बलरामपुर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में छात्राओं की हालत बिगड़ी, 8 छात्राएं अस्पताल में भर्ती, डीएम ने कराई स्कूलों में छुट्टी
8 छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 1:55 PM IST
बलरामपुर: जिले के जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में स्थित कस्तूबा विद्यालय में गुरुवार को पढ़ाई करते समय क्लास रूम में उस समय कोहराम मच गया, जब एक-एक करके कई छात्राएं बेहोश हो गईं.
अचानक तबीयत बिगड़ने 8 छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं.
जानकारी के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में गुरुवार को कक्षाएं चल रही थी, तभी अचानक गर्मी के कारण छात्राओं की हालत बिगड़ने लगी और कई छात्राएं बेहोश होकर क्लास में गिर गईं. बच्चियों की हालत बिगड़ते देख वॉर्डन को सूचना दी गई.
वार्डन सुधा मिश्रा ने तत्काल एंबुलेस 108 को बुलाया और दीपा, खुशबू, फरजाना, शीबा, कृतिका, शुभावती, उमा एवं आंशिक आर्य को जिला अस्पताल भिजवाया गया.
जिला मेमोरियल अस्पताल आपातकालीन के चिकित्सक डॉ ऋषि श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि एंबुलेंस 108 के जरिए कस्तूरबा विद्यालय की 8 बच्चियों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें 3 बच्चियां अचेत अवस्था में थीं, जबकि अन्य 5 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी हुई थी. इनका इलाज किया जा रहा है. इनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है.
उन्होंने बताया कि बच्चियों को बेहोशी, उल्टी, सिर दर्द की शिकायत थी, जिनका इलाज किया जा रहा है.
जिलाधिकारी विपिन जैन ने बताया कि सूचना मिलने पर डाक्टरों की टीम कस्तूरबा विद्यालय भेजकर स्कूल के अन्य बच्चियों की जांच कराई जा रही है.
उन्होंने बताया कि गर्मी एवं उमस को देखते हुए जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं.
उल्लेखीय है कि बलरामपुर जिले में कुल 11 कस्तूबा आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें करीब 1900 बच्चियां रहकर पढ़ाई करती हैं.