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मथुरा में संस्कृत के 40 विद्यालय, पढ़ा रहे 68 शिक्षक, 184 पदों पर 10 साल से नहीं हुई भर्ती, जर्जर बिल्डिंग में बच्चे पड़ रहे 'देवभाषा'

मथुरा में संस्कृत शिक्षा का हाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : ब्रज क्षेत्र संस्कृत और कर्मकांड की पुरानी परंपरा का केंद्र रहा है. मथुरा, वृंदावन तथा आसपास के कस्बों में दर्जनों संस्कृत विद्यालय और पाठशालाएं आज भी चल रही हैं, जिनमें से कई सौ साल से ज्यादा पुरानी हैं. प्राचीन ग्रंथ, त्रेता युग, द्वापर युग में मथुरा एक संस्कृत कर्मकांड पाठशाला का बड़ा केंद्र माना जाता था. गुरुकुल में आचार्य अपने शिष्यों को संस्कृत की वेद शिक्षा, शास्त्र विद्या सिखाते थे.

वर्तमान समय में विद्यालयों और महाविद्यालयों में 252 स्वीकृत पद हैं, जबकि मात्र 68 शिक्षक ही यहां पढ़ा रहे हैं. 184 पद खाली पड़े हैं. 23 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9 प्रधानाचार्य और 17 संस्कृत महाविद्यालय में 7 प्रधानाचार्य के पद भी खाली हैं. जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. जागरूकता की कमी और लचर व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों का नामांकन और उपस्थिति लगातार कम हो रही है. अधिकांश स्कूलों में शौचालय, पेयजल और खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं. बीते 5 सालों में जिले में एक भी नए संस्कृत विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ. मथुरा में संस्कृत के 40 विद्यालय और महाविद्यालय संचालित हैं.

जर्जर बिल्डिंग में बच्चे पड़ रहे 'देवभाषा'. (Video Credit; ETV Bharat) प्राचीन संस्कृति का बड़ा केंद्र मथुरा : द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को प्राचीन संस्कृत का बड़ा केंद्र माना जाता था. गुरुकुल में वेद, व्याकरण, ज्योतिष और कर्मकांड के विषयों की पढ़ाई होती है. वेद, कर्मकांड, ज्योतिष के स्लोगन पढ़ाए जाते हैं. जिले में 100 साल से पुराने गुरुकुल मौजूद हैं, जिनपर अस्तित्व बचाने का संकट मंडरा रहा है. गुरुकुल में न तो पर्याप्त आचार्य हैं और न ही छात्र. मथुरा में 40 संस्कृत विद्यालय : मथुरा जिले में पहले 41 संस्कृत विद्यालय संचालित थे. जिसमें 24 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 17 संस्कृत महाविद्यालय थे. दो साल पहले एक स्कूल बंद हो गया. वर्तमान में 23 उच्च माध्यमिक विद्यालय ही संचालित हैं. इनमें 7 विद्यालय वित्त विहीन और 8 महाविद्यालय वित्त विहीन हैं. सभी विद्यालय और छात्रावास ट्रस्ट की भूमि पर बने हैं. जिले में सरकारी संस्कृत विद्यालय संचालित नहीं हैं. अभी उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय मिलाकर 40 संस्कृत के संस्थान संचालित हो रहे हैं. कई जिलों के बच्चे पढ़ रहे संस्कृत. (Photo Credit; ETV Bharat) प्रमुख संस्कृत विद्यालय : संस्कृत विद्यालयों में श्री गुलाब हरि संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, राधा कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, भक्ति संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, नारायण वेद वेदांग संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, राधा कृष्ण संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय महावन, गुरु संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय महावन, बलभद्र संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बलदेव, सेठ लक्ष्मी नारायण संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बरसाना, श्रीनिवास संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, द्वारकेश संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय मथुरा, हर ग्रावि रामानुज संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन, निंबार्क संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन, ब्रह्मम संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन, कृष्ण दर्शन संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन, माथुर चतुर्वेदी संस्कृत महाविद्यालय मथुरा, ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन. पांच साल में नहीं खुला एक भी संस्कृत विद्यालय : संस्कृत स्कूल या संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता पहले बनारस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से ली जाती थी. संस्कृत विषय को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 17 फरवरी 2001 को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 2000 के अंतर्गत संस्कृत परिषद बोर्ड का गठन किया गया. संस्कृत विद्यालय की मान्यता अब बोर्ड से ही मिलती है. मथुरा में पिछले 5 वर्षों से एक भी नया संस्कृत विद्यालय नहीं बनाया गया और ना ही कोई फाइल प्रकिया लंबित है. स्कूल की बिल्डिंग हो चुकी है जर्जर. (Photo Credit; ETV Bharat) 1925 में खुला था पहला संस्कृत विद्यालय : मथुरा शहर के बीचों-बीच माथुर चतुर्वेदी संस्कृत महाविद्यालय है. इसका गठन वर्ष 31 अगस्त 1925 को श्री द्वारिका दास बैजनाथ हरिप्रसाद चौबे चैरिटेबल सोसायटी ने किया था. सोसायटी के गठन के बाद संस्कृत विद्यालय बनाया गया. इस विद्यालय की मान्यता बनारस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत की गई थी. पंडित बाबू बैद्यनाथ चौबे ने विद्यालय का संचालन किया. 6000 छात्र ले रहे संस्कृत की शिक्षा: माथुर चतुर्वेदी संस्कृत विद्यालय में प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की पढ़ाई कराई जाती है. परिसर में छात्रावास भी बने हुए हैं. वर्तमान में 6000 छात्र संस्कृत की विद्या ग्रहण कर रहे हैं. 3500 छात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय और 2500 छात्र महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं. पिछले 5 सालों में संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की संख्या में गिरावट आई है. जिले में छात्राओं के लिए संस्कृत विद्यालय या छात्रावास नहीं है. मथुरा में संस्कृत के 6000 छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat) 10 साल से आचार्य की भर्ती नहीं हुई : संस्कृत महाविद्यालय में वर्तमान में एक भी सरकारी अध्यापक ना होने के कारण छात्र मायूस हैं. पढ़ाई पूरी कर यहां से निकले छात्र आचार्य बनकर अन्य छात्रों को वेद और शास्त्र का ज्ञान देते हैं. संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2010 (करीब 16 साल) से कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है. कुछ शिक्षक संस्कृत विद्यालय में पढ़ा रहे हैं ज्यादातर शिक्षक रिटायर हो चुके हैं. शिक्षक बनने के लिए योग्याता : अधिकतर शिक्षकों के पद खाली हैं. महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंधक के द्वारा पांच सदस्य कमेटी गठित कर की जाती है. वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षकों को वेतन अनुमानित 60,000 के आसपास मिलता है. संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शास्त्रीय आचार्य होते हैं और महाविद्यालय में शिक्षक की योग्यता शास्त्रीय आचार्य एम ए की होती है. 40 संस्कृत विद्यालयों में मात्र 68 शिक्षक. (Photo Credit; ETV Bharat) संस्कृत विद्यालय की स्थितियां खराब : मथुरा और वृंदावन में कुछ उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों की स्थिति बेहद खराब है. जर्जर बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ने के लिए मेज, कुर्सी तक की सही व्यवस्था नहीं है. यही नहीं पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक तक नहीं हैं. इससे छात्रों का मोह संस्कृत विद्यालयों से टूट रहा है. छात्र संस्कृत को छोड़कर दूसरी विद्या सीबीएसई, यूपी बोर्ड के स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं. लाइब्रेरी में पुरानी धरोहर धूल फांक रही : जिले के प्राचीन संस्कृत विद्यालय-महाविद्यालय परिसर में बनी लाइब्रेरी में हजारों की संख्या में किताबें हैं. वेद ज्ञान, साहित्य, ज्योतिषीय बल्लभ वेद और पुराण की किताबें अलमारी में बंद धूल फांक रही हैं. पाठ्यक्रम के बारे में जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat) संस्कृत विद्यालय की मान्याता का नियम : संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय की मान्यता के लिए डीआईओएस के माध्यम से फाइल आगरा मंडल कमिश्नर और शासन के लिए भेजी जाती है. संस्कृत महाविद्यालय की मान्यता बनारस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से ही मिलती है. पिछले 5 वर्षों में जिले में कोई भी संस्कृत उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय के लिए न तो मान्यता के लिए आवेदन किया गया है न ही कोई विद्यालय नया खुला है. संस्कृत विद्यालय खोलने के लिए करीब दो एकड़ भूमि होना जरूरी है. साथ ही भूमि 30 साल के पट्टे पर दी जाती है. नाममात्र की छात्रवृत्ति. (Photo Credit; ETV Bharat)