मथुरा में संस्कृत के 40 विद्यालय, पढ़ा रहे 68 शिक्षक, 184 पदों पर 10 साल से नहीं हुई भर्ती, जर्जर बिल्डिंग में बच्चे पड़ रहे 'देवभाषा'
रजनीश त्रिगुणायत के संपादन में प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 4:42 PM IST
मथुरा : ब्रज क्षेत्र संस्कृत और कर्मकांड की पुरानी परंपरा का केंद्र रहा है. मथुरा, वृंदावन तथा आसपास के कस्बों में दर्जनों संस्कृत विद्यालय और पाठशालाएं आज भी चल रही हैं, जिनमें से कई सौ साल से ज्यादा पुरानी हैं. प्राचीन ग्रंथ, त्रेता युग, द्वापर युग में मथुरा एक संस्कृत कर्मकांड पाठशाला का बड़ा केंद्र माना जाता था. गुरुकुल में आचार्य अपने शिष्यों को संस्कृत की वेद शिक्षा, शास्त्र विद्या सिखाते थे.
वर्तमान समय में विद्यालयों और महाविद्यालयों में 252 स्वीकृत पद हैं, जबकि मात्र 68 शिक्षक ही यहां पढ़ा रहे हैं. 184 पद खाली पड़े हैं. 23 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9 प्रधानाचार्य और 17 संस्कृत महाविद्यालय में 7 प्रधानाचार्य के पद भी खाली हैं. जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. जागरूकता की कमी और लचर व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों का नामांकन और उपस्थिति लगातार कम हो रही है. अधिकांश स्कूलों में शौचालय, पेयजल और खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं. बीते 5 सालों में जिले में एक भी नए संस्कृत विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ. मथुरा में संस्कृत के 40 विद्यालय और महाविद्यालय संचालित हैं.
प्राचीन संस्कृति का बड़ा केंद्र मथुरा : द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को प्राचीन संस्कृत का बड़ा केंद्र माना जाता था. गुरुकुल में वेद, व्याकरण, ज्योतिष और कर्मकांड के विषयों की पढ़ाई होती है. वेद, कर्मकांड, ज्योतिष के स्लोगन पढ़ाए जाते हैं. जिले में 100 साल से पुराने गुरुकुल मौजूद हैं, जिनपर अस्तित्व बचाने का संकट मंडरा रहा है. गुरुकुल में न तो पर्याप्त आचार्य हैं और न ही छात्र.
मथुरा में 40 संस्कृत विद्यालय : मथुरा जिले में पहले 41 संस्कृत विद्यालय संचालित थे. जिसमें 24 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 17 संस्कृत महाविद्यालय थे. दो साल पहले एक स्कूल बंद हो गया. वर्तमान में 23 उच्च माध्यमिक विद्यालय ही संचालित हैं. इनमें 7 विद्यालय वित्त विहीन और 8 महाविद्यालय वित्त विहीन हैं. सभी विद्यालय और छात्रावास ट्रस्ट की भूमि पर बने हैं. जिले में सरकारी संस्कृत विद्यालय संचालित नहीं हैं. अभी उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय मिलाकर 40 संस्कृत के संस्थान संचालित हो रहे हैं.
प्रमुख संस्कृत विद्यालय : संस्कृत विद्यालयों में श्री गुलाब हरि संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, राधा कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, भक्ति संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, नारायण वेद वेदांग संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, राधा कृष्ण संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय महावन, गुरु संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय महावन, बलभद्र संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बलदेव, सेठ लक्ष्मी नारायण संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बरसाना, श्रीनिवास संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, द्वारकेश संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय मथुरा, हर ग्रावि रामानुज संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन, निंबार्क संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन, ब्रह्मम संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन, कृष्ण दर्शन संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन, माथुर चतुर्वेदी संस्कृत महाविद्यालय मथुरा, ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन.
पांच साल में नहीं खुला एक भी संस्कृत विद्यालय : संस्कृत स्कूल या संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता पहले बनारस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से ली जाती थी. संस्कृत विषय को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 17 फरवरी 2001 को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 2000 के अंतर्गत संस्कृत परिषद बोर्ड का गठन किया गया. संस्कृत विद्यालय की मान्यता अब बोर्ड से ही मिलती है. मथुरा में पिछले 5 वर्षों से एक भी नया संस्कृत विद्यालय नहीं बनाया गया और ना ही कोई फाइल प्रकिया लंबित है.
1925 में खुला था पहला संस्कृत विद्यालय : मथुरा शहर के बीचों-बीच माथुर चतुर्वेदी संस्कृत महाविद्यालय है. इसका गठन वर्ष 31 अगस्त 1925 को श्री द्वारिका दास बैजनाथ हरिप्रसाद चौबे चैरिटेबल सोसायटी ने किया था. सोसायटी के गठन के बाद संस्कृत विद्यालय बनाया गया. इस विद्यालय की मान्यता बनारस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत की गई थी. पंडित बाबू बैद्यनाथ चौबे ने विद्यालय का संचालन किया.
6000 छात्र ले रहे संस्कृत की शिक्षा: माथुर चतुर्वेदी संस्कृत विद्यालय में प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की पढ़ाई कराई जाती है. परिसर में छात्रावास भी बने हुए हैं. वर्तमान में 6000 छात्र संस्कृत की विद्या ग्रहण कर रहे हैं. 3500 छात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय और 2500 छात्र महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं. पिछले 5 सालों में संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की संख्या में गिरावट आई है. जिले में छात्राओं के लिए संस्कृत विद्यालय या छात्रावास नहीं है.
10 साल से आचार्य की भर्ती नहीं हुई : संस्कृत महाविद्यालय में वर्तमान में एक भी सरकारी अध्यापक ना होने के कारण छात्र मायूस हैं. पढ़ाई पूरी कर यहां से निकले छात्र आचार्य बनकर अन्य छात्रों को वेद और शास्त्र का ज्ञान देते हैं. संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2010 (करीब 16 साल) से कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है. कुछ शिक्षक संस्कृत विद्यालय में पढ़ा रहे हैं ज्यादातर शिक्षक रिटायर हो चुके हैं.
शिक्षक बनने के लिए योग्याता : अधिकतर शिक्षकों के पद खाली हैं. महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंधक के द्वारा पांच सदस्य कमेटी गठित कर की जाती है. वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षकों को वेतन अनुमानित 60,000 के आसपास मिलता है. संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शास्त्रीय आचार्य होते हैं और महाविद्यालय में शिक्षक की योग्यता शास्त्रीय आचार्य एम ए की होती है.
संस्कृत विद्यालय की स्थितियां खराब : मथुरा और वृंदावन में कुछ उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों की स्थिति बेहद खराब है. जर्जर बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ने के लिए मेज, कुर्सी तक की सही व्यवस्था नहीं है. यही नहीं पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक तक नहीं हैं. इससे छात्रों का मोह संस्कृत विद्यालयों से टूट रहा है. छात्र संस्कृत को छोड़कर दूसरी विद्या सीबीएसई, यूपी बोर्ड के स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं.
लाइब्रेरी में पुरानी धरोहर धूल फांक रही : जिले के प्राचीन संस्कृत विद्यालय-महाविद्यालय परिसर में बनी लाइब्रेरी में हजारों की संख्या में किताबें हैं. वेद ज्ञान, साहित्य, ज्योतिषीय बल्लभ वेद और पुराण की किताबें अलमारी में बंद धूल फांक रही हैं.
संस्कृत विद्यालय की मान्याता का नियम : संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय की मान्यता के लिए डीआईओएस के माध्यम से फाइल आगरा मंडल कमिश्नर और शासन के लिए भेजी जाती है. संस्कृत महाविद्यालय की मान्यता बनारस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से ही मिलती है. पिछले 5 वर्षों में जिले में कोई भी संस्कृत उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय के लिए न तो मान्यता के लिए आवेदन किया गया है न ही कोई विद्यालय नया खुला है. संस्कृत विद्यालय खोलने के लिए करीब दो एकड़ भूमि होना जरूरी है. साथ ही भूमि 30 साल के पट्टे पर दी जाती है.
नाममात्र की मिलती है छात्रवृत्ति : संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई कर रहे छात्रों को नाममात्र की छात्रवृत्ति भी मिलती है. कक्षा 6 और 7 के छात्रों को 50 रुपये प्रति महीना, कक्षा 8 और 9 के छात्रों को 100 रुपये प्रति महीना और 11 व 12 कक्षा के छात्रों को 150 रुपये प्रति महीना. जबकि महाविद्यालय के छात्र को 3000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है.
ट्रस्ट उठाता है पूरा खर्च : संस्कृत विद्यालय को चलाने के लिए ट्रस्ट ही सारा खर्च करता है. सरकार की ओर से विद्यालय खोलने के लिए अनुदान भूमि के हिसाब से दिया जाता है. जिसमें 90 फ़ीसदी का भुगतान सरकार की तरफ से होता है और भूमि ट्रस्ट की होती है, जो कि पट्टे पर दी जाती है. संस्कृत शिक्षक की नौकरी के लिए भागवत आचार्य, वेदाचार्य, ज्योतिष आचार्य, कर्मकांड, वेदव्यता के रूप में नियुक्तियां होती हैं. पांडुलिपि पुरातत्व शिक्षक के तौर पर भी होती है.
IAS-IPS की पढ़ाई संस्कृत में : संस्कृत विद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए कुछ स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन जमीनी हालात पर उपकरण धूल फांक रहे हैं. केवल वृंदावन के दो ही विद्यालय में कंप्यूटर कक्षाएं लगती हैं. संस्कृत से संबंधित पढ़ाई करने के बाद उच्च पदों पर नियुक्तियां होती हैं. कुछ वर्ष पहले IAS-IPS की पढ़ाई संस्कृत से भी होने लगी है. वृंदावन के निंबार्क संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी की पढ़ाई भी होती है और वृंदावन के दो संस्कृत विद्यालय रामानंद और भक्ति संस्कृत विद्यालय में कर्मकांड और वेद ज्योतिष आचार्य की पढ़ाई कराई जाती है.
वेद और शास्त्र की होती है पढ़ाई : कक्षा 6 के छात्र कृष्णा ने बताया, एक साल पहले अपना एडमिशन संस्कृत महाविद्यालय में कराया है और सुबह 5:00 बजे उठकर हम लोग स्नान करने के बाद गुरुकुल के छात्रावास से निकलकर कक्षा में पहुंच जाते हैं. सुबह वेदों और शास्त्र का ज्ञान कक्षा में पढ़ाया जाता है. सरस्वती वंदना के साथ संस्कृत के श्लोक भी पढ़ाई जाते हैं.
संस्कृत हमारी धरोहर : बांदा जिले का छात्र ध्रुव ने बताया, उत्तर मध्यमा द्वितीय का छात्र हूं. हमने संस्कृत को चुना, क्योंकि आजकल के छात्र सीबीएसई, या यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत हमारी धरोहर है. हम इसको लुप्त नहीं होने देंगे. संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है. हम गुरुकुल में वेदों का ज्ञान ग्रहण करते हैं. आगे जाकर ज्योतिषाचार्य भी बनेंगे.
संस्कृत के प्रति लगाव होना जरूरी : छात्र शशांक ने बताया, पिछले दो साल से गुरुकुल में पढ़ रहा हूं. यहां भागवत आचार्य की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं. हमने संस्कृत को इसलिए चुना, क्योंकि संस्कृत हमारी धरोहर है. हमारे पूर्वजों ने भी संस्कृत का अध्ययन किया और पूरे विश्व में संस्कृत को फैलाया. आज संस्कृत को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो यह शिक्षा लुप्त हो जाएगी. संस्कृत के प्रति लगाव होना जरूरी है.
सुविधाओं की भारी कमी : हमें पूर्वजों की निशानी और विरासत को बचाए रखना होगा. संस्कृत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है. हमें थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती है. आज के स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों के साथ ही सभी सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध कराई जाती हैं. संस्कृत विद्यालय में सरकारी आचार्य ना होने के कारण ज्ञान अधूरा रह जाता है. अगर संस्कृत विद्यालय में सुविधा पूरी हो जाएं तो धर्मशास्त्र के साथ संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त होगा.
गिरता जा रहा संस्कृत शिक्षा का स्तर : माथुर चतुर्वेदी संस्कृत विद्यालय आचार्य अंकुर शर्मा ने बताया, मैंने इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है. 2010 में उत्तर मध्यमा से शिक्षा प्रारंभ हुई. इसके बाद मैंने आचार्य की शिक्षा ग्रहण की. कर्मकांड, वेदों की शिक्षा और शास्त्र का ज्ञान होने पर गुरुजी ने इसी संस्कृत विद्यालय का आचार्य बना दिया. 2010 में जब मैं शिक्षा ग्रहण करने आया था, तब सभी विभागों में आचार्य थे. पिछले 10 वर्षों से आचार्य की नियुक्ति नहीं होने से संस्कृत विद्यालय में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है.
बच्चों का रुझान संस्कृत की तरफ नहीं : विद्यालय संचालक राकेश तिवारी ने बताया, मथुरा एक प्राचीन धार्मिक स्थल है. संस्कृत की विद्या ग्रहण करने के बाद छात्र बनारस शिक्षा पूरी करने के लिए जाते थे. आज बच्चों का रुझान संस्कृत के प्रति बिल्कुल भी नहीं है. कुछ सुविधाओं का अभाव और सरकारी अध्यापक की नियुक्ति न होने के कारण संस्कृत के प्रति कोई लगाव नहीं है. आजकल माता-पिता का सबसे पहली प्रायोरिटी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरफ होती है.
सरकार से नहीं मिलती कोई मदद : बच्चों को संस्कृत और संस्कृति के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है. शहर का सबसे प्राचीन 100 वर्षों से संचालित माथुर चतुर्वेदी संस्कृत महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 100 है. कॉन्वेंट्स स्कूलों में सुविधा अधिक होती है, जिससे बच्चे उसी ओर चले जाते हैं. संस्कृत विद्यालय में व्यवस्थाएं सही हों जाए तो छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी. केवल संस्था द्वारा संस्कृत महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है. सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है. सरकार को संस्कृति की शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए.
नियुक्ति प्रक्रिया चल रही : जिला विद्यालय निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने बताया, जिले में 16 संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय संचालित हैं, जो की पंजीकृत हैं. सरकारी आचार्य की नियुक्ति को लेकर शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है. संस्कृत विद्यालय में बिल्डिंग, छात्रावास, गुरुकुल निजी होते हैं. केवल छात्रों को शिक्षा का अध्ययन करने के लिए सरकारी आचार्य नियुक्त किए जाते हैं. पिछले 5 वर्षों से कोई भी संस्कृत विद्यालय बनाने की फाइल लंबित नहीं है. कोई मान्यता नहीं ली गई. अगर कोई नया विद्यालय मान्यता लेता है, तो उसकी प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी कर दी जाती है.
सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी राजेश चौरसिया ने बताया, मथुरा प्राचीन काल की नगरी रही है. यहां वेद, ग्रंथ और पुराणों का प्राचीन संग्रह है. मठ मंदिरों में आज भी संस्कृत के स्लोगन के साथ उच्चारण कराए जाते हैं. मंदिर में पूजा-पाठ में संस्कृत को एक उच्च दर्जा प्राप्त है. संस्कृत को लेकर हाल में अलंकार योजना के तहत बच्चों को संस्कृत के प्रति जागरूक किया जा रहा है.
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