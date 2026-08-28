न दरवाजा, न खिड़की, न बेंच! टूकुडीह स्कूल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है व्यवस्था
लातेहार में सरकारी दावों के कुचक्र में स्कूल फंसे हैं. वहां बुनियादी सुविधा तक भी नहीं है.
Published : August 28, 2026 at 8:16 PM IST
लातेहार: जिले के टूकुडीह गांव में एक स्कूल ऐसा है जहां, सरकारी सुविधा पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही है. झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित यह स्कूल सरकारी दावों की हकीकत खुद ही बयां कर रहा है. दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 160 KM की दूरी पर स्थित टूकुडीह गांव तक जाने के लिए छत्तीसगढ़ की सीमा को पार करना पड़ता है. दो राज्यों की सीमा पर स्थित होने की वजह से यह गांव सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित है लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी छोटे-छोटे बच्चों को होती है.
बच्चों के पढ़ने के लिए गांव में एक प्राइमरी स्कूल है लेकिन यह स्कूल नाम मात्र का बनकर रह गया है. स्कूल भवन की दशा ऐसी है कि यहां ना तो किसी कमरे में दरवाजे हैं, ना खिड़कियां. क्लास रूम का फर्श भी टूटा है यानी टूकुडीह गांव में संचालित प्राथमिक विद्यालय सिर्फ नाम का ही स्कूल है.
जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं बच्चे
इधर, गांव के ग्राम प्रधान सुखलाल नगेसिया बताते हैं कि लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड अंतर्गत ओरसा पंचायत का टूकुडीह टोला हर मामले में पिछड़ा है. यहां लोगों को महुआडांड़ प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है. गांव में पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है. स्कूल की स्थिति इतनी दयनीय है कि कमरे में बैठने के लिए बेंच और कुर्सी तक नहीं है. लिहाजा बच्चों को मजबूरी में टूटे-फूटे फर्श पर बैठकर पढ़ना पड़ता है.
अधिकांश स्कूलों की हालत खराब: मुखिया
वहीं पंचायत की मुखिया अमृता कुजूर ने कहा कि इस इलाके के अधिकांश स्कूलों की हालत खराब है. मुखिया ने बताया कि इस इलाके की बदहाली का आलम यह है कि प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए भी ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. उन्होंने बताया कि गांव की बदहाली को लेकर ग्रामीण आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं.
जल्द शुरू होगा स्कूल भवन की मरम्मत का काम
वहीं इस संबंध में लातेहार जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मुझे मिली है. स्कूल भवन की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया जा रहा है और जल्द ही यहां आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि लातेहार जिला प्रशासन इस बात के लिए संकल्पित है कि बच्चों को शिक्षा का बेहतर माहौल मिल सके.
ये भी पढ़ें- जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, हमेशा सताता है हादसे का डर
रांची का खंडहर स्कूल! जर्जर भवन, जहरीले सांप और एक शिक्षक के भरोसे 95 बच्चों की पढ़ाई