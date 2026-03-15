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कमरे में मौजूद बच्चियों की हालत संदिग्ध परिस्थिति में बिगड़ी, एक की मौत, मामले में जांच शुरू

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी तरह की आपराधिक साजिश या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं.

घटना के बाद अपार्टमेंट में मचा हड़कंप
घटना के बाद अपार्टमेंट में मचा हड़कंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 15, 2026 at 8:51 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस 3 इलाके में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट में दो बच्चियों की हालत अचानक बिगड़ी, जिसमें से एक की मौत हो गई. इसके बाद परिवार में शोक का माहौल बन गया. दोनों बच्चों को इलाज के लिए नोएडा के सेक्टर-11 स्थित मेट्रो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद ढाई साल की बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

डीसीपी ईस्ट राजीव कुमार ने बताया कि पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली थी कि अपार्टमेंट के एक फ्लैट से किसी केमिकल जैसी गंध आ रही है और कमरे के अंदर मौजूद दो बच्चे अचानक बेहोश हो गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की क्राइम टीम और डीडीएमए की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर फ्लैट का निरीक्षण किया. शुरुआती जांच में किसी तरह की आपराधिक साजिश या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं. बच्चों की मां ने बताया कि दोनों बच्चे कमरे में खेल रहे थे और खेलते-खेलते एक-दूसरे पर गिर पड़े, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई.

बताया जा रहा है कि बच्चों के पिता पेशे से दर्जी हैं और घटना के समय अपनी दुकान पर मौजूद थे. मामले में फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) के केमिकल एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया गया, ताकि किसी संभावित केमिकल रिसाव या अन्य कारणों की जांच की जा सके. पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा. वहीं दूसरी बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है.

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बच्ची संदिग्ध परिस्थिति में मौत
GIRL DIED IN SUSPICIOUS CONDITION
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