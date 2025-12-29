पंडरिया में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन, विधायक भावना वोहरा ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि
पंडरिया में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सम्मेलन का आयोजन हुआ.इस सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के बारे में बताया गया.
पंडरिया : पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अटल स्मृति सम्मलेन का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में पंडरिया विधानसभा स्तरीय अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य स्मृति में पंडरिया विधानसभा अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन हुआ. पंडरिया विधानसभा अंतर्गत यज्ञ स्थल, कुण्डा में विधानसभा स्तरीय अटल समिति सम्मलेन का आयोजन किया गया. आयोजन में राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय, विधायक भावना बोहरा, जिला भाजपा अध्यक्ष राजेन्द्र चंद्रवंशी , कबीरधाम जिला संगठन प्रभारी महेश वर्मा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की
'अटलजी ने छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को पूरा किया'
इस अवसर पर राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, बल्कि विदेश मंत्री और संसद की महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं. उन्होंने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विपक्ष के एक सक्रिय नेता भी रहे. छत्तीसगढ़वासियों की आकांक्षाओं को उन्होंने पूरा करते हुए इसे अलग राज्य बनाया और आज हमारा प्रदेश निरंतर विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है.
'अटलजी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित'
पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है. वे केवल एक सफल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील कवि, प्रखर वक्ता, दूरदर्शी राजनेता और राष्ट्र को दिशा देने वाले महान चिंतक थे. उनका सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण का जीवंत उदाहरण रहा है.
अटल बिहारी वाजपेयी जी तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे. उनका नेतृत्व संयम, संवाद और समन्वय का प्रतीक था. चाहे 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण का साहसिक निर्णय हो या लाहौर बस यात्रा के माध्यम से शांति का संदेश उन्होंने हर अवसर पर भारत की प्रतिष्ठा को विश्व मंच पर सशक्त किया. उनके शासनकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी अनेक ऐतिहासिक पहल शुरू हुईं, जिन्होंने देश के बुनियादी ढांचे को नई दिशा दी - भावना वोहरा, विधायक
भावना वोहरा ने कहा कि अटल जी की जयंती हम सभी के लिए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का विशेष अवसर है. उनका आचरण, शालीनता, वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प भारतीय राजनीति के लिए एक आदर्श मानक है. उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि श्रेष्ठता पद से नहीं, आचरण से स्थापित होती है और वही समाज को दिशा देती है.
'अटलजी के संकल्पों को पीएम मोदी बढ़ा रहे आगे'
विधायक भावना वोहरा ने कहा कि आज प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उन्हीं अटल संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है. आज कश्मीर में भारत का तिरंगा शान से फहराया जा रहा है, करोड़ों रामभक्तों की आस्था श्रीराम जन्मभूमि में मंदिर का भव्य निर्माण उन्हीं अटल संकल्पों का प्रतीक है. वैश्विक महाशक्ति की ओर आगे बढ़ता नया भारत अटल की दूरदर्शिता का परिणाम है. आज प्रधानमंत्री अटल के सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए दिन-रात परिश्रम कर रहें हैं.
आपको बता दें कि सम्मेलन में अटल जी के राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान, उनकी दूरदर्शी सोच, सुशासन की नीति एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का स्मरण किया गया.
