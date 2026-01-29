ETV Bharat / state

Ground Report: भवन जर्जर, डॉक्टर गायब और मरीज बेहाल.. क्यों बिहार में स्वास्थ्य केंद्र बदहाल?

बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद खराब है. कहीं बिल्डिंग जर्जर है तो कहीं सुविधाओं का अभाव है. नालंदा की ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ें..

नालंदा में स्वास्थ्य केंद्र बदहाल
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 29, 2026 at 6:01 PM IST

रिपोर्ट: मो. महमूद आलम

नालंदा: बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे तो बड़े-बड़े किए जाते हैं लेकिन उसकी जमीनी हकीकत डराने वाली है. 'CIVIC ISSUES' की कड़ी में आज बात नालंदा के डुमरावां स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के विधानसभा क्षेत्र में आता है. जहां लाखों की लागत से बना अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (APHC) जर्जर हालत में है, जबकि पास में बनी नई बिल्डिंग बंद पड़ी है.

जर्जर हालत में स्वास्थ्य केंद्र: नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ से महज 8 किलोमीटर दूर डुमरावां गांव में बना यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का दंश झेल रहा है, जिसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है. अनदेखी की वजह से भवन जर्जर हो चुका है. आलम ये है कि स्वास्थ्य केंद्र मवेशी और उसके चारा रखने की जगह बन गया है.

अस्वस्थ हालत में एपीएचसी: डुमरावां पंचायत और आसपास के करीब 10 हजार की आबादी के बेहतर इलाज के लिए इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई थी लेकिन आज इस हेल्थ सेंटर को ही इलाज की जरूरत है. पीएचसी में मौजूद नर्सों के मुताबिक 50-60 लोग रोजाना इलाज के लिए आते हैं लेकिन यहां सर्दी-खांसी जैसी मामूली बीमारियों का ही इलाज हो पाता है. ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं और अगर आते भी हैं तो दोपहर बाद गायब हो जाते हैं.

प्रसव तक की सुविधा नहीं: इस स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव की सुविधा नहीं है, जिस वजह से गर्भवती महिलाओं को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है. अगर रात में किसी को लेबर पेन शुरू हो जाता है तो उन गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार तो स्थिति गंभीर हो जाती है.

बिहारशरीफ सदर अस्पताल में बहू का प्रसव कराने आई डुमरावां गांव की संपत्तिया देवी का कहना है कि उनके गांव के स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव नहीं होता है. इसलिए अपनी बहू को लेकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल आए हैं. वहां अगर सुविधा होती तो बिहारशरीफ क्यों आते? वहीं डॉक्टर और नर्सों की उपलब्धता के सवाल पर वह कहती हैं, 'न तो वहां मैडम बैठती है और न ही डॉक्टर.'

"गांव में अस्पताल तो है लेकिन वहां न डॉक्टर बैठते हैं, न बच्चा होता है. बहू को लेकर इतनी दूर आए हैं. दिन भर से भूखे हैं. अगर गांव में अस्पताल चालू रहता तो दौड़कर घर जाकर खा लेते. सरकार ने बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं बैठेंगे तो बिल्डिंग का क्या करेंगे?"- संपत्तिया देवी, स्थानीय

क्या कहते हैं ग्रामीण?: गांव के कपिल पासवान कहते हैं कि डॉक्टर आते तो हैं लेकिन हाजिरी बनाकर चले जाते हैं. हमलोगों की सुविधा के लिए यहां डिलीवरी और फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए. ऐसे अस्पताल होने का क्या फायदा, जब गांव के लोगों को लाभ ही नहीं मिले. वे बताते हैं कि अब तो दो रुपये भी लिए जाते हैं. ऐसे में जिसके पास पैसे नहीं होंगे, वह क्या करेंगे?

"दिक्कत यही है कि बहुत सारी सुविधा नहीं है. डॉक्टर नहीं रहते हैं, इसलिए शहर जाना पड़ता है. डॉक्टर आते भी हैं तो एक-दो घंटे में चले जाते हैं. हां छोटी-मोटी बीमारी का दवा मिल जाती है लेकिन आजकल दो रुपये भी लिए जाते हैं."- कपिल पासवान, ग्रामीण

स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की वजह: गांव के समाजसेवी भूषण कुमार कहते हैं कि डुमरावां के इस अस्पताल की कहानी सरकारी लापरवाही का जीता-जागता सबूत है. 2009 में ग्रामीण कार्य विभाग ने 9 लाख की लागत से इसे बनाया था. 2011 में हैंडओवर हुआ. 2012 में महज 6 महीने यहां इलाज हुआ, फिर ताला लटक गया. 2022 में फिर से सुध ली गई लेकिन स्थिति जस की तस है. लोगों को हर बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है. कई बार डीएम से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई.

"2012 में प्रसव कराया भी गया था. 6 महीने तक चला था लेकिन आज स्थिति जर्जर है. सब तरह की दवा नहीं मिलती है. प्रसव को लेकर हमलोगों ने कई बार शिकायत भी किए हैं. डीएम को भी आवेदन दिए हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है."- भूषण कुमार, समाजसेवी

कैमरे पर बोलने से किया मना: वहीं, ईटीवी भारत की टीम जब अस्तपाल में मौजूद एएनएम सोनी वर्मा से बात की तो उन्होंने कैमरे पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया. वह खुद टीकाकरण कर गांव से लौटी थीं. इस दौरान ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत एक एएनएम और एक जीएनएम की तैनाती है.

दोपहर बाद गायब हो जाते हैं डॉक्टर!: डुमरावां स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तीन डॉक्टरों की तैनाती है. जिनमें डॉ. शिवेंद्र कुमार, डॉ. राकेश रौशन और डॉ. रौशन कुमार शामिल हैं लेकिन दोपहर के समय यहां ताला लटका हुआ था. कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे. टीकाकरण कर लौटीं एएनएम सोनी वर्मा ने कहा, 'मैं कुछ सामान लेने आई हूं, उसके बाद घर जाऊंगी.'

क्या बोले सिविल सर्जन?: अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जब सिविल सर्जन डॉ. जय प्रकाश सिंह से फोन पर बात की तो उन्होंने अपनी नई ज्वाइनिंग का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया. सीएस ने कहा, 'मैं अभी ही जॉइनिंग किया हूं, पता कर मामले की जांच कर बता पाएंगे.' वहीं, स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग के सवाल पर उन्होंने कहा, 'नया भवन बनकर मिलेगा, तभी उसमें कार्य शुरू होगा. वैसे जर्जर भवन को मरम्मत कराकर इलाज कराया जाएगा.'

क्या कहते हैं आंकड़े?: वास्तव में डुमरावां की यह तस्वीर पूरे बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की बानगी है. सीएजी-2023 की ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. बिहार में डब्ल्यू के मानकों के अनुसार 1.24 लाख डॉक्टरों की जरूरत है लेकिन उपलब्ध सिर्फ 58,144 हैं, जो 53% कम है. राज्य के 44% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे संचालित नहीं होते. सिर्फ 29% केंद्रों में ही डिलीवरी की सुविधा है. बाकी जगह महिलाएं भगवान भरोसे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 30 हजार की आबादी पर एक पीएचसी होना चाहिए, लेकिन बिहार में 52% पीएचसी की कमी है.

