPECIALISTS CONFERENCE
एलर्जी के बढ़ते मामलों पर चर्चा
25 PERCENT OF POPULATION ALLERGIES
CONFERENCE IN KOTA ON JANUARY 18TH
HADOTI ALLERGOCON 2026 IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.