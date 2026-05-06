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कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में प्रसव के बाद अचानक बिगड़ी प्रसूताओं की तबीयत, एक की मौत, पांच की हालत गंभीर

कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में अचानक एक प्रसूता की मौत हो गई है, जबकि पांच की हालत गंभीर है. सभी का प्रसव सिजेरियन डिलीवरी के बाद हुआ था. अब इन सभी को किडनी से संबंधित समस्या हो गई है और इन्हें मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है. परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि किसी दवा का रिएक्शन हुआ है या फिर इंफेक्शन से यह घटनाक्रम हुआ है. पोस्ट ऑपरेटिव गायनिक वार्ड में यह घटनाक्रम हुआ है, जिसे मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने बंद करवा दिया है.

कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन का कहना है कि घटनाक्रम पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में हुआ है. अचानक से 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई थी, जबकि 12 सिजेरियन प्रसव हुए थे. एक प्रसुता की मौत हो गई है, जबकि पांच के किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है. पूरे मामले में अब जांच कमेटी बैठा दी है. चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के झालखेड़ा निवासी प्रसूता पायल की मौत मंगलवार को हो गई. जबकि अन्य प्रसूताओं की तबीयत अचानक बिगड़ी है. उनमें कोटा जिले के इटावा इलाके के झाड़ोल निवासी 29 वर्षीय रागिनी मीणा, बरड़ा बस्ती निवासी सुशीला, करवाड़ निवासी चंद्रकला, कोटा शहर के संजय नगर निवासी धन्नी व अनंतपुरा क्रेशर बस्ती निवासी ज्योति शामिल हैं. इन सभी को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया, जहां नेफ्रोलॉजी के आईसीयू यूनिट में इन्हें एडमिट किया गया है.