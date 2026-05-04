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जयपुर में पनाह लेने वाले बदमाशों पर सख्ती, बिना पुलिस सत्यापन किराए पर रह रहे लोगों पर खाकी की नजर

पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने 26 और कानोता थाना पुलिस ने 47 लोगों को किया गिरफ्तार.

patrakar Colony Police Station force has apprehended 26 people
पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने 26 लोगों को पकड़ा (Photo Source: Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 6:10 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: प्रदेश की राजधानी जयपुर दूसरे राज्यों के बदमाशों की पसंदीदा शरणस्थली बनता जा रहा है. हाल में कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें बाहरी राज्यों के हिस्ट्रीशीटर और वांटेड बदमाशों के लंबे समय तक जयपुर में रहकर फरारी काटी. लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक आतंकी के करीब एक साल जयपुर के परकोटा इलाके में रहने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा है. वह न सिर्फ जयपुर में रहा, बल्कि नौकरी भी करता रहा. वह फर्जी दस्तावेजों के दम पर जयपुर से विदेश भागने में भी सफल रहा. ऐसे में अब जयपुर पुलिस ने ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के लिए कमर कस ली. जयपुर के चारों जिलों में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर बिना पुलिस सत्यापन और किराएनामा के जयपुर में मकान और फ्लैट में रह रहे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है. अपराधियों को मकान किराए पर देने वालों से भी पुलिस सख्ती से निपट रही है.

पत्रकार कॉलोनी थाने में 26 गिरफ्तार: जयपुर (दक्षिण) एडिशनल डीसीपी ललित किशोर शर्मा ने बताया कि पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके में उदय ग्रीन रेसीडेंसी में बिना किराएनामा और बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे 26 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस रेसीडेंसी में बड़े पैमाने पर लोगों के बिना पुलिस सत्यापन के रहने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने दबिश दी और उनके दस्तावेजों की जांच की. पड़ताल में पाया कि इनमें ज्यादातर लोगों को फ्लैट सबलेट किए गए हैं. मकान मालिक से किसी और ने फ्लैट किराए पर लिए और इन लोगों को दे दिए. जिन 26 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनमें से दो का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है.

एडिशनल डीसीपी ललित किशोर शर्मा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जयपुर रेंज में एरिया डोमिनेशन: आठ जिलों में पकड़े 754 बदमाश, 67 नए मुकदमे दर्ज

कानोता थाना पुलिस ने 47 लोग पकड़े: जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि जयपुर (पूर्व) जिले में भी ऐसी ही कार्रवाई की गई. कानोता थाना इलाके के बगराना में जेडीए फ्लैट में बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे लोगों के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करते हुए फ्लैट्स की जांच की. इस दौरान 47 ऐसे लोग मिले, जो बिना पुलिस सत्यापन और बिना किराएनामे के इन फ्लैट्स में रह रहे थे. पुलिस ने इनके दस्तावेजों की जांच की और बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे 47 लोगों को गिरफ्तार किया.

लश्कर के आतंकी 'खरगोश' ने बनाया वोटर कार्ड: पिछले दिनों सुरक्षा एजेंसियों की जांच में लश्कर ए तैयबा के आतंकी उमर हासिम उर्फ खरगोश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. वह न केवल एक साल तक जयपुर में रहा, बल्कि यहां नौकरी भी की. वह सज्जाद नाम से जयपुर में रहा और कई फर्जी दस्तावेज भी बना लिए. जांच में खुलासा हुआ कि उसने सज्जाद नाम से फर्जी मतदाता पहचान पत्र बना लिया. इसी नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाकर वह विदेश भाग गया.

Kanota Police Station personnel have arrested 47 people.
कानोता थाना पुलिस ने किया 47 लोगों को गिरफ्तार (Photo Source: Jaipur Police)

पढ़ें: जैसलमेर में एरिया डोमिनेशन अभियान: 47 टीमों की ताबड़तोड़ कार्रवाई कई वांछित अपराधी गिरफ्तार

महिला से छेड़छाड़ का आरोपी निकला हिस्ट्रीशीटर: जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में एक गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का आरोपी राहुल घुरैया मध्यप्रदेश का हिस्ट्रीशीटर निकला. उसके खिलाफ मध्यप्रदेश में हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के 33 मुकदमे दर्ज हैं. वह हथियार की तस्करी और देह व्यापार में भी शामिल रहा. उसने जयपुर में कई लोगों को हथियार भी सप्लाई किए. पुलिस ने आरोपी के साथ ही उसे शरण देने वालों और उससे हथियार खरीदने वालों पर भी शिकंजा कसा है. उसके खिलाफ जयपुर में भी करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज होने का खुलासा हुआ है.

म्यांमार के शरणार्थी युवक ने बनाई चोर गैंग: जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में लगातार सामने आई चोरी की घटनाओं की पुलिस ने पड़ताल की तो टोपी पहने एक युवक के वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई. जांच में पाया कि म्यांमार के शरणार्थी युवक अबूबकर सिद्दकी ने अपने साथी खालिद के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दिया. खालिद दिन में रैकी करता और रात को अबूबकर चोरी की वारदात को अंजाम देता. उनसे चोरी का सामान खरीदने वाले दो कबाड़ियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया.

फायरिंग का आरोपी दो साल से काट रहा फरारी: सुजानगढ़ में एक ज्वैलर पर फायरिंग के मामले में पुलिस को तीन साल से मुख्य आरोपी कृष्ण सिंह की तलाश थी. उसे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने जयपुर के झोटवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया. उसके साथ लक्ष्मण सिंह भी हत्थे चढ़ा. उसके खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज हैं. कृष्ण सिंह रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग का सक्रिय बदमाश है, जो रंगदारी के लिए धमकाने, फायरिंग करने और हत्या की वारदातों में वांटेड था.

पढ़ें: एरिया डोमिनेशन: करौली जिले में पुलिस की छापेमार कार्रवाई, 108 आरोपियों को किया गिरफ्तार

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